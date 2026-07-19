Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පිළියන්දල දී කඩු පහරකින් පොලිස් නිලධාරීන්ට පහරදීමට යෑමෙන් පසු පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පිළියන්දල දී කඩු පහරකින් පොලිස් නිලධාරීන්ට පහරදීමට යෑමෙන් පසු පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබයි

රාජකාරියේ නිරත වූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට කඩු පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයෙකු, පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ දී වෙඩි තුවාල ලබා ඇති බව මූලික වාර්තා පවසයි.

සිදුවීම ඇති වූයේ, අදාළ පුද්ගලයා නිලධාරීන් වෙත ළඟා වී තියුණු ආයුධයකින් පහර දීමට තැත් කිරීමෙන් අනතුරුව, නිලධාරීන් ප්‍රතිචාර වශයෙන් වෙඩි තැබූ අවස්ථාවේ ය.

නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වීමට බල කෙරෙයි

තම ජීවිතයට ඇති වූ තක්‍ෂණික තර්ජනයට මුහුණ දුන් පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා, සැකකරු කඩුව ද රැගෙන ඔවුන් වෙත ඇවිදින් ආ බවට චෝදනා එල්ල වීමෙන් අනතුරුව, ගිනි අවි භාවිත කළහ. එම වෙඩි තැබීමෙන් පුද්ගලයාට තුවාල සිදු විය.

තුවාල ලැබූ පුද්ගලයාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදෙයි

සිදුවීමෙන් පසුව, තුවාල ලැබූ පුද්ගලයා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා රැගෙන යන ලදී. ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැනට අදාළ බලධාරීන් විසින් විමර්ශනය කරනු ලබයි.

නිලධාරීන්ගේ හෝ අන් අයගේ ජීවිතවලට සෘජු හා බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල වන අවස්ථාවල දී ගිනි අවි භාවිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට අවසර ඇත. පිළියන්දල වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ සිදුවීම් අනුපිළිවෙළ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනය, බලධාරීන් වැඩිදුර තොරතුරු රැස් කරන විට ද ඉදිරියට ගෙන යාමට නියමිතය.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන් Sinhala

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

ජෝර්දානයේ ඇමෙරිකානු හමුදා පුද්ගලයින්ට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM) සදහන් කරන අන්දමට, ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන්…

19 Jul 2026 Discuss
හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? Sinhala

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනන්‍යතාවය නිර්ණය කරන අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක හන්දියක සිටී. එරට ආදායම් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විවාද දැඩි වෙමින් පවතින අතර,…

19 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දේශීය මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මෙතෙක් අත්කරගත් විශාලතම ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන එකතුව සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ඉතිහාසයේ තම නම…

19 Jul 2026 Discuss