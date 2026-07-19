නියෝජ්ය අමාත්ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්රී ජගත් මනුවර්ණ සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කරයි
නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්ය අමාත්ය එරංග ගුණසේකර සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ජගත් මනුවර්ණ ඇතුළු පුද්ගලයින් සය දෙනෙකු, නියමිත පරිදි අධිකරණය ඉදිරියේ හාජර් නොවූ බැවින්, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය සිකුරාදා (17) ඔවුන් සඳහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කළේය.
චූදිත පාර්ශ්වයන් අධිකරණය ඉදිරියේ වරින් වර හාජර් නොවීම හේතුවෙන්, කථිත කඩකිරීම් සම්බන්ධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් මෙම වාරණ නිකුත් කරනු ලැබීය.
නම් කරන ලත් අය අතර ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්
ධුරය දරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් සහ සේවයේ නියුතු නියෝජ්ය අමාත්යවරයෙකුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කිරීම, ශ්රී ලංකා අධිකරණ ඉදිරියේ මැතිවරණයෙන් පත් නිලධාරීන්ගේ වගවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, එම නඩුවේ වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.
නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාර නියෝජ්ය අමාත්ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්රී ජගත් මනුවර්ණ, කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද වාරණවල නම් කරන ලද සය දෙනා අතර සිටිති.
අධිකරණය දෘඪ ස්ථාවරයක් ගනී
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කිරීමට අධිකරණය ගත් තීරණය, දේශපාලන තත්ත්වය හෝ නිල ධාරිතාව කුමක් වුවද, කිසිදු පුද්ගලයෙකු අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමේ නෛතික බැඳීම් වලින් නිදහස් නොවන බවට අධිකරණ ස්ථාවරය අවධාරණය කරයි.
වාරණවල නම් කරන ලද පුද්ගලයින් කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළ පසු, නඩු විභාගය ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.