පිළියන්දල දී කඩු පහරකින් පොලිස් නිලධාරීන්ට පහරදීමට යෑමෙන් පසු පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබයි
රාජකාරියේ නිරත වූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට කඩු පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයෙකු, පිළියන්දල ප්රදේශයේ දී වෙඩි තුවාල ලබා ඇති බව මූලික වාර්තා පවසයි.
සිදුවීම ඇති වූයේ, අදාළ පුද්ගලයා නිලධාරීන් වෙත ළඟා වී තියුණු ආයුධයකින් පහර දීමට තැත් කිරීමෙන් අනතුරුව, නිලධාරීන් ප්රතිචාර වශයෙන් වෙඩි තැබූ අවස්ථාවේ ය.
නිලධාරීන් ක්රියාත්මක වීමට බල කෙරෙයි
තම ජීවිතයට ඇති වූ තක්ෂණික තර්ජනයට මුහුණ දුන් පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා, සැකකරු කඩුව ද රැගෙන ඔවුන් වෙත ඇවිදින් ආ බවට චෝදනා එල්ල වීමෙන් අනතුරුව, ගිනි අවි භාවිත කළහ. එම වෙඩි තැබීමෙන් පුද්ගලයාට තුවාල සිදු විය.
තුවාල ලැබූ පුද්ගලයාට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදෙයි
සිදුවීමෙන් පසුව, තුවාල ලැබූ පුද්ගලයා වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා රැගෙන යන ලදී. ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැනට අදාළ බලධාරීන් විසින් විමර්ශනය කරනු ලබයි.
නිලධාරීන්ගේ හෝ අන් අයගේ ජීවිතවලට සෘජු හා බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල වන අවස්ථාවල දී ගිනි අවි භාවිත කිරීමට ශ්රී ලංකා පොලිසියට අවසර ඇත. පිළියන්දල වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ සිදුවීම් අනුපිළිවෙළ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනය, බලධාරීන් වැඩිදුර තොරතුරු රැස් කරන විට ද ඉදිරියට ගෙන යාමට නියමිතය.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.