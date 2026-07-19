Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව බදු ගෙවන්නන් අනතුරු අඟවයි: දඩ මුදල්, සිර දඬුවම් සහ සහන කාලය — ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව බදු ගෙවන්නන් අනතුරු අඟවයි: දඩ මුදල්, සිර දඬුවම් සහ සහන කාලය — ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

නව බදු නීතිය යටතේ නඩු විභාග කිරීමේ ප්‍රධාන නීති රීති පිළිබඳව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව පැහැදිලි කරයි

ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව (IRD) විසින් ආදායම් බදු පනත යටතේ අලුතින් හඳුන්වා දෙන ලද නඩු විභාග කිරීමේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය සවිස්තරාත්මකව ප්‍රකාශ කරමින් නිල මහජන දැන්වීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, නීති රීතිවලට අනුකූල නොවීම දඩ මුදල් සහ සිරදඬුවම් ඇතුළු බරපතල නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දිය හැකි බව බදු ගෙවන්නන්ට දැනුම් දී තිබේ.

බදු ගෙවන්නන් දැනගත යුතු කරුණු

ශ්‍රී ලංකාව පුරා බදු අනුකූලතාව ශක්තිමත් කිරීම සහ තනි පුද්ගල හා ආයතනික බදු ගෙවන්නන් යාවත්කාලීන නීති රාමුව යටතේ තම වගකීම් සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා බදු අධිකාරිවරුන් ගන්නා පුළුල් ක්‍රියාමාර්ගයක කොටසක් ලෙස මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත. මෙම විධිවිධාන දැනටමත් බලාත්මක වී ඇති අතර ක්‍රියාශීලීව ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති බව IRD විශේෂයෙන් අවධාරණය කර ඇත.

දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දක්වා ඇති ප්‍රධාන යාවත්කාලීන කිරීම් අතරින්, පහත සඳහන් කරුණු මහජනතාවට විශේෂයෙන් වැදගත් වේ:

  • ආදායම් බදු පනත යටතේ නඩු විභාග කිරීමේ විධිවිධාන නිල වශයෙන් හඳුන්වා දී ඇති අතර, නීතිවලට අනුකූල නොවන බදු ගෙවන්නන්ට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලධාරීන්ට නීතිමය පදනමක් ලබා දී ඇත.
  • වරදකරුවන්ට දඩ මුදල් ස්වරූපයෙන් මූල්‍ය දඬුවම් පැනවිය හැකි අතර, එහි බරපතලකම උල්ලංඝනයේ ස්වභාවය සහ විෂය පථය අනුව තීරණය වනු ඇත.
  • වඩාත් බරපතල අවස්ථාවල දී, බදු වංචාවෙහි වරදකරුවන් ලෙස හඳුනාගත් පුද්ගලයන්ට රක්ෂිත බන්ධනාගාර දඬුවම් නියම කළ හැකි අතර, තම බදු වගකීම් හිතාමතාම නොඉටු කරන්නන්ට සිරදඬුවම් ලැබිය හැකි බව සැබෑ තතු වේ.
  • බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පෙර බදු ගෙවන්නන්ට ඔවුන්ගේ කටයුතු නිවැරදි කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙමින් සහන කාලයක් ලබා දී ඇත.
  • නඩු විභාගයකට මුහුණ නොදී අපූරණ වගකීම් ඉටු කර ගැනීමට මෙම සහන කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නා ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව සියලු බදු ගෙවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
  • බදු ප්‍රතිලාභ ගොනු නොකිරීම සහ ආදායම හිතාමතාම වැරදි ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම යන දෙකම නව විධිවිධාන ආවරණය කරන වරදවල් අතරට ගැනෙන බව සඳහන් කළ යුතුය.
  • මෙම නීති රීති ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමගම තම අධීක්ෂණ හා විගණන කටයුතු තීව්‍ර කරනු ඇති බව IRD සදහන් කර ඇත.

අනතුරු ඇඟවීමක් සහ අවස්ථාවක්

මෙම නිවේදනය IRD හි දැඩි ස්ථාවරයක් පිළිබිඹු කළද, නිලධාරීන් සහන කාලය සුහදශීලී 身몸짓ක් ලෙස ද ඉදිරිපත් කර ඇත — ඒ, ගෙවීම් ප්‍රමාද වී ඇති හෝ වගකීම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ අයට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලට වහාම මුහුණ නොදෙමින් ඉදිරිපත් වී තම තත්ත්වය නිවැරදි කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලෙස ය.

ලබා දී ඇති සහන කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගෙන, අවසාන දිනට පෙර සියලු ගොනු කිරීම් සහ ගෙවීම් යාවත්කාලීන කර ගන්නා ලෙස බදු ගෙවන්නන්ගෙන් දැඩිව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

පුළුල් සන්දර්භය

අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන්ට දී ඇති ඔප්පු කිරීම්වල කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සිය බදු ආදායම් එකතු කිරීම වැඩිදියුණු කිරීමට සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්ව සිටී. IRD හි බලාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කිරීම එම ප්‍රයත්නයේ තීරණාත්මක සාධකයක් ලෙස බහුලව සැලකෙන අතර, රජය බදු පදනම පුළුල් කිරීමට සහ රටේ ඓතිහාසිකව පහළ මට්ටමේ පවතින GDP අනුපාතයට සාපේක්ෂ බදු ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට ඉලක්ක කර ඇත.

නව විධිවිධාන ඔවුන්ට බලපාන ආකාරය සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මහජනතාවට සහ ව්‍යාපාරවලට නිල IRD දැන්වීම විමසා බැලීමට හෝ සුදුසුකම් ලත් බදු වෘත්තිකයකුගේ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දරුවන් අතුරුදහන් වීමෙන් පසු රැකවරණ ආරවුලක් මධ්‍යයේ බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික මව අන්තර්ජාතිකව සෙවේ Sinhala

දරුවන් අතුරුදහන් වීමෙන් පසු රැකවරණ ආරවුලක් මධ්‍යයේ බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික මව අන්තර්ජාතිකව සෙවේ

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති බ්‍රිතාන්‍ය කාන්තාවක් රැකවරණ එකඟතාවක් අනුව දරුවන් ආපසු භාරදීමට අපොහොසත් වූ බවට කරන ලද චෝදනාවක් හේතුවෙන් අන්තර්ජාතික සෙවීමක් ආරම්භ වී…

19 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම නිෂ්පාදන ආනයන නීති පිළිබඳ පැහැදිලි මඟ පෙන්වීමක් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම නිෂ්පාදන ආනයන නීති පිළිබඳ පැහැදිලි මඟ පෙන්වීමක් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය (EASL) රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ආනයන සැපයුම් දාමවල බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ නව රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පැහැදිලි හා…

19 Jul 2026 Discuss
ක්‍රීඩා උමතුව පල්ලි හිස්කරයි — කාදිනල් මල්කම් රංජිත් කනස්සල්ල පළකරයි Sinhala

ක්‍රීඩා උමතුව පල්ලි හිස්කරයි — කාදිනල් මල්කම් රංජිත් කනස්සල්ල පළකරයි

ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ආගමික භක්තිය ක්‍රමයෙන් ක්ෂය වී යාමේ ප්‍රවණතාව සම්බන්ධයෙන් අගරදගුරු කාදිනල් මල්කම් රංජිත් හඬ නගා ඇත. බොහෝ දෙනෙකු දැන් පල්ලි හිස්ව තිබිද්දී…

19 Jul 2026 Discuss