සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය
දෙහිවල සොහොන් බිමක දී 'සැන්ඩෝ' යනුවෙන් හඳුන්වන කුප්රකට අපරාධ චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ පියාට ඉලක්කගත ප්රහාරයක් ලෙස බලධාරීන් සළකන වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් සිදු වී ඇත.
දිවා කාලයේ දී සිදු වූ නිර්භීත වෙඩි තැබීම
'සැන්ඩෝ' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන සැකකරු අපරාධකරුගේ පිය වරයා ලෙස හඳුනාගත් වින්දිතයාට දෙහිවල සොහොන් බිමේ දී වෙඩි තබා ඇති අතර, මෙම සිද්ධිය ප්රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කර ඇත. මෙම ප්රහාරය සංවිධිත ඝාතන ප්රයත්නයක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන බැවින්, බස්නාහිර පළාතේ අපරාධ ජාල ඉහළ යෑම සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැලකිල්ල ඇති ව ඇත.
අපරාධ ජාල සම්බන්ධතා විමර්ශනයට
ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ ජාලයේ ප්රముඛ චරිතයක් ලෙස සැළකෙන 'සැන්ඩෝ' සමඟ සම්බන්ධ අපරාධ ක්රියාකාරකම් හා තරඟකාරිත්වය හා මෙම වෙඩි තැබීම සෘජුව සම්බන්ධ දැයි බලධාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති. අදාළ ප්රහාරය, සැකකරු අපරාධකරු වෙත ඔහුගේ පවුල හරහා පණිවිඩයක් ලබා දීමේ අරමුණින් සිදු කර ඇති බව විමර්ශකයන් සැක කරති.
ජනතාව භීතියට පත් වෙයි
පොදු ස්ථානයක දී සිදු කරන ලද මෙම නිර්භීත ප්රහාරය දෙහිවල ප්රදේශයේ වැසියන් තැතිගැන්වීමට හේතු වී ඇත. ප්රහාරකයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ප්රාදේශීය පොලිසිය මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇති අතර, සිදුවිය දී සොහොන් බිමේ සිටි ඕනෑම සාක්ෂිකරුවෙකු ලබා ගත හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.
මෙම වෙඩි තැබීම මෑත මාසවල ශ්රී ලංකාවේ කොටස් කිහිපයක ඇති වූ අපරාධ ජාල සම්බන්ධ ප්රචණ්ඩත්වයේ ක්රමයෙන් දීර්ඝ වෙමින් පවතින ලැයිස්තුවට එකතු වන අතර, දූපත පුරා ක්රියාත්මක වන සංවිධිත අපරාධ ජාලවලට එරෙහිව වඩා තීව්ර නීතිය ක්රියාත්මක කරන ලෙස සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටිති.
තවදුරටත් විමර්ශන සිදු වෙමින් පවතින අතර, ප්රහාරයට පිටුපස ඇති අභිප්රාය සම්බන්ධව විමර්ශනයේ බහුවිධ දිශාවන් පොලිසිය තවම බැහැර කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.