හිටපු පොලිස්පති චන්දන වික්රමරත්නගේ ඛේදජනක මරණය අහම්බෙන් සිදු වූ වෙඩි පහරක ප්රතිඵලයක් බව විශ්වාසයි
සිකුරාදා දිනයේ පපුවට වෙඩි තුවාල හේතුවෙන් අභාවප්රාප්ත වූ හිටපු පොලිස්පති (IGP) චන්දන වික්රමරත්නගේ හදිසි හා කම්පනීය මරණය, ඔහුගේ පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියාගේ ආයුධයෙන් අහම්බෙන් සිදු වූ වෙඩි පිපිරීමක ප්රතිඵලයක් බව විශ්වාස කෙරේ.
සිදු වූ දේ
මුල් තොරතුරුවලට අනුව, හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා සිය සාමාන්ය උදෑසන ව්යායාම ඇවිදීම සඳහා බිරිඳ එනතෙක් රැඳී සිටින අතරතුර මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇත. එම අවස්ථාවේදී, වික්රමරත්න මහතා සිය පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියාට නිකුත් කරන ලද නව ආයුධයක් පරීක්ෂා කරමින් සිටියදී එය අහම්බෙන් පිපිරී පපුවට මාරාන්තික තුවාල සිදු වූ බව වාර්තා වේ.
හදිසි喪失යක්
හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය රට පුරා, විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත. රටේ ශ්රේෂ්ඨතම පොලිස් ධූරය හෙබවූ වික්රමරත්න මහතා, දැන් විමර්ශකයන් සම්පූර්ණයෙන් සොයා බැලීමට කටයුතු කරන සාහසික සිද්ධියක් මත ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
ඛේදජනක අනතුරට තුඩු දුන් සිදුවීම්වල නිශ්චිත අනුක්රමය තීරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශනය දිගටම පවත්වාගෙන යයි. වර්තමානයේ කිසිදු අපරාධ චේතනාවක් සැක කෙරෙන්නේ නැත; මූලික සොයාගැනීම් අහම්බෙන් සිදු වූ වෙඩි පිපිරීමක් දෙසට දැඩිව යොමු වේ.
ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය දේශපාලන හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ විවිධ ක්ෂේත්රවලින් ශෝක පිළිගැනීම්වල ප්රවාහයක් ජනනය කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනා වික්රමරත්න මහතා ශ්රී ලංකා පොලීසියට දශක ගණනාවක සේවය කැප කළ ජ්යෙෂ්ඨ පෞරුෂයක් ලෙස සිහිපත් කරති.
මෙම සිද්ධිය, පුහුණු හා පළපුරුදු ආරක්ෂක නිලධාරීන් අතර පවා, ගිනි අවි හැසිරවීම හා සම්බන්ධ අන්තරායන් පිළිබඳ දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සේවය කරයි.
නිල විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.