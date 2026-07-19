Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම සංශෝධනය — බදු ඉඩකඩ වසා දමා වංචා වැළැක්වීමට පියවර

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම සංශෝධනය — බදු ඉඩකඩ වසා දමා වංචා වැළැක්වීමට පියවර

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දීර්ඝකාලීනව පැවැති ද්විත්ව බදු වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) සංශෝධනය කිරීමට ඉන්දියාව පියවර ගෙන ඇති අතර, එම ගිවිසුමේ ප්‍රතිලාභ අවභාවිත කිරීම වැළැක්වීමට සහ ගිවිසුම් වගන්ති සූරාකෑමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් හෝ ආයතනවලට එම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නට නොදීමට ලක්ෂ්‍යගත වූ ප්‍රධාන වෙනස්කම් ඇතුළත් කෙරී ඇත.

සංශෝධනයේ අන්තර්ගතය

සංශෝධිත ගිවිසුම, විශේෂයෙන් ආර්ථික සහයෝගීතාව හා සංවර්ධනය සඳහා වූ සංවිධානයේ (OECD) පදනම් ඛාදනය හා ලාභ මාරු කිරීම (BEPS) රාමුව යටතේ සකස් කරන ලද නවීන ජාත්‍යන්තර බදු ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන පරිදි යාවත්කාලීන කළ වගන්ති ඇතුළත් කරයි. මෙම වෙනස්කම් අරමුණු කරන්නේ, එක් රටක සැබෑ පදිංචිකරුවන්ට පමණක් ගිවිසුමේ වරප්‍රසාද සහිත බදු අනුපාත හා නිදහස්කිරීම්වලින් ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීමටය.

සංශෝධනයේ කේන්ද්‍රීය ලක්ෂණය වන්නේ අපචාර-විරෝධී ව්‍යවස්ථා හඳුන්වා දීමයි. මෙමඟින්, තෙවන පාර්ශ්වීය පුද්ගලයන් හෝ සමාගම් ශ්‍රී ලංකාව හෝ ඉන්දියාව හරහා ආදායම් යොමු කිරීම, ස්වාභාවිකව ඔවුන්ට අදාළ නොවන අඩු රඳවා ගැනීමේ බදු අනුපාතවල ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් සිදු කිරීම වැළැක්වේ.

දෙරට ආර්ථිකයන්ට ඇති වැදගත්කම

මෙම පියවර, යාබද රටවල් දෙක අතර ගනුදෙනු සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉදිරි පියවරක් ලෙස පුළුල්ව සැලකේ. ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, රජස ලාභ පදනම පුළුල් කිරීමට සහ නීත්‍යානුකූල විදේශ ආයෝජන誘itable කර ගැනීමට කටයුතු කරන ද්වීප ජාතිය, තම බදු ගිවිසුම්වල අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම ඉතා වැදගත් කාරණයක් බවට පත්ව ඇත.

පවතින ඉඩකඩ වසා දැමීමෙන්, ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව — ගැඹුරු වාණිජ හා ඓතිහාසික බැඳීම් ඇති ආර්ථිකයන් දෙකක් — අතර දේශසීමා හරහා ගනුදෙනු හා ආයෝජන දිරිමත් කරමින්ම, රජයන් දෙකම තම තමන්ගේ බදු ආදායම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඉලක්ක කරයි.

පුළුල් සන්දර්භය

ජාත්‍යන්තර බදු ස්ථාපත්‍යය නවීකරණය කිරීම සඳහා වූ පුළුල් ප්‍රයත්නයක කොටසක් ලෙස, ඉන්දියාව මෑත වසරවලදී සිය ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් කිහිපයක් ක්‍රියාශීලීව නැවත සමාලෝචනය කර ගිවිසුම් ද්විත්ව කර ගන්නා ලදී. බදු විනිවිදභාවය හා සාධාරණත්වය පිළිබඳ සමකාලීන ගෝලීය ප්‍රමිතීන් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ඉන්දියාව ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් යාවත්කාලීන කළ රටවල ළඟෙහින් ශ්‍රී ලංකාවද එකතු වේ.

එවැනි සංශෝධන සාමාන්‍යයෙන් නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාර හා ආයෝජකයන් සඳහා වඩාත් සමබර ක්‍රීඩා පිටියක් නිර්මාණය කිරීමෙන් රටවල් දෙකටම ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන අතර, ගිවිසුම් වගන්ති අදිශ්‍ය ආර්ථික වාසි සඳහා භාවිත කිරීමට ඇති සිතිවිල්ල වළකාලන බව බදු විශේෂඥයන් සඳහන් කර ඇත.

සංශෝධිත වගන්තිවල නිශ්චිත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දිනයන් හා ක්‍රියාවට නැංවීමේ කාලසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, රටවල් දෙකේ බදු අධිකාරීන් විසින් නිසි කාලයේ දී 공식 දැනුම්දීමක් ලෙස නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්‍රතිශතාංශ ලක්ෂ්‍යයකින් ඉහළ නංවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්‍රතිශතාංශ ලක්ෂ්‍යයකින් ඉහළ නංවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, රටේ ඉහළ යන උද්ධමන අර්බුදයට තීරණාත්මක ලෙස මුහුණ දෙමින්, දිගින් දිගටම පීඩාවට පත්ව ඇති ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම අරමුණු කරගත් තීරණාත්මක…

19 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩ ප්‍රමාදයන් මධ්‍යේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ආපසු භාරදීම Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩ ප්‍රමාදයන් මධ්‍යේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ආපසු භාරදීම

පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කර තිබූ අරමුදල් ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ආපසු භාරදී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමාද වී ඇති මෙම මැතිවරණ…

19 Jul 2026 Discuss
දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන කණ්ඩායම් NPP රජයේ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය ගැන වැඩෙන කලකිරීම හඬ නඟයි Sinhala

දෙමළ හා මුස්ලිම් දේශපාලන කණ්ඩායම් NPP රජයේ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය ගැන වැඩෙන කලකිරීම හඬ නඟයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ නායකත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ජන බලය (NPP) රජයට එරෙහිව දෙමළ-මුස්ලිම් දේශපාලන වේදිකාවක් විවෘත විවේචකයකු ලෙස මතු වී ඇති අතර,…

19 Jul 2026 Discuss