Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත් සඳහා ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාපාත පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත් සඳහා ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාපාත පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 19 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකියක් නිකුත් කරමින්, පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්‍රික්කවල වැසියන්ට දවස පුරා වර්ෂාවන් කිහිප වතාවක් ඇතිවිය හැකි බව දන්වා සිටී.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

ඉරිදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, රටේ පුළුල් ප්‍රදේශ ගණනාවකට වර්ෂාව හෝ ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාව බලපානු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ලක්විය හැකි පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය

පොදු උපදේශනය

සඳහන් ප්‍රදේශවල වැසියන්, විශේෂයෙන්ම ගමනාගමනයේ නිරත වන හෝ එළිමහන් කටයුතුවල යෙදෙන අය, අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාවන් ඇතිවීමේ හැකියාව හේතුවෙන් දිවා කාලය තුළ ඇතැම් වර්ෂාපාත අවස්ථාවලදී අකුණු ගැසීම් සහ තද සුළං ද ඇතිවිය හැකිය.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවතින කාලගුණ රටාවන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, තත්ත්වයන් වෙනස් වීමත් සමඟ යාවත්කාලීන නිවේදන නිකුත් කළ හැකිය. මහජනතාව නිල කාලගුණ විද්‍යා නිවේදන හරහා තොරතුරු දැනගනිමින් සිටින ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන් Sinhala

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

ජෝර්දානයේ ඇමෙරිකානු හමුදා පුද්ගලයින්ට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM) සදහන් කරන අන්දමට, ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන්…

19 Jul 2026 Discuss
හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? Sinhala

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනන්‍යතාවය නිර්ණය කරන අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක හන්දියක සිටී. එරට ආදායම් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විවාද දැඩි වෙමින් පවතින අතර,…

19 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දේශීය මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මෙතෙක් අත්කරගත් විශාලතම ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන එකතුව සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ඉතිහාසයේ තම නම…

19 Jul 2026 Discuss