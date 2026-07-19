ලංකා ප්රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට
2018 ICC යූ19 ක්රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී සියතක් ලකුණු රැස් කරමින් ජාත්යන්තර කීර්තියට පත් වූ පෙර ඉන්දීය අවුරුදු 19ට අඩු ක්රිකට් ක්රීඩක මංජොත් කල්රා, ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ටී20 ෆ්රැන්චයිස් තරගාවලිය වන ලංකා ප්රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ අල්ලස් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
බැබළෙන වෘත්තීය ජීවිතයකට හෙවන් වැටීමක්
යූ19 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී තරගය දිනා ගත් ඉනිමකින් රට පුරා රසිකයන් සිත් ඇදගත් කල්රා, ඉන්දීය ක්රිකට්වල වඩාත්ම දක්ෂ තරුණ ක්රීඩකයන් අතර ගණය් කෙරිණ. එහෙත් ජ්යෙෂ්ඨ මට්ටමේදී ඔහුගේ ක්රිකට් සෙල්ලම් ජීවිතය අපේක්ෂිත ලෙස දියුණු නොවූ අතර, දැන් ඔහු බරපතල දූෂණ මතභේදයකට මැදිව සිටී.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර
ලංකා ප්රිමියර් ලීගය වටා පැවති බව කියන අල්ලස් ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විසින් කල්රා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. දකුණු ආසියාතික ක්රිකට් දිනදර්ශනයේ වැදගත් ස්ථානයක් හිමිකරගෙන ඇති LPL, මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත. ඔහුගේ සැක කටයුතු සම්බන්ධතාවයේ ස්වභාවය සහ ප්රමාණය පිළිබඳව විමර්ශකයින් දැනට විමර්ශනය සිදු කරමින් සිටිති.
ලංකා ප්රිමියර් ලීගයට ඇති බලපෑම්
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ ෆ්රැන්චයිස් ක්රිකට්වල අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරයි. විමර්ශනය ඉදිරියට යයි ද්දී LPL හි කීර්තිය රකිනු වස් නිලධාරීන් සහ ක්රිකට් පරිපාලකයින්ට දැඩි පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත.
- 2018 ICC යූ19 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී සියතක් ලකුණු රැස් කිරීමෙන් කල්රාට ජාත්යන්තර හඳුනාගැනීමක් ලැබිණ
- ඔහුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම ලංකා ප්රිමියර් ලීගය සම්බන්ධ බව කියන අල්ලස් චෝදනා හා සම්බන්ධ වේ
- නඩුව දැනට අදාළ බලධාරීන් විසින් සක්රීයව විමර්ශනය කරනු ලැබේ
නඩුව දිග හැරෙද්දී ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව පුරා ක්රිකට් රසිකයින් සහ නිලධාරීන් සිදුවීම් දෙස සමීපව නෙත් යොමා සිටිති. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර එළිදැක්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.