Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කරයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කරයි

නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ ඇතුළු පුද්ගලයින් සය දෙනෙකු, නියමිත පරිදි අධිකරණය ඉදිරියේ හාජර් නොවූ බැවින්, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සිකුරාදා (17) ඔවුන් සඳහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කළේය.

චූදිත පාර්ශ්වයන් අධිකරණය ඉදිරියේ වරින් වර හාජර් නොවීම හේතුවෙන්, කථිත කඩකිරීම් සම්බන්ධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් මෙම වාරණ නිකුත් කරනු ලැබීය.

නම් කරන ලත් අය අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්

ධුරය දරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ සේවයේ නියුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ඉදිරියේ මැතිවරණයෙන් පත් නිලධාරීන්ගේ වගවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, එම නඩුවේ වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.

නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය භාර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ, කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද වාරණවල නම් කරන ලද සය දෙනා අතර සිටිති.

අධිකරණය දෘඪ ස්ථාවරයක් ගනී

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නිකුත් කිරීමට අධිකරණය ගත් තීරණය, දේශපාලන තත්ත්වය හෝ නිල ධාරිතාව කුමක් වුවද, කිසිදු පුද්ගලයෙකු අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමේ නෛතික බැඳීම් වලින් නිදහස් නොවන බවට අධිකරණ ස්ථාවරය අවධාරණය කරයි.

වාරණවල නම් කරන ලද පුද්ගලයින් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළ පසු, නඩු විභාගය ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන් Sinhala

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

ජෝර්දානයේ ඇමෙරිකානු හමුදා පුද්ගලයින්ට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM) සදහන් කරන අන්දමට, ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන්…

19 Jul 2026 Discuss
හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? Sinhala

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනන්‍යතාවය නිර්ණය කරන අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක හන්දියක සිටී. එරට ආදායම් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විවාද දැඩි වෙමින් පවතින අතර,…

19 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දේශීය මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මෙතෙක් අත්කරගත් විශාලතම ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන එකතුව සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ඉතිහාසයේ තම නම…

19 Jul 2026 Discuss