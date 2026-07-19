බලහත්කාර ශ්රම නිෂ්පාදන ආනයන නීති පිළිබඳ පැහැදිලි මඟ පෙන්වීමක් ලබාදෙන ලෙස ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලයි
ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය (EASL) රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ආනයන සැපයුම් දාමවල බලහත්කාර ශ්රමය හා සම්බන්ධ නව රෙගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පැහැදිලි හා ජාත්යන්තරව සමගාමී රාමුවක් ස්ථාපිත කරන ලෙසයි. වර්තමාන ප්රවේශයේ අපැහැදිලිකම රටේ වාණිජ තරඟකාරිත්වයට හානිකර විය හැකි බවට සංගමය කනස්සල්ල පළ කරයි.
නියාමන අවිනිශ්චිතතාවය පිළිබඳ කර්මාන්ත අනතුරු ඇඟවීම
නව බලහත්කාර ශ්රම ආනයන රෙගුලාසි සම්බන්ධ පැහැදිලිකමක් නොමැතිකම ප්රධාන ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවලට ප්රවේශ වීමට උත්සාහ කරන ව්යාපාරවලට බරපතල අභියෝග ඇති කළ හැකි බවට ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ කනස්සල්ල දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් පවතී. ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් ප්රමිතීන්ට අනුකූල සවිස්තරාත්මක මඟ පෙන්වීමක් ක්ෂණිකව ලබාදෙන ලෙස EASL බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
හොඳින් නිර්වචනය කළ ක්රියාත්මක කිරීමේ මාර්ග සිතියමක් නොමැතිව, ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවන් — විශේෂයෙන් එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපා සංගමය — විසින් නියම කරන දැඩි අනුකූලතා අවශ්යතාවලට පටහැනි වීමේ අවදානමට දේශීය අපනයනකරුවන් මුහුණ දෙන බව සංගමය අවධාරණය කරයි. මෙම රටවල් මෑත වසරවලදී බලහත්කාර ශ්රම නීති සැලකිය යුතු ලෙස තදකර ඇත.
රෙගුලාසිවල අන්තර්ගතය
සංවර්ධිත ආර්ථිකයන් කිහිපයක් ඔවුන්ගේ සැපයුම් දාමවල ඕනෑම අවස්ථාවකදී බලහත්කාර ශ්රමය හා සම්බන්ධ භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කරන නීති හඳුන්වාදී හෝ ශක්තිමත් කර ඇත. ඇඳුම් පැළඳුම්, තේ සහ රබර් ඇතුළු ශ්රම-දැඩි අංශවල නිරත ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන් බොහෝ දෙනෙකු, ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන මෙම ඉහළ ගිය 윤리적 ප්රසම්පාදන ප්රමිතීන් සපුරාලන බව සනාථ කිරීමේ පීඩනයට දැන් මුහුණ දෙති.
- අපනයනකරුවන් ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ සැපයුම් දාමය පුරා ශ්රම පිළිවෙත් සොයා හා සත්යාපනය කළ හැකි විය යුතුය
- අනුකූල නොවීම හේතුවෙන් විදේශ ප්රවේශ වරායන්හිදී භාණ්ඩ රඳවා ගැනීමට හෝ තහනම් කිරීමට හේතු විය හැක
- කුඩා අපනයනකරුවන්ට ලේඛනකරණ හා විගණන අවශ්යතා සපුරාලීමේදී වැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැක
EASL හි ක්රියාකාරී ඉල්ලීම
ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ජාත්යන්තර හොඳම පිළිවෙත්වලට අනුකූල වූ, ප්රායෝගික මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීම සඳහා පෞද්ගලික අංශය සමඟ සමීපව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි.
ජාතික අනුකූලතා රාමුවක් ඉක්මනින් සකස් කිරීම වෙනුවෙන් වෙළඳ නිලධාරීන්, කර්මාන්ත නියෝජිතයන් සහ නීතිඥ විශේෂඥයන් ඇතුළත් කාර්ය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කරන ලෙස EASL රජයට නිර්දේශ කර ඇත. නව අවශ්යතාවලට ගැළපීමේදී කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායන්ට සහාය වීම සඳහා ධාරිතා ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ලෙස ද සංගමය ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට ඇති පුළුල් බලපෑම
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය බටහිර වෙළඳපොළවලට ප්රවේශය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින හෙයින්, ජාත්යන්තර වෙළඳ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම ජාතික ආර්ථික වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් කාරණයකි. මෙම නියාමන ගැටලු විසඳීමේ ඕනෑම ප්රමාදයක් ක්රේතෘ විශ්වාසය හායනය කර, ඇණවුම් තරඟකාරී රටවලට හරවා යැවීමට හේතු විය හැකි බව කර්මාන්ත නායකයන් අනතුරු අඟවයි.
EASL හි ඉල්ලීමට රජය තවමත් 公式 ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. කෙසේ නමුත්, ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ය立直ව කරා ගමන් කරන මෙකල විදේශ විනිමය ආදායමට ඇති විය හැකි බලපෑම සැලකිල්ලට ගෙන, මෙම කාරණය ඉක්මනින් අවධානයට ලක් කරනු ඇතැයි වෙළඳ නිරීක්ෂකයන් අපේක්ෂා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.