මත්පැන් පානය කර කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියගේ කොලේ වාඩිවූ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු සේවයෙන් තාවකාලිකව停职
මකළුගස්වැව පොලිස් ස්ථානයේදී කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියකගේ කොලේ වාඩිවූ බවට චෝදනා එල්ල වූ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු, එම හැසිරීම සම්බන්ධව විධිමත් විභාගයක් අවසානයේ සේවයෙන් තාවකාලිකව නිරෝධනය කර ඇත. එම අවස්ථාවේ ඔහු මත්පැන් පානය කර සිටි බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.
පොලිස් ස්ථානයේදී සිදුවූ සිදුවීම
පොලිසිය පවසන පරිදි, එම කොස්තාපල්වරයා සංගීත ප්රසංගයකට රාජකාරි සඳහා යොදවා තිබූ අතර, එයින් පසු ඔහු මත්ව ගිය තත්ත්වයෙන් ස්ථානයට පැමිණ ඇත. එම අවස්ථාවේදී කාන්තා නිලධාරිනිය සම්බන්ධ කියැවෙන සිදුවීම සිදු වූ බැවින් විධිමත් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙරී අභ්යන්තර විභාගයක් ආරම්භ විය.
ගනු ලත් විනය පියවර
විභාගය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව, එම කොස්තාපල්වරයාගේ හැසිරීම පොලිස් සේවා රීතිවලට බරපතල ලෙස පටහැනි බව අධිකාරීන් නිගමනය කළේය. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, වැඩිදුර පියවර ගන්නා තෙක් ඔහු සක්රීය රාජකාරියෙන් තාවකාලිකව නිරෝධනය කර ඇත.
මෙම නිරෝධනය, ශ්රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෘත්තීය ප්රමිතීන් රකිනු සඳහාත්, බලකාය තුළ සේවය කරන කාන්තා නිලධාරිනියන් ඇතුළු සියලු නිලධාරීන්ට ආරක්ෂිත හා ගෞරවනීය කාර්ය පරිසරයක් සහතික කිරීමට දරන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් රාජකාරි කාලය තුළ හෝ ඊට ආසන්නව මත්පැන් පානය කිරීම සම්බන්ධ අවස්ථාවන්හිදී නිලධාරීන්ගේ නුසුදුසු හැසිරීම් වලක්වා ගැනීමට වඩාත් දැඩි පියවර ගත යුතු බවට බහුතරයකගේ ඉල්ලීම් මතු කරමින්, පොලිස් සේවය තුළ හැසිරීම් සහ විනය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.