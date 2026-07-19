Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරුණු රෝගය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රටපුරා වාර්තා වූ සම්පූර්ණ රෝගී සංඛ්‍යාව 75,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව හෙළිව ඇත. මෙය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ දිවයිනේ සෑම ප්‍රජාවක් අතරම දැඩි සංශයකට තුඩු දී ඇත.

ආසාදන සංඛ්‍යාවේ මෙම භයානක ඉහළ යෑම, ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතියට ඩෙංගු උණ ඉදිරිපත් කරන අඛණ්ඩ අභියෝගය ඉස්මතු කරයි. විශේෂයෙන් මදුරුවන් බෝ වීමට වඩාත් හිතකර තත්ත්ව ඇති කරන අධික වර්ෂාපතන සමය තුළ මෙය වඩාත් උග්‍ර වේ.

නැවත නැවතත් මතු වන මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක්

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ, දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු සෞඛ්‍ය බරක් ලෙස පවතී. රෝගය ඉක්මනින් දරුණු ඩෙංගු තත්ත්වයකට, එනම් ඩෙංගු රක්තපාත උණ ලෙස හඳුන්වන තත්ත්වයකට පරිණාමය විය හැකි අතර, නිවැරදි වේලාවට ප්‍රතිකාර නොකළහොත් එය මාරාන්තික විය හැකිය.

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් වාරයෙන් වාරය මහජනයා ව්‍යාධිනිරෝධක පියවර බැරෑරුම් ලෙස සලකා ගැනීමට 촉구 කරමින්, ගෙවල් සහ කාර්යාල ආශ්‍රිතව රැඳෙන හිරවූ ජලය වෛරසය ව්‍යාප්ත කරන මදුරුවන්ගේ ප්‍රධාන ජනනස්ථානය බව අවධාරණය කර ඇත.

මහජනයාට කළ හැකි දේ

බලධාරීන් ගෘහස්ථ, ව්‍යාපාරික සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට රෝගය ව්‍යාප්ත වීම නැවැත්වීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටිති. ප්‍රධාන ව්‍යාධිනිරෝධක පියවර අතර:

  • මල් පැල, ටයර් සහ කාණු ඇතුළු ගෙවල් ඇතුළත සහ ආශ්‍රිතව ඇති හිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් පාන්දර සහ සන්ධ්‍යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • උණ, ශරීර වේදනා හෝ ඩෙංගු ආශ්‍රිත වෙනත් රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
  • මහනගර බලධාරීන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දුම් දැමීම් සහ මදුරු පාලන වැඩසටහන්වලට සහාය දැක්වීම

හදිසි ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍යයි

රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවා ඇති තත්ත්වය තුළ, තවදුරටත් ජීවිත හානි වීම වැළැක්වීම සඳහා රජයේ ආයතන සහ සාමාන්‍ය මහජනය යන දෙඅංශයෙන්ම හදිසි, සම්බන්ධීකෘත ප්‍රතිචාරයක් අවශ්‍ය බව සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් අනතුරු අඟවති.

ශ්‍රී ලංකාව මෙම රෝග ව්‍යාප්තිය සමඟ සේරාගෙන යද්දී, ඩෙංගු ආශ්‍රිත මරණ අඩු කිරීමේදී ඉක්මන් රෝග විනිශ්චය සහ කාලෝචිත රෝහල් ප්‍රතිකාර ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ඇති බව වෛද්‍ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති. රෝගය තව දුරටත් ව්‍යාප්ත වීමෙන් තමන් සහ තම ප්‍රජාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට සජාගීව හා ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන ලෙස පුරවැසියන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි

දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයින් සිල්ලර මිල සමස්තයක් ලෙස ඉහළ නංවන බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟ, ජනවාරි 20 වැනි සඳුදා සිට ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට බිත්තර සඳහා වැඩි මිලක්…

19 Jul 2026 Discuss
සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය Sinhala

සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය

දෙහිවල සොහොන් බිමක දී 'සැන්ඩෝ' යනුවෙන් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ පියාට ඉලක්කගත ප්‍රහාරයක් ලෙස බලධාරීන් සළකන වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක්…

19 Jul 2026 Discuss
ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC අවුරුදු 19න් අඩු ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟයේ තීරණාත්මක සියවසක් ලබා ගැනීමෙන් කලක් ප්‍රසිද්ධියට පත් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා…

19 Jul 2026 Discuss