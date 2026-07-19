ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 75,000 ඉක්මවයි
දිවයින පුරා පැතිරුණු රෝගය බරපතල මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයක් බවට පත් වෙයි
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රටපුරා වාර්තා වූ සම්පූර්ණ රෝගී සංඛ්යාව 75,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව හෙළිව ඇත. මෙය සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ දිවයිනේ සෑම ප්රජාවක් අතරම දැඩි සංශයකට තුඩු දී ඇත.
ආසාදන සංඛ්යාවේ මෙම භයානක ඉහළ යෑම, ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්ය පද්ධතියට ඩෙංගු උණ ඉදිරිපත් කරන අඛණ්ඩ අභියෝගය ඉස්මතු කරයි. විශේෂයෙන් මදුරුවන් බෝ වීමට වඩාත් හිතකර තත්ත්ව ඇති කරන අධික වර්ෂාපතන සමය තුළ මෙය වඩාත් උග්ර වේ.
නැවත නැවතත් මතු වන මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ, දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවට සැලකිය යුතු සෞඛ්ය බරක් ලෙස පවතී. රෝගය ඉක්මනින් දරුණු ඩෙංගු තත්ත්වයකට, එනම් ඩෙංගු රක්තපාත උණ ලෙස හඳුන්වන තත්ත්වයකට පරිණාමය විය හැකි අතර, නිවැරදි වේලාවට ප්රතිකාර නොකළහොත් එය මාරාන්තික විය හැකිය.
සෞඛ්ය නිලධාරීන් වාරයෙන් වාරය මහජනයා ව්යාධිනිරෝධක පියවර බැරෑරුම් ලෙස සලකා ගැනීමට 촉구 කරමින්, ගෙවල් සහ කාර්යාල ආශ්රිතව රැඳෙන හිරවූ ජලය වෛරසය ව්යාප්ත කරන මදුරුවන්ගේ ප්රධාන ජනනස්ථානය බව අවධාරණය කර ඇත.
මහජනයාට කළ හැකි දේ
බලධාරීන් ගෘහස්ථ, ව්යාපාරික සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට රෝගය ව්යාප්ත වීම නැවැත්වීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටිති. ප්රධාන ව්යාධිනිරෝධක පියවර අතර:
- මල් පැල, ටයර් සහ කාණු ඇතුළු ගෙවල් ඇතුළත සහ ආශ්රිතව ඇති හිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් පාන්දර සහ සන්ධ්යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- උණ, ශරීර වේදනා හෝ ඩෙංගු ආශ්රිත වෙනත් රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- මහනගර බලධාරීන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දුම් දැමීම් සහ මදුරු පාලන වැඩසටහන්වලට සහාය දැක්වීම
හදිසි ක්රියාමාර්ග අවශ්යයි
රෝගීන් සංඛ්යාව 75,000 ඉක්මවා ඇති තත්ත්වය තුළ, තවදුරටත් ජීවිත හානි වීම වැළැක්වීම සඳහා රජයේ ආයතන සහ සාමාන්ය මහජනය යන දෙඅංශයෙන්ම හදිසි, සම්බන්ධීකෘත ප්රතිචාරයක් අවශ්ය බව සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් අනතුරු අඟවති.
ශ්රී ලංකාව මෙම රෝග ව්යාප්තිය සමඟ සේරාගෙන යද්දී, ඩෙංගු ආශ්රිත මරණ අඩු කිරීමේදී ඉක්මන් රෝග විනිශ්චය සහ කාලෝචිත රෝහල් ප්රතිකාර ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ඇති බව වෛද්ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති. රෝගය තව දුරටත් ව්යාප්ත වීමෙන් තමන් සහ තම ප්රජාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට සජාගීව හා ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන ලෙස පුරවැසියන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.