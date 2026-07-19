Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්පැන් පානය කර කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියගේ කොලේ වාඩිවූ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු සේවයෙන් තාවකාලිකව停职

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්පැන් පානය කර කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියගේ කොලේ වාඩිවූ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු සේවයෙන් තාවකාලිකව停职

මකළුගස්වැව පොලිස් ස්ථානයේදී කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියකගේ කොලේ වාඩිවූ බවට චෝදනා එල්ල වූ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු, එම හැසිරීම සම්බන්ධව විධිමත් විභාගයක් අවසානයේ සේවයෙන් තාවකාලිකව නිරෝධනය කර ඇත. එම අවස්ථාවේ ඔහු මත්පැන් පානය කර සිටි බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.

පොලිස් ස්ථානයේදී සිදුවූ සිදුවීම

පොලිසිය පවසන පරිදි, එම කොස්තාපල්වරයා සංගීත ප්‍රසංගයකට රාජකාරි සඳහා යොදවා තිබූ අතර, එයින් පසු ඔහු මත්ව ගිය තත්ත්වයෙන් ස්ථානයට පැමිණ ඇත. එම අවස්ථාවේදී කාන්තා නිලධාරිනිය සම්බන්ධ කියැවෙන සිදුවීම සිදු වූ බැවින් විධිමත් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙරී අභ්‍යන්තර විභාගයක් ආරම්භ විය.

ගනු ලත් විනය පියවර

විභාගය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව, එම කොස්තාපල්වරයාගේ හැසිරීම පොලිස් සේවා රීතිවලට බරපතල ලෙස පටහැනි බව අධිකාරීන් නිගමනය කළේය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, වැඩිදුර පියවර ගන්නා තෙක් ඔහු සක්‍රීය රාජකාරියෙන් තාවකාලිකව නිරෝධනය කර ඇත.

මෙම නිරෝධනය, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෘත්තීය ප්‍රමිතීන් රකිනු සඳහාත්, බලකාය තුළ සේවය කරන කාන්තා නිලධාරිනියන් ඇතුළු සියලු නිලධාරීන්ට ආරක්ෂිත හා ගෞරවනීය කාර්ය පරිසරයක් සහතික කිරීමට දරන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් රාජකාරි කාලය තුළ හෝ ඊට ආසන්නව මත්පැන් පානය කිරීම සම්බන්ධ අවස්ථාවන්හිදී නිලධාරීන්ගේ නුසුදුසු හැසිරීම් වලක්වා ගැනීමට වඩාත් දැඩි පියවර ගත යුතු බවට බහුතරයකගේ ඉල්ලීම් මතු කරමින්, පොලිස් සේවය තුළ හැසිරීම් සහ විනය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන් Sinhala

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

ජෝර්දානයේ ඇමෙරිකානු හමුදා පුද්ගලයින්ට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM) සදහන් කරන අන්දමට, ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන්…

19 Jul 2026 Discuss
හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? Sinhala

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනන්‍යතාවය නිර්ණය කරන අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක හන්දියක සිටී. එරට ආදායම් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විවාද දැඩි වෙමින් පවතින අතර,…

19 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දේශීය මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මෙතෙක් අත්කරගත් විශාලතම ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන එකතුව සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ඉතිහාසයේ තම නම…

19 Jul 2026 Discuss