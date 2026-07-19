Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ චෝදනා කරයි — රජය විවේචනය කරන්නන් "සියදිවි නසාගැනීමට පොලඹවනවා

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාමල් රාජපක්ෂ චෝදනා කරයි — රජය විවේචනය කරන්නන් "සියදිවි නසාගැනීමට පොලඹවනවා

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීපොපෙ) ජාතික සංවිධායක හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, වත්මන් රජයට එරෙහිව හඬ නගන පුද්ගලයන් ක්‍රමානුකූලව සිය දිවි නසාගැනීමේ තත්ත්වයට තල්ලු කරන බව චෝදනා කරමින් බරපතල ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබේ.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා විසින් සිදු කරන ලද මෙම කලබලකාරී ප්‍රකාශය, මෑත සති කිහිපය තුළ පාලන පක්ෂයට එරෙහිව එල්ල වූ වඩාත් කැපී පෙනෙන චෝදනාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, එය දිවයිනේ දේශපාලන කොටස් හරහා සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

බරපතල චෝදනාවක්

ශ්‍රීපොපෙ විරුද්ධ පක්ෂයට පත් වූ දා සිට රජයේ තියුණු විවේචකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කරන නාමල්, විරෝධය ප්‍රකාශ කිරීමට සාහස කරන්නන් එතරම් දැඩි පීඩනයකට හා දුෂ්කරතාවන්ට ලක් කරන බවත්, එය ඔවුන්ව මානසිකව හා චිත්තවේගීයව බිඳ දමමින් සිටින බවත් ඇඟවීය. ඔහුගේ අදහස් පෙන්වා දෙන්නේ, ඔහු විස්තර කරන ආකාරයට, වත්මන් නායකත්වයට එරෙහිවූවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉතා කලකිරීමට පත් කරවන රටාවක් ඇති බවයි.

එම මන්ත්‍රීවරයා ස්වකීය රාජ්‍ය ප්‍රකාශනයේ නිශ්චිත නඩු විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැළකුණද, රජයට විරෝධ දක්වන්නන්ට ඵලයක් ලෙස සියදිවිනසාගැනීම ගෙන හැර දක්වමින් භාවිත කළ භාෂාවේ බරපතලකම, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන සංවාදය දැනට ගනිමින් තිබෙන වැඩිවෙමින් ආතතිය සහිත ස්වභාවය පිළිබිඹු කරයි.

විරුද්ධ පක්ෂ රෙටෝරිකය උත්සන්න වෙයි

නාමල්ගේ ප්‍රකාශ, ශ්‍රීපොපෙ කඳවුරෙන් ඉහළ යන විවේචනයන් මාලාවේ නවතම එකක් වන අතර, 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු බලයෙන් ඉවත් වීමත් සමඟ ඒකාබද්ධ විරුද්ධ පක්ෂ බලවේගයක් ලෙස තමන් නැවත ස්ථාපිත කර ගැනීමට පක්ෂය උත්සාහ ගනිමින් සිටී. ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනයේ ඒකාධිපති බලවේගය වූ රාජපක්ෂ නායකත්වය යටතේ ක්‍රියා කළ එම පක්ෂය, රට ග්‍රාස කළ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ඉතා අසීරු දේශපාලන භූ දර්ශනයක් හරහා ගමන් කරමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනයේ තීව්‍ර භාෂාව සාමාන්‍ය දෙයක් වුවද, මෙවැනි ස්වභාවයේ චෝදනා විශේෂ බරක් හා වගකීමක් දරන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති; සම්බන්ධ විෂය කරුණේ සංවේදී ස්වභාවය ඒ සඳහා හේතු වේ.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම ප්‍රකාශය, දේශපාලන අරමුණින් ඉදිරිපත් කළ බව කියා සිටිමින් චෝදනාවන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉඩ ඇති රජයේ නියෝජිතයන්ගෙන් තියුණු ප්‍රතිචාරයක් ඇති කරවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, මෙවැනි චෝදනාවන් සාධාරණීකරණය කළ හැකි නම් ඇතිවිය හැකි බරපතල මානවීය ඇඟවුම් සැලකිල්ලට ගනිමින්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා මානසික සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් චෝදනාවල පදනමට සහාය දෙන සාක්ෂි ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමිකව ආර්ථික සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ළඟාවෙමින් ඉදිරි මැතිවරණ චක්‍රයන් ඉදිරියේ දේශපාලන 緊張 ඉහළ මට්ටමක පවතින, රජය හා විරුද්ධ පක්ෂය අතර මෙවැනි හුවමාරු ඉදිරි මාසවල තවත් නිතර හා තියුණු ලෙස ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC යූ19 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී සියතක් ලකුණු රැස් කරමින් ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් වූ පෙර ඉන්දීය අවුරුදු 19ට අඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත්…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගු කලක් පැවති බදු ගිවිසුම දෙපාර්ශ්වීය බදු එකඟතා අවභාවිතය, එනම් "ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි" ලෙස හඳුන්වන සිදුවීම වළක්වා ලීම සඳහා නව…

19 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කරනු ලැබූ අරමුදල් ආපසු භාරදී ඇති අතර, මෙය රට පුරා දිස්ත්‍රික්කවල මැතිවරණ පැවැත්වීමේ…

19 Jul 2026 Discuss