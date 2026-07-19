Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්නගේ ඛේදජනක මරණය අහම්බෙන් සිදු වූ වෙඩි පහරක ප්‍රතිඵලයක් බව විශ්වාසයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්නගේ ඛේදජනක මරණය අහම්බෙන් සිදු වූ වෙඩි පහරක ප්‍රතිඵලයක් බව විශ්වාසයි

සිකුරාදා දිනයේ පපුවට වෙඩි තුවාල හේතුවෙන් අභාවප්‍රාප්ත වූ හිටපු පොලිස්පති (IGP) චන්දන වික්‍රමරත්නගේ හදිසි හා කම්පනීය මරණය, ඔහුගේ පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියාගේ ආයුධයෙන් අහම්බෙන් සිදු වූ වෙඩි පිපිරීමක ප්‍රතිඵලයක් බව විශ්වාස කෙරේ.

සිදු වූ දේ

මුල් තොරතුරුවලට අනුව, හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා සිය සාමාන්‍ය උදෑසන ව්‍යායාම ඇවිදීම සඳහා බිරිඳ එනතෙක් රැඳී සිටින අතරතුර මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇත. එම අවස්ථාවේදී, වික්‍රමරත්න මහතා සිය පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියාට නිකුත් කරන ලද නව ආයුධයක් පරීක්ෂා කරමින් සිටියදී එය අහම්බෙන් පිපිරී පපුවට මාරාන්තික තුවාල සිදු වූ බව වාර්තා වේ.

හදිසි喪失යක්

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය රට පුරා, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත. රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම පොලිස් ධූරය හෙබවූ වික්‍රමරත්න මහතා, දැන් විමර්ශකයන් සම්පූර්ණයෙන් සොයා බැලීමට කටයුතු කරන සාහසික සිද්ධියක් මත ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

ඛේදජනක අනතුරට තුඩු දුන් සිදුවීම්වල නිශ්චිත අනුක්‍රමය තීරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශනය දිගටම පවත්වාගෙන යයි. වර්තමානයේ කිසිදු අපරාධ චේතනාවක් සැක කෙරෙන්නේ නැත; මූලික සොයාගැනීම් අහම්බෙන් සිදු වූ වෙඩි පිපිරීමක් දෙසට දැඩිව යොමු වේ.

ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය දේශපාලන හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවලින් ශෝක පිළිගැනීම්වල ප්‍රවාහයක් ජනනය කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනා වික්‍රමරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා පොලීසියට දශක ගණනාවක සේවය කැප කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පෞරුෂයක් ලෙස සිහිපත් කරති.

මෙම සිද්ධිය, පුහුණු හා පළපුරුදු ආරක්ෂක නිලධාරීන් අතර පවා, ගිනි අවි හැසිරවීම හා සම්බන්ධ අන්තරායන් පිළිබඳ දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සේවය කරයි.

නිල විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන් Sinhala

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

ජෝර්දානයේ ඇමෙරිකානු හමුදා පුද්ගලයින්ට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM) සදහන් කරන අන්දමට, ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන්…

19 Jul 2026 Discuss
හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? Sinhala

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනන්‍යතාවය නිර්ණය කරන අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක හන්දියක සිටී. එරට ආදායම් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විවාද දැඩි වෙමින් පවතින අතර,…

19 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දේශීය මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මෙතෙක් අත්කරගත් විශාලතම ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන එකතුව සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ඉතිහාසයේ තම නම…

19 Jul 2026 Discuss