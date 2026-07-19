Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක ජනාධිපති දූෂණ විරෝධී කොමිෂමට සාක්ෂි ලබා දේ

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක ජනාධිපති දූෂණ විරෝධී කොමිෂමට සාක්ෂි ලබා දේ

කොළඹ මහා නගර සභාවේ (CMC) කොරප්පු හා වංචා සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ විමර්ශනය වැඩිවැඩියෙන් වේගවත් වෙමින් පවතින අතර, කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මිය සිකුරාදා (17 වැනිදා) ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටියාය.

රටේ විශාලතම මහා නගර සභාවට එරෙහිව එල්ල වී ඇති දූෂණ හා වංචා චෝදනා රාශියක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් විශේෂයෙන් පත් කරන ලද මෙම කොමිෂමට සාක්ෂි ලබා දීමට කොළඹ මහා නගරාධිපතිනිය ලෙස කටයුතු කළ සේනානායක මහත්මිය කැඳවනු ලැබීය.

කොමිෂමට ඉදිරිපත් වීමෙන් අනතුරුව, හිටපු නගරාධිපතිනිය බලා සිටි මාධ්‍යවේදීන් අමතා කාර්යභාරයේ තතු ගැන තම අදහස් ප්‍රකාශ කළාය.

කොමිෂමේ බලය හා සීමාව

වාණිජ අගනුවර පරිපාලනය කිරීමේ වගකීම දරණ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය ආයතනයක් වන කොළඹ මහා නගර සභාව සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනා සොයා බැලීම සඳහා, ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පූර්ණ හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් පැවැත්වීමේ අරමුණින් පිහිටුවනු ලැබීය.

කොළඹ නගරයේ සැලකිය යුතු මහා නගර සම්පත් හා රාජ්‍ය මුදල් කළමනාකරණය කිරීමේ භාරදූර 임무 දරන රාජ්‍ය ආයතන තුළ වගවීම හා විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීමේ පුළුල් ප්‍රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස මෙම විමර්ශනය සිදු කෙරේ.

විමර්ශනයේ වැදගත්කම

කොළඹ මහා නගර සභාවේ දූෂණ විමර්ශනය සෑහෙන්තරව මහජන අවධානයට ලක් වී ඇත්තේ, කොළඹ නගරය පාලනය කිරීමේදී සහ විශාල පරිමාණ යටිතල පහසුකම්, රාජ්‍ය සේවා හා මූල්‍ය වියදම් කළමනාකරණය කිරීමේදී සභාව ඉටු කරන කේන්ද්‍රීය භූමිකාව හේතුවෙනි.

සේනානායක මහත්මියගේ පෙනී සිටීම, කොමිෂම විසින් නගර සභාව හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන පුද්ගලයින් ප්‍රශ්නය කිරීම සඳහා කැඳවීම අඛණ්ඩව සිදු කරන්නේ යැයි, ක්‍රියාත්මක විමර්ශනයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පිය​ නගමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කොමිෂම සිය විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ කාර්යභාරය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන් Sinhala

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

ජෝර්දානයේ ඇමෙරිකානු හමුදා පුද්ගලයින්ට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM) සදහන් කරන අන්දමට, ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන්…

19 Jul 2026 Discuss
හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? Sinhala

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනන්‍යතාවය නිර්ණය කරන අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක හන්දියක සිටී. එරට ආදායම් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විවාද දැඩි වෙමින් පවතින අතර,…

19 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දේශීය මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මෙතෙක් අත්කරගත් විශාලතම ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන එකතුව සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ඉතිහාසයේ තම නම…

19 Jul 2026 Discuss