කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත් සඳහා ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාපාත පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 19 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකියක් නිකුත් කරමින්, පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්රික්කවල වැසියන්ට දවස පුරා වර්ෂාවන් කිහිප වතාවක් ඇතිවිය හැකි බව දන්වා සිටී.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
ඉරිදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, රටේ පුළුල් ප්රදේශ ගණනාවකට වර්ෂාව හෝ ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාව බලපානු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ලක්විය හැකි පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
පොදු උපදේශනය
සඳහන් ප්රදේශවල වැසියන්, විශේෂයෙන්ම ගමනාගමනයේ නිරත වන හෝ එළිමහන් කටයුතුවල යෙදෙන අය, අවශ්ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාවන් ඇතිවීමේ හැකියාව හේතුවෙන් දිවා කාලය තුළ ඇතැම් වර්ෂාපාත අවස්ථාවලදී අකුණු ගැසීම් සහ තද සුළං ද ඇතිවිය හැකිය.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පවතින කාලගුණ රටාවන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, තත්ත්වයන් වෙනස් වීමත් සමඟ යාවත්කාලීන නිවේදන නිකුත් කළ හැකිය. මහජනතාව නිල කාලගුණ විද්යා නිවේදන හරහා තොරතුරු දැනගනිමින් සිටින ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.