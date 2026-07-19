Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බැංකොක්හි 12 වන ආසියානු වයස් කාණ්ඩ ශූරතාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ජල පෝලෝ කණ්ඩායම නම් කෙරේ

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බැංකොක්හි 12 වන ආසියානු වයස් කාණ්ඩ ශූරතාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ජල පෝලෝ කණ්ඩායම නම් කෙරේ

2026 වර්ෂයේ තායිලන්තයේ බැංකොක්හිදී පැවැත්වීමට නියමිත 12 වන ආසියානු වයස් කාණ්ඩ ශූරතාවලිය සඳහා තරඟ වදින්නට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ඒ සඳහා රටේ පිරිමි ජල පෝලෝ නියෝජිතයන් නම් කර ඇත.

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවක ආසියාවේ හොඳම වයස් කාණ්ඩ ක්‍රීඩකයන් සමඟ තම කුසලතා මැනගැනීමට සූදානම් වන මෙම වැදගත් කලාපීය තරඟාවලිය ඉදිරියට බලා ජාතික කණ්ඩායම සකස් කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන ජල පෝලෝ දක්ෂතාවන්ට වේදිකාවක්

ආසියානු වයස් කාණ්ඩ ශූරතාවලිය මහාද්වීපයේ ප්‍රතිෂ්ඨාවත්ම යෞවන ජලක්‍රීඩා තරඟාවලිවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, ආසියාව පුරා සිට තරඟකාරී කණ්ඩායම් එයට එක් වේ. බැංකොක් මංගල්‍යයේ සහභාගිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන ජල පෝලෝ දක්ෂතාවයන් කලාපීය ප්‍රතිවාදීන් සමඟ සැසඳීමේ වටිනා අවස්ථාවක් රටට ලබා දෙයි.

මෙම තරඟාවලිය තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළ මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර තරඟකාරිත්වයට නිරාවරණය වීමේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් සපයන අතර, එම අත්දැකීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජල පෝලෝ ක්‍රීඩාවේ දිගුකාලීන සංවර්ධනයට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

2026 වෙත ගමන් කරමින්

ශූරතාවලිය 2026 සඳහා නියමිතව ඇති බැවින්, තේරී පත් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන්ට තායිලන්තයේ තම ප්‍රචාරණයට පෙර සූදානම් වීමට හා පුහුණුවීම් සිදු කිරීමට කාලය ලැබෙනු ඇත. කණ්ඩායම නම් කිරීම තරඟාවලිය සඳහා සූදානම් වීමේ ගමනේ වැදගත් පළමු පියවර සනිටුහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල පෝලෝ ප්‍රජාව බලාපොරොත්තු වන්නේ, තරුණ කණ්ඩායමට කලාපීය වේදිකාවේ හොඳ හැඟීමක් ඇති කර ගත හැකි වනු ඇති බවත්, දිවයිනේ ජනතා මට්ටමේ හා තරඟකාරී මට්ටමේ ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යනු ඇති බවත්ය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම සංශෝධනය — බදු ඉඩකඩ වසා දමා වංචා වැළැක්වීමට පියවර Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම සංශෝධනය — බදු ඉඩකඩ වසා දමා වංචා වැළැක්වීමට පියවර

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දීර්ඝකාලීනව පැවැති ද්විත්ව බදු වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) සංශෝධනය කිරීමට ඉන්දියාව පියවර ගෙන ඇති අතර, එම ගිවිසුමේ ප්‍රතිලාභ අවභාවිත…

19 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්‍රතිශතාංශ ලක්ෂ්‍යයකින් ඉහළ නංවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්‍රතිශතාංශ ලක්ෂ්‍යයකින් ඉහළ නංවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, රටේ ඉහළ යන උද්ධමන අර්බුදයට තීරණාත්මක ලෙස මුහුණ දෙමින්, දිගින් දිගටම පීඩාවට පත්ව ඇති ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම අරමුණු කරගත් තීරණාත්මක…

19 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩ ප්‍රමාදයන් මධ්‍යේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ආපසු භාරදීම Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩ ප්‍රමාදයන් මධ්‍යේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ආපසු භාරදීම

පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කර තිබූ අරමුදල් ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ආපසු භාරදී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමාද වී ඇති මෙම මැතිවරණ…

19 Jul 2026 Discuss