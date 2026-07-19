Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩ ප්‍රමාදයන් මධ්‍යේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ආපසු භාරදීම

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩ ප්‍රමාදයන් මධ්‍යේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ආපසු භාරදීම

පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කර තිබූ අරමුදල් ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ආපසු භාරදී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමාද වී ඇති මෙම මැතිවරණ ඉදිරි කෙටි කාලය තුළ පැවැත්වීමට ඉඩකඩ නැති බව මින් පැහැදිලි වේ.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ අත්හිටුවා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ සඳහා තවමත් නිශ්චිත දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් නොකර තිබියදී, මෙම පියවර ගෙන ඇත. වෙන් කරනු ලැබූ අරමුදල් ආපසු භාරදීම, පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික නියෝජිතත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජය කෙතරම් කැපවී සිටින්නේද යන්න පිළිබඳ නව ප්‍රශ්න මතු කරයි.

භාණ්ඩාගාරයට ආපසු භාරදුන් අරමුදල්

නියමිත කාල සීමාව තුළ භාවිත කළ නොහැකි වූ බැවින්, පළාත් සභා මැතිවරණ සංවිධානය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් වෙන් කරනු ලැබූ මුදල් ආපසු භාරදුන් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තහවුරු කළේය. මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර අවශ්‍ය නීති立法 හා කාර්යසාධන කොන්දේසි සපුරාලීම සඳහා මැතිවරණ බලධාරීන් බලා සිටි යේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභා මැතිවරණ වසර ගණනාවක් තිස්සේ අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක පැවතී ඇති අතර, මැතිවරණ නැවත ආරම්භ කළ යුතු බවට වරින් වර ඉදිරිපත් වූ ජන හා දේශපාලන ඉල්ලීම් නොතකා අඛණ්ඩ රජයන් මෙම ඡන්දය පැවැත්වීමට අපොහොසත් වී ඇත.

ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සැලකිලි උත්සන්න වේ

තේරී පත් වූ පළාත් සභා අඛණ්ඩව නොමැතිකම මූලික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දුර්වල කරන බවත්, කලාපීය මට්ටමේ අර්ථවත් නියෝජිතත්වයෙන් පුරවැසියන් වළකාලන බවත් විවේචකයන් සහ විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත. බොහෝ පළාත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තේරී පත් වූ සභා නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වෙමින්, ඒ වෙනුවට පත් කරනු ලැබූ පරිපාලකයන් යටතේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.

  • බොහෝ පළාත්වල වසර ගණනාවක් තිස්සේ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වී නොමැත
  • ඡන්දය පැවැත්වීම සඳහා විශේෂ අයවැය වෙන් කිරීමක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලැබී තිබිණි
  • නියමිත කාල සීමාව තුළ මැතිවරණ ඉදිරියට නොගිය බැවින් එම අරමුදල් දැන් ආපසු භාරදී ඇත

අරමුදල් ආපසු භාරදීම, තවදුරටත් ප්‍රමාදයකින් තොරව පළාතේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදය යථා තත්ත්වයට පත් කරන ලෙස රජයට බල කරමින් සිටි පාර්ලිමේන්තු සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර නැවත වරක් විවාදයක් ඇවිළවීමට ඉඩකඩ ඇත.

ඉදිරියේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද

නැවත වෙන් කිරීමක් කවදා සිදුවේද, නැතහොත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පළාත් සභා ඡන්දය කාලසටහන්ගත කළ හැකි වන්නේ කවදාද යන්න තවමත් අවිනිශ්චිතය. ඕනෑම අනාගත මැතිවරණයකට නව අයවැය ප්‍රතිපාදනයක් මෙන්ම, දිගු ප්‍රමාදයන්ට හේතු වූ නොනිමි නෛතික හා පරිපාලන කරුණු නිරාකරණය කර ගැනීම ද අවශ්‍ය වනු ඇත.

පළාත් නියෝජිතත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ මැතිවරණමය ඇඟවීම් රජය කිරා බලන විට, එවැනි මැතිවරණ පැවැත්වීමේ කාලය පුළුල් දේශපාලන වාතාවරණය මඟිනුත් බලපෑමට ලක්විය හැකි බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

ඡන්දදායකයන් සහ පළාත් මට්ටමේ පාර්ශ්වකරුවන් අඛණ්ඩ අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඡන්දය සඳහා සංශෝධිත කාලසටහනක් ඉදිරිපත් කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම සංශෝධනය — බදු ඉඩකඩ වසා දමා වංචා වැළැක්වීමට පියවර Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම සංශෝධනය — බදු ඉඩකඩ වසා දමා වංචා වැළැක්වීමට පියවර

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දීර්ඝකාලීනව පැවැති ද්විත්ව බදු වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) සංශෝධනය කිරීමට ඉන්දියාව පියවර ගෙන ඇති අතර, එම ගිවිසුමේ ප්‍රතිලාභ අවභාවිත…

19 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්‍රතිශතාංශ ලක්ෂ්‍යයකින් ඉහළ නංවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්‍රතිශතාංශ ලක්ෂ්‍යයකින් ඉහළ නංවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, රටේ ඉහළ යන උද්ධමන අර්බුදයට තීරණාත්මක ලෙස මුහුණ දෙමින්, දිගින් දිගටම පීඩාවට පත්ව ඇති ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම අරමුණු කරගත් තීරණාත්මක…

19 Jul 2026 Discuss
දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන කණ්ඩායම් NPP රජයේ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය ගැන වැඩෙන කලකිරීම හඬ නඟයි Sinhala

දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන කණ්ඩායම් NPP රජයේ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය ගැන වැඩෙන කලකිරීම හඬ නඟයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ නායකත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ජන බලය (NPP) රජයට එරෙහිව දෙමළ-මුස්ලිම් දේශපාලන වේදිකාවක් විවෘත විවේචකයකු ලෙස මතු වී ඇති අතර,…

19 Jul 2026 Discuss