ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්රතිශතාංශ ලක්ෂ්යයකින් ඉහළ නංවයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, රටේ ඉහළ යන උද්ධමන අර්බුදයට තීරණාත්මක ලෙස මුහුණ දෙමින්, දිගින් දිගටම පීඩාවට පත්ව ඇති ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම අරමුණු කරගත් තීරණාත්මක ප්රතිපත්ති මැදිහත්වීමක් ලෙස පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්රතිශතාංශ ලක්ෂ්යයකින් ඉහළ නැංවීම නිවේදනය කළේය.
නිර්භීත මූල්ය ප්රතිපත්ති පියවරක්
මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ වඩාත් සැලකිය යුතු ගැලපීම් අතරට ගැනෙන මෙම පොලී අනුපාත වැඩිවීම, පාලනයෙන් ඉවත් වූ මිල ඉහළ යාම් නිරවුල් කර ගැනීමේ මහ බැංකුවේ අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි. ණය ගැනීමේ පිරිවැය ඉහළ නැංවීම තුළින්, මූල්ය බලධාරීන් ආර්ථිකයේ සංසරණය වන මුදල් ප්රමාණය අඩු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන අතර, එමගින් පාරිභෝගික මිල මත ඇති ඉහළ යාමේ පීඩනය සමනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෑත මාසවලදී අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, දිගු කාලීන ආර්ථික අර්බුදයක් සමඟ ගැටෙමින් සිටින සාමාන්ය පවුල් මත දැඩි බරක් පැටවෙමින් පවතී. ශ්රී ලංකාව දැනට මුහුණ දෙමින් සිටින උද්ධමන තත්ත්වයේ බරපතලකම මෙම තීරණය ප්රතිබිඹු කරයි.
ණය ගැනුම්කරුවන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
පූර්ණ ප්රතිශතාංශ ලක්ෂ්යයක ඉහළ නැංවීමක් මහ බැංකුවෙන් ශක්තිමත් සංඥාවක් ලෙස සැලකේ. ශ්රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට, ඍජු ප්රතිඵලය ලෙස ණය, උකස් සහ ණය පහසුකම් මත ඉහළ පොලී අනුපාත ඇතුළු ණය ගැනීමේ වැඩිවූ පිරිවැය ඇති වීමට ඉඩ ඇත.
- බොහෝ ණය ගැනුම්කරුවන්ට පෞද්ගලික හා නිවාස ණය ආපසු ගෙවීම් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- කෙටි කාලීනව කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායන්ට ණය ලබා ගැනීම වඩාත් මිල අධික විය හැකිය.
- ඉතිරිකිරීමේ තැන්පතු පොලී අනුපාතද ඉහළ යා හැකි අතර, එය බැංකුවේ මුදල් තිබෙන අය සඳහා යම් සහනයක් ලබා දිය හැකිය.
පුළුල් ආර්ථික සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව විදේශ විනිමය හිඟකම්, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම් සහ පුළුල් ජනරෝෂය මගින් සලකුණු වූ, නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික පරිහානීන් අතරට ගැනෙන තත්ත්වයක් හරහා ගමන් කරමින් සිටී. සමාජයේ සියලු අංශ හරහා ක්රය ශක්තිය ඛාදනය කරමින් දුෂ්කරතාවය ගැඹුරු කරන, මෙම පුළුල් අර්බුදයේ නිරන්තර හා වේදනාකාරී රෝග ලක්ෂණයක් ලෙස උද්ධමනය පැවතී ඇත.
රටේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ප්රයත්නයේ කොන් ගලක් ලෙස මිල ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මහ බැංකුවේ කැපවීම මෙම පොලී අනුපාත වැඩිවීම අවධාරණය කරයි.
ආර්ථික විශේෂඥයන් හා වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත්තේ, මෙම මැදිහත්වීම උද්ධමනය අර්ථවත් ලෙස අඩු කිරීමට ප්රමාණවත් වේ දැයි, නැතහොත් ඉදිරි මාසවලදී මූල්ය ප්රතිපත්තිය තව දුරටත් තද කිරීම අවශ්ය වේ දැයි යන්නයි. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඇතුළු රජය හා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් දිවයිනේ ජාතිය සඳහා සවිස්තරාත්මක ස්ථාවරකරණ වැඩසටහනක් සකස් කිරීමට දිගින් දිගටම කටයුතු කරමින් සිටිති.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, ඉදිරි සති කිහිපය වඩාත් දැඩි මූල්ය තත්ත්වයන් හරහා වෙළඳපොළේ හා ඉන්ධන පිරවුම්හලේ ස්පර්ශ කළ හැකි සහනයක් ලබා දිය හැකි දැයි යන්නේ තීරණාත්මක කඩඉමක් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.