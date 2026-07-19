බැංකොක්හි 12 වන ආසියානු වයස් කාණ්ඩ ශූරතාවලිය සඳහා ශ්රී ලංකා පිරිමි ජල පෝලෝ කණ්ඩායම නම් කෙරේ
2026 වර්ෂයේ තායිලන්තයේ බැංකොක්හිදී පැවැත්වීමට නියමිත 12 වන ආසියානු වයස් කාණ්ඩ ශූරතාවලිය සඳහා තරඟ වදින්නට ශ්රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ඒ සඳහා රටේ පිරිමි ජල පෝලෝ නියෝජිතයන් නම් කර ඇත.
තරුණ ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයන් ජාත්යන්තර වේදිකාවක ආසියාවේ හොඳම වයස් කාණ්ඩ ක්රීඩකයන් සමඟ තම කුසලතා මැනගැනීමට සූදානම් වන මෙම වැදගත් කලාපීය තරඟාවලිය ඉදිරියට බලා ජාතික කණ්ඩායම සකස් කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ නැගී එන ජල පෝලෝ දක්ෂතාවන්ට වේදිකාවක්
ආසියානු වයස් කාණ්ඩ ශූරතාවලිය මහාද්වීපයේ ප්රතිෂ්ඨාවත්ම යෞවන ජලක්රීඩා තරඟාවලිවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, ආසියාව පුරා සිට තරඟකාරී කණ්ඩායම් එයට එක් වේ. බැංකොක් මංගල්යයේ සහභාගිත්වය ශ්රී ලංකාවේ නැගී එන ජල පෝලෝ දක්ෂතාවයන් කලාපීය ප්රතිවාදීන් සමඟ සැසඳීමේ වටිනා අවස්ථාවක් රටට ලබා දෙයි.
මෙම තරඟාවලිය තරුණ ක්රීඩකයන්ට ඉහළ මට්ටමේ ජාත්යන්තර තරඟකාරිත්වයට නිරාවරණය වීමේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් සපයන අතර, එම අත්දැකීම ශ්රී ලංකාවේ ජල පෝලෝ ක්රීඩාවේ දිගුකාලීන සංවර්ධනයට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
2026 වෙත ගමන් කරමින්
ශූරතාවලිය 2026 සඳහා නියමිතව ඇති බැවින්, තේරී පත් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන්ට තායිලන්තයේ තම ප්රචාරණයට පෙර සූදානම් වීමට හා පුහුණුවීම් සිදු කිරීමට කාලය ලැබෙනු ඇත. කණ්ඩායම නම් කිරීම තරඟාවලිය සඳහා සූදානම් වීමේ ගමනේ වැදගත් පළමු පියවර සනිටුහන් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ජල පෝලෝ ප්රජාව බලාපොරොත්තු වන්නේ, තරුණ කණ්ඩායමට කලාපීය වේදිකාවේ හොඳ හැඟීමක් ඇති කර ගත හැකි වනු ඇති බවත්, දිවයිනේ ජනතා මට්ටමේ හා තරඟකාරී මට්ටමේ ක්රීඩාවේ වර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යනු ඇති බවත්ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.