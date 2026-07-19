Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය

දෙහිවල සොහොන් බිමක දී 'සැන්ඩෝ' යනුවෙන් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ පියාට ඉලක්කගත ප්‍රහාරයක් ලෙස බලධාරීන් සළකන වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් සිදු වී ඇත.

දිවා කාලයේ දී සිදු වූ නිර්භීත වෙඩි තැබීම

'සැන්ඩෝ' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන සැකකරු අපරාධකරුගේ පිය වරයා ලෙස හඳුනාගත් වින්දිතයාට දෙහිවල සොහොන් බිමේ දී වෙඩි තබා ඇති අතර, මෙම සිද්ධිය ප්‍රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කර ඇත. මෙම ප්‍රහාරය සංවිධිත ඝාතන ප්‍රයත්නයක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන බැවින්, බස්නාහිර පළාතේ අපරාධ ජාල ඉහළ යෑම සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැලකිල්ල ඇති ව ඇත.

අපරාධ ජාල සම්බන්ධතා විමර්ශනයට

ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ ජාලයේ ප්‍රముඛ චරිතයක් ලෙස සැළකෙන 'සැන්ඩෝ' සමඟ සම්බන්ධ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හා තරඟකාරිත්වය හා මෙම වෙඩි තැබීම සෘජුව සම්බන්ධ දැයි බලධාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති. අදාළ ප්‍රහාරය, සැකකරු අපරාධකරු වෙත ඔහුගේ පවුල හරහා පණිවිඩයක් ලබා දීමේ අරමුණින් සිදු කර ඇති බව විමර්ශකයන් සැක කරති.

ජනතාව භීතියට පත් වෙයි

පොදු ස්ථානයක දී සිදු කරන ලද මෙම නිර්භීත ප්‍රහාරය දෙහිවල ප්‍රදේශයේ වැසියන් තැතිගැන්වීමට හේතු වී ඇත. ප්‍රහාරකයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ප්‍රාදේශීය පොලිසිය මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇති අතර, සිදුවිය දී සොහොන් බිමේ සිටි ඕනෑම සාක්ෂිකරුවෙකු ලබා ගත හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

මෙම වෙඩි තැබීම මෑත මාසවල ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් කිහිපයක ඇති වූ අපරාධ ජාල සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ක්‍රමයෙන් දීර්ඝ වෙමින් පවතින ලැයිස්තුවට එකතු වන අතර, දූපත පුරා ක්‍රියාත්මක වන සංවිධිත අපරාධ ජාලවලට එරෙහිව වඩා තීව්‍ර නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටිති.

තවදුරටත් විමර්ශන සිදු වෙමින් පවතින අතර, ප්‍රහාරයට පිටුපස ඇති අභිප්‍රාය සම්බන්ධව විමර්ශනයේ බහුවිධ දිශාවන් පොලිසිය තවම බැහැර කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි

දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයින් සිල්ලර මිල සමස්තයක් ලෙස ඉහළ නංවන බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟ, ජනවාරි 20 වැනි සඳුදා සිට ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට බිත්තර සඳහා වැඩි මිලක්…

19 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරුණු රෝගය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රටපුරා වාර්තා වූ සම්පූර්ණ රෝගී…

19 Jul 2026 Discuss
ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC අවුරුදු 19න් අඩු ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟයේ තීරණාත්මක සියවසක් ලබා ගැනීමෙන් කලක් ප්‍රසිද්ධියට පත් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා…

19 Jul 2026 Discuss