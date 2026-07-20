Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇන්ඩි බර්නම් එක්සත් රාජධානියේ අගමැතිවරයා ලෙස පත්වීම දේශපාලනය කම්පා කරයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇන්ඩි බර්නම් එක්සත් රාජධානියේ අගමැතිවරයා ලෙස පත්වීම දේශපාලනය කම්පා කරයි

මැන්චෙස්ටර් නගරාධිපති බ්‍රිතාන්‍යය මෙහෙයවීමට ඉදිරිපත් වෙයි

ඇන්ඩි බර්නම් එක්සත් රාජධානියේ නව අගමැතිවරයා ලෙස පත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඒ මගින් බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලන ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක් සනිටුහන් වේ. ග්‍රේටර් මැන්චෙස්ටර් හි හිටපු නගරාධිපතිවරයා රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම දේශපාලන ධුරයට පත්වීම බොහෝ දෙනා විසින් ඓතිහාසික නැගීසිටීමක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

ඩවුනිං වීදිය කරා දිගු ගමනක්

ලේබර් පක්ෂය තුළ දීර්ඝ කාලයක් පුරා ප්‍රමුඛ පුද්ගලයෙකු ලෙස කටයුතු කළ බර්නම්, ග්‍රේටර් මැන්චෙස්ටර් හි ස්වකීය ජනප්‍රිය නායකත්වය ඇතුළු ජනසේවා වසරවල් ගණනාවක් තුළ සිය කීර්තිය ගොඩනඟා ගත්තේය. ප්‍රවාහනය, නිවාස සහ මහජන සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ ප්‍රගතිශීලී ප්‍රතිපත්ති සඳහා ඔහුට පුළුල් පිළිගැනීමක් ලබා දුන් ඔහුගේ නගරාධිපති ධුරකාලය, ජාතික නායකත්වයට ඔහු ළඟා වීමට පදනම සැකසූ බව බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරයි.

ශ්‍රී ලංකා-එක්සත් රාජධානී සබඳතාවලට මෙයින් සිදුවන බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ලන්ඩනයේ නායකත්ව වෙනස වෙළඳාම, ප්‍රවාසී කටයුතු සහ රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා ඇතුළු ක්‍ෂේත්‍ර කිහිපයකට විය හැකි ප්‍රතිඵල රැගෙන යයි. එක්සත් රාජධානිය සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවකට නිවහනක් ලෙස පවතින බැවින්, නව අගමැතිවරයාගේ සංක්‍රමණ හා විදේශ ප්‍රතිපත්ති ගැන ශ්‍රී ලංකා රජය සහ පුළුල් ප්‍රවාසී ප්‍රජාව යන දෙඅංශයම දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

බර්නම්ගේ පත්වීම බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලනයේ නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරන අතර, ඉදිරි මාසවල රටේ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමුඛතාවයන් නැවත හැඩගැස්වීමට එය හේතු විය හැකිය.

නව අගමැතිවරයා ධුරයේ ස්ථාපිත වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ නිලධාරීන් සහ නිරීක්ෂකයන් දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවලට බලපෑ හැකි එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයෙන් යුතුව සිදුවීම් නිරතුරුව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුද්ධයේ අතුරුදහන්වීම් 65,000ක් ශ්‍රී ලංකා රජය නිල වශයෙන් පිළිගනී Sinhala

යුද්ධයේ අතුරුදහන්වීම් 65,000ක් ශ්‍රී ලංකා රජය නිල වශයෙන් පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා රජය දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය අතරතුර දිවයිනේ ආසන්න වශයෙන් පුද්ගලයින් 65,000ක් අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වී ඇති බව නිල වශයෙන් පිළිගෙන ඇති…

20 Jul 2026 Discuss
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කිරීමේ චක්‍රලේඛයට අභියෝග කළ පෙත්සම අසන්නට නොගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කිරීමේ චක්‍රලේඛයට අභියෝග කළ පෙත්සම අසන්නට නොගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

නිල ලේඛනවල ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වෙනස් කර ගැනීමට කාන්තාවන්ට හා පුද්ගලයන්ට අවසර ලබාදෙන චක්‍රලේඛයක් අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ශ්‍රී…

20 Jul 2026 Discuss
පාසල්වල සීනි සහිත ආහාර තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී — ළමා තරබාරුකම අනතුරුදායක මට්ටමකට Sinhala

පාසල්වල සීනි සහිත ආහාර තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී — ළමා තරබාරුකම අනතුරුදායක මට්ටමකට

දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට රජය මැදිහත් වෙයි දිවයිනේ තරුණ පරම්පරාව අතර ළමා තරබාරුකම හා ආහාර සම්බන්ධ රෝගාබාධ ඉහළ යාම පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් දැඩි සැලකිල්ලට…

20 Jul 2026 Discuss