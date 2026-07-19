Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC අවුරුදු 19න් අඩු ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟයේ තීරණාත්මක සියවසක් ලබා ගැනීමෙන් කලක් ප්‍රසිද්ධියට පත් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ බවට කියැවෙන අල්ලස් කුමන්ත්‍රණයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත්තේ තරඟාවලියේ පළමු තරඟය ආරම්භ වීමට ටික වේලාවකට පෙරය.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පසුබිම

ලෝක වේදිකාවේ ඉන්දියාව නියෝජනය කළ කිශෝර වයසේ දක්ෂ පිතිකරුවෙකු ලෙස කීර්තියට පත් කල්රා, ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ජනප්‍රිය ටී20 කණ්ඩායම් තරඟාවලිය හා බැඳුණු දූෂිත ප්‍රවේශයන්ට සම්බන්ධ වූ බවට සැක කෙරෙන බරපතල අපරාධ විමර්ශනයක කේන්ද්‍රීය චරිතය බවට පත්ව ඇත.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම දකුණු ආසියාව පුරාද ක්‍රිකට් කවයන් කම්පා කර ඇති අතර, කණ්ඩායම් තරඟාවලි තරඟ හසුරුවීම් සහ දූෂිත කටයුතුවලට ගොදුරු විය හැකි බව පිළිබඳ නැවුම් සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.

කාලසීමාව බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි

LPL හි පළමු තරඟය ආරම්භ වීමට සමීපව අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වීම, කියැවෙන අල්ලස් ජාලයේ පරාසය සහ දූෂිත අංශ තරඟාවලිය තුළ ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට ළඟා වූ ආකාරය පිළිබඳ දැඩි විමර්ශනයක් ඇති කර ඇත.

කියැවෙන වරදවල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර හෝ වෙනත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ දැයි කියා බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශන දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

කැළඹිලිසහගත වෘත්තීය ගමන

මෙම සිද්ධියට පෙරාතුවද කල්රාගේ වෘත්තීය ජීවිතය මතභේදයෙන් කළඹා තිබිණි. ඉන්දියාව අවුරුදු 19න් අඩු කුසලාන හිමිකාරිත්වය දිනා ගැනීමට දායක වෙමින් නොපැරදුණු 101 ක් ලබා ගත් විශ්මිත ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟ දස්කමට පසුව, ඔහු වයස් වංචා චෝදනා මත ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) විසින් තහනමට ලක් කරනු ලැබූ අතර, ඉතාම ප්‍රතිභාශාලී වෘත්තීය ජීවිතයක් ගත කරනු ඇතැයි පෙනී සිටි ඔහුගේ ජීවිත ගමන ඊට ්‍රික් ගලා ගියේය.

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයට ඇති බලපෑම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ක්‍රිකට් ඉසව්වක් වන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිනදර්ශනයේ විශ්වාසනීය හා තරඟකාරී ටී20 තරඟාවලියක් ලෙස ස්ථාපිත කර ගැනීමට කටයුතු කොට ඇත. තරඟාවලිය හා සම්බන්ධ කියැවෙන අල්ලස් කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති, සංවිධායකයන් සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලධාරීන් ඉදිරියේදී ඉසව්වේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා දූෂණ විරෝධී ඒකකයන් සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීමට පෙළඹවීමට ඉඩ ඇත.

නැගී එන කණ්ඩායම් තරඟාවලි අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ආකර්ෂණය කර ගත හැකි බව ක්‍රිකට්හි ගෝලීය දූෂණ විරෝධී ආයතනය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇති අතර, මෙම නවතම සිද්ධිය ක්‍රීඩාව තුළ ශක්තිමත් අවධානය යොමු කිරීමේ යාන්ත්‍රණ වල වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

සඳුදා සිට බිත්තර මිල ඉහළ යයි — නිෂ්පාදකයින් නව සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි

දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයින් සිල්ලර මිල සමස්තයක් ලෙස ඉහළ නංවන බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟ, ජනවාරි 20 වැනි සඳුදා සිට ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට බිත්තර සඳහා වැඩි මිලක්…

19 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරුණු රෝගය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රටපුරා වාර්තා වූ සම්පූර්ණ රෝගී…

19 Jul 2026 Discuss
සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය Sinhala

සැන්ඩෝ' යන නමින් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ සැකකරුගේ පියා දෙහිවල සොහොන් බිමදී වෙඩි තබා ඝාතනය

දෙහිවල සොහොන් බිමක දී 'සැන්ඩෝ' යනුවෙන් හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ පියාට ඉලක්කගත ප්‍රහාරයක් ලෙස බලධාරීන් සළකන වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක්…

19 Jul 2026 Discuss