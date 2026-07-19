දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන කණ්ඩායම් NPP රජයේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ගැන වැඩෙන කලකිරීම හඬ නඟයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ නායකත්වය යටතේ ක්රියාත්මක වන ජාතික ජන බලය (NPP) රජයට එරෙහිව දෙමළ-මුස්ලිම් දේශපාලන වේදිකාවක් විවෘත විවේචකයකු ලෙස මතු වී ඇති අතර, පක්ෂය බලයට පත් වූ දා සිට පොරොන්දු වූ ප්රතිසංස්කරණ ඉටු කිරීමට අසමත් වී ඇතැයි විස්තර කරමින් සුළුතර ප්රජාවන් අතර ගැඹුරු වන කලකිරීමක් මතු වෙමින් පවතී.
සුළුතර ප්රජාවන්ගේ ඉවසීම අවසන් වෙමින්
දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන හඬ එකමුතු කරගනිමින් ක්රියාත්මක වන මෙම වේදිකාව, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ (JVP) සමඟ සමීපව සම්බන්ධ NPP පරිපාලනය ශ්රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සුළුතරයන්ට බලපාන ප්රධාන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් නිහඬ ලෙස සිටිනවායයි චෝදනා කරමින් ප්රසිද්ධියේ අභියෝග කිරීමට අරඹා ඇත. මැතිවරණ ප්රචාරක සමයේ පුළුල් සහයෝගය ලබා ගැනීමට හේතු වූ රජයේ ප්රතිසංස්කරණ පොරොන්දු ක්රියාවෙහිලා බොහෝ දුරට ඉටු නොවූ බව නියෝජිතයෝ තර්ක කරති.
වර්ධනය වන මෙම අසතුට, දිගු කාලීන ආර්ථික දුෂ්කරතා හා ජාතිවාදී අසාධාරණතාවලින් පීඩාවට පත් වූ පසු අර්ථවත් දේශපාලන වෙනසක් ලැබේ යැයි බලාපොරොත්තු ඇතිව නව පරිපාලනයට දෙස් බලා සිටි උතුරු, නැගෙනහිර සහ මුස්ලිම් ජනතාව අතර ඇතිව ඇති පුළුල් කලකිරීමේ රටාවක් පිළිබිඹු කරයි.
වේදිකාව මතු කළ ප්රධාන ගැටළු
- සුළුතර කලාප සඳහා දේශපාලන බලය බෙදා හැරීම හා බල බෙදුම් සඳහා ප්රගතියක් නොමැතිකම
- දීර්ඝකාලීන යුද්ධ කාලීන ගැටළු සම්බන්ධ වගවීම සඳහා ප්රායෝගික පියවර නොගැනීම
- දෙමළ හා මුස්ලිම් ප්රජාවන්ට අසමාන ලෙස බලපාන ආර්ථික සහන පියවරවල ප්රමාද ගමන
- උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල තවමත් විසඳුමක් නොලැබූ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ ගැටළු
NPP සඳහා අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක්
මෙම වේදිකාවේ මතුවීම සාමාන්ය විරෝධතාවකට වඩා වැඩිය — එය ජාතික හා ජනවාර්ගික ඡන්දදායකයන් කෙරෙහිව ගොඩනැඟූ ඓතිහාසික මැතිවරණ ජයග්රහණය තහවුරු කර ගැනීමට සුළුතර කොටස් ඈත් කර ගත නොහැකි රජයකට මුල් අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක් ලෙස විශ්ලේෂකයෝ දකිති. NPP ගේ ජයග්රහණය කොටස් වශයෙන් ගොඩනැඟුණේ, ගතානුගතික දේශපාලන සංස්කෘතිය බිඳ දමනු ඇතැයි විශ්වාස කළ ජනවාර්ගික සීමා ඉක්මවූ ඡන්දදායකයන්ගේ එකමුතුකම් නිසාය.
මතු කෙරෙන ගැටළු පිළිබිඹු කරන්නේ, සැබෑ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති අවකාශය පටු වෙමින් පවතින බවත්, දේශපාලන රෙකිල්ල නොව ප්රායෝගික ක්රියාමාර්ග බලාපොරොත්තු සිටින සුළුතර ප්රජාවන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරන බවත්ය.
වේදිකාව සමඟ සම්බන්ධ දෙමළ දේශපාලන නායකයෝ, තමන්ගේ විවේචනය රජයට එරෙහි නිදහස් විරෝධතාවක් නොව, වගවීම හා පොරොන්දු ඉටු කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් බව අවධාරණය කරති. මුස්ලිම් ප්රජා නායකයෝ ද, මැතිවරණයට පෙර කාලයේ පුළුල්ව සාකච්ඡා කෙරුණු නිශ්චිත ප්රතිපත්ති ඵල ප්රතිඵල වටා ම ස්වකීය ගැටළු රාමු ගත කර ඇත.
රජය තවමත් 公式 ප්රතිචාරයක් ලබා දී නැත
දැනට, NPP පරිපාලනය දෙමළ-මුස්ලිම් වේදිකාව මතු කළ නිශ්චිත ගැටළු ආමන්ත්රණය කරමින් ක්රමානුකූල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නැත. රජයේ සගයෝ, ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ක්රමානුගත ප්රතිසංස්කරණ ගොඩ නැඟීමට කාලය ගතවන බව පෙර කී ද, ඇතැම් පියවර — විශේෂයෙන් මූල්ය සම්පත් නොව දේශපාලන අධිෂ්ඨානය අවශ්ය ඒවා — වඩාත් ඉක්මනින් ඉදිරියට ගෙන යා හැකිව තිබූ බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ස්ථානීය ආණ්ඩු මැතිවරණ ඉදිරියේ ඇති අතර, ප්රධාන දිස්ත්රික්කවල සුළුතර ඡන්දය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින්, මෙම ගැටළු ආමන්ත්රණය කිරීමට කොළඹ ලත් දේශපාලන පීඩනය ඉදිරි මාසවලදී තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.