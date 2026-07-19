සාකාගේ හැට්-ට්රික්කෙන් එංගලන්තය ලෝක කුසලාන ලෝකඩ පදක්කම දිනයි — ගෝල හයක නාට්යමය තරගයේදී එම්බාපේ ඉතිහාසය රචනා කරයි
2026 FIFA ලෝක කුසලානයේ තෙවන ස්ථාන තරගයේදී එංගලන්තය ප්රංශය 6-4 ක් ලෙස පරාජය කරමින් ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේය. ටූර්නාමේන්තු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විනෝදජනක තරග අතරට ගැනෙන මෙම දීප්තිමත් ලෝකඩ ජය-පිරිනැමීමේ තරගය රසිකයන්ගේ හදවත්වල සදාකාලිකව කොටා ගනු ඇත.
දිනෙව් සටන් කළ සංත්වන ත්යාගයක්
කිසිදු පාර්ශ්වයක් බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයෙන් තෙවන ස්ථාන තරගයට ළඟා වූයේ නැත. ප්රංශය ඔවුන්ගේ අර්ධ අවසාන තරගයේදී ස්පාඤ්ඤය ඉදිරියේ සම්පූර්ණ ලෙස පසුබා සිටි අතර, එංගලන්තයද ටූර්නාමේන්තුවේ මත්දීම ගෙදර යෑමේ වේදනාවට මුහුණ දුන්නේය. මේ හැමකත් ඉක්මවා, දෙරට ම ඊනියා "කිසිවෙකු ඇත්තෙන් ම කෙළිනා කැමති නැති" තරගයක් ලෙස ප්රසිද්ධ මෙම තරගය එම හිතවාදී ඉල්ලුමෙන් ඉක්මවා ගිය ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩාවක් ලෙස සනිටුහන් කළේය.
ත්රී ලයන්ස් කණ්ඩායමේ වීරයා වූ බුකායෝ සාකා, චමත්කාරජනක හැට්-ට්රිකයක් රේඛා ගෙන දශක ගණනකට පසු ලෝක කුසලානයේ තෙවන ස්ථාන ජයක් එංගලන්තයට ලබා දෙමින් කණ්ඩායම ඉදිරිට ගෙන ගියේය. ගැරත් සවුත්ගේට් යටතේ — හෝ ඔවුන්ව මෙම අදියරට රැගෙන ආ කවර කළමනාකාරිත්වයක් යටතේ වුව ද — ඔහුගේ කාර්ය-සාධනය නිරවද්ය ව පහරදීම හා ස්වකීය දීප්තිය ලෙස රසිකයන්ට ගෞරව සහිතව සමරා ගත හැකි ජයක් ලබා දුන්නේය.
එම්බාපේ ලෝක කුසලාන ජනප්රවාදයේ නාමය කොටා ගනී
ප්රංශය සඳහා, මෙම තරගය ඓතිහාසික වශයෙන් විශේෂ සිදුවීමකින් සලකුණු විය. කිලියන් එම්බාපේ, ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ සර්වකාලීන ශ්රේෂ්ඨ ගෝල සකසන්නා ලෙස නම ලියා ගෙන, තරගය අතරතුරදී ඉතිහාස ගත ගෝල වාර්තාව බිඳ දැම්මේය. ශෝකජනක පරාජයක් මධ්යයේ ද ප්රංශ නායකයාගේ මෙම ශ්රේෂ්ඨ සාධනය පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් වූ අතර, ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සර්වකාලීන ශ්රේෂ්ඨයින් අතර ඔහුගේ ස්ථානය තවදුරටත් ශක්තිමත් කළේය.
එම්බාපේගේ වාර්තා-භේදී ගෝලය ක්ෂණිකව ගෝල ගණනය සෙවනැල්ලේ ගිල්වා, ක්රීඩාංගණය තුළ සිටි රසිකයන් ද ලෝකය පුරා නරඹන්නන් ද ඔවුන් ඇස් ඉදිරිපිට සිදු වූ ශ්රේෂ්ඨ මොහොත අගය කරමින් ඉස්සරහට ගිලී සිටියහ.
ගෝල දහයක් හා නොනවතින නාට්යය
මෙම තරගයේ ගෝල සම්පූර්ණ දහයක් රේඛා ගැනුණු අතර, එය නිෂ්පාක්ෂික නරඹන්නන්ට ද අති අසාමාන්ය ක්රීඩා දර්ශනයක් ලෙස ඉදිරිපත් විය. ශීඝ්රගාමී, ගමනාගමනමය ක්රීඩා සටනකදී කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල හුවමාරු කරගනිමින් ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ම රසිකයන් ආසන දාරයෙහි රඳවාගෙන සිටියේය. අවසාන වශයෙන් එංගලන්තය ස්ථිරව ජය ගෙන ලෝකඩ ස්ථානයෙහි සිය නාමය ලිවීය.
- බුකායෝ සාකා එංගලන්තය වෙනුවෙන් හැට්-ට්රිකයක් සැකසීය
- කිලියන් එම්බාපේ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ සර්වකාලීන ශ්රේෂ්ඨ ගෝල සකසන්නා බවට පත් විය
- එංගලන්තය 6-4ක් ලෙස ජය ගත්තේය
- කණ්ඩායම් දෙකම අර්ධ අවසාන වාරයේදී ඉවත් කෙරිණ
- ප්රංශය ඔවුන්ගේ අර්ධ අවසාන තරගය ස්පාඤ්ඤයට පරාජය විය
එංගලන්තය සඳහා, මෙම ප්රතිඵලය මෙතෙක් බොහෝ සේ බලාපොරොත්තු දළු ලෙව් කර ඒ සියල්ල සාර්ථක නොවූ ටූර්නාමේන්තු ගණනාවකින් පසු යම් සහනශීලී ජයග්රහණයක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ. ලෝකඩ වුවත් ලෝක කුසලාන පදක්කමක් ලැබීම, ගෝලීය වේදිකාවේ දශක ගණනාවක් ජය ළඟ ළඟ ගිය ද ළඟා නොවී සිටි ජාතියක් සඳහා අර්ථවත් ප්රගතියක් නියෝජනය කරයි.
ලෝකඩ අවසන් තරගයේ ගෝල දහයේ ත්රාසජනක ක්රීඩාව ඉදිරි වසර ගණනාවක් කතාබහ වේ — ඉතිහාසය, හෘදය ශෝකය හා විශ්මය ජනක පාපන්දු ක්රීඩාව සමාන ලෙස ගලා ආ, ලෝකයේ දෙසවල් ලෙස ප්රකාශ වූ තරගයක්
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.