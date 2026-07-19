Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කරනු ලැබූ අරමුදල් ආපසු භාරදී ඇති අතර, මෙය රට පුරා දිස්ත්‍රික්කවල මැතිවරණ පැවැත්වීමේ දිගුකාලීනව ප්‍රමාද වූ ක්‍රියාවලියේ තවත් එක් පසුබැසීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම පියවර, වසර ගණනාවක් තිස්සේ නොපැවැත්වූ පළාත් සභා මැතිවරණ ඉදිරියේ පවතින අඛණ්ඩ අවිනිශ්චිතතාව ඉස්මතු කරන අතර, පළාත් පාලන ව්‍යූහයන් දිගු කාලයක් අස්ථිර තත්ත්වයක ගිලී ඇති බව ද පෙන්නුම් කරයි.

මැතිවරණ නොපැවැත්වූ අතර අරමුදල් ආපසු ගිය

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ පැවැත්වීමකින් තොරව වෙන් කරනු ලැබූ අයවැය ආපසු භාරදීමත් සමඟ, ඒ ඡන්ද විමසීම් අවසානයේ කවදා පැවැත්වෙනු ඇත්ද සහ ඒ සංවිධානය කිරීමට අඛණ්ඩව බාධා කරන ගැටලු මොනවාද යන්න පිළිබඳ නැවුම් ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභා මැතිවරණ නැවත නැවතත් කල් දමනු ලැබ ඇති අතර, ප්‍රමාදයන්ට හේතු ලෙස විවිධ පරිපාලන, නීතිමය හා දේශපාලන බාධා විවිධ අවස්ථාවල දක්වා ඇත. අරමුදල් ආපසු ලබාදීම, ළඟ කාලය තුළ මැතිවරණ කාලසටහනකට ඉඩකඩ නොමැති බව시사 කරයි.

දිගුකාලීන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රශ්නයක්

පළාත් සභා මැතිවරණ නොපැවැත්වීම, විපක්ෂ පක්ෂ, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන්ගෙන් දිගුකාලීන විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, ඔවුහු තේරී පත් වූ පළාත් ආයතන නොමැතිකම ප්‍රාදේශීය නියෝජනය හා වගවීම දුර්වල කරන බව තර්ක කරති.

  • පළාත් සභාවල තේරී පත් වූ සාමාජිකයන් දීර්ඝ කාලයක් නොසිටිති.
  • ප්‍රමාදයන් දිවයිනේ සියලු පළාත් නවය ම ආවරණය කරයි.
  • මෙම කල් දැමීම් බලය විමධ්‍යගත කිරීම හා මූලික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දුර්වල කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

අවශ්‍ය නීතිමය හා පරිපාලන කොන්දේසි සපුරාලූ පසු ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වීමට සූදානම් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඊට පෙර පෙන්නුම් කර ඇත; නමුත් අනුක්‍රමික අයවැය චක්‍ර ඇතුළත ඒ කොන්දේසි සපුරා ගැනීම දුෂ්කර බව ඔප්පු වී ඇත.

ඉදිරියේ සිදු විය හැක්කේ කුමක් ද

ආපසු ලැබූ අරමුදල් දැන් භාණ්ඩාගාරය සතු වී ඇති බැවින්, ආණ්ඩුව ඉදිරි මූල්‍ය කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ පළාත් සභා මැතිවරණ ඉදිරියට ගෙන යාමට තීරණය කළ හොත් නැවත අරමුදල් වෙන් කිරීමක් අවශ්‍ය වනු ඇත. විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය ගෙන් පැහැදිලි කැපවීමකින් තොරව, තවදුරටත් ප්‍රමාදයන් ඇති වීමේ සැබෑ ඉඩකඩ පවතින බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන තහවුරු කිරීමට හා සියලු මට්ටම්වල පාලන ව්‍යූහයන් කෙරෙහි පොදු විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට දරන පුළුල් උත්සාහයන් මධ්‍යයේ, මෙම ගැටලුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන සංවාදයේ ආකර්ෂණීය කරුණක් ලෙස පැවතීම අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC යූ19 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී සියතක් ලකුණු රැස් කරමින් ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් වූ පෙර ඉන්දීය අවුරුදු 19ට අඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත්…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගු කලක් පැවති බදු ගිවිසුම දෙපාර්ශ්වීය බදු එකඟතා අවභාවිතය, එනම් "ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි" ලෙස හඳුන්වන සිදුවීම වළක්වා ලීම සඳහා නව…

19 Jul 2026 Discuss
ජීවන වියදම් පීඩාවන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්ධන සහනාධාරය යළි හඳුන්වාදීම සලකා බලයි Sinhala

ජීවන වියදම් පීඩාවන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්ධන සහනාධාරය යළි හඳුන්වාදීම සලකා බලයි

ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්ධන සහනාධාරය යළි හඳුන්වාදීම සලකා බලන බව වාර්තා වන අතර, රටේ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද වෙළඳපොළ-පදනම් මිනිගණන්…

19 Jul 2026 Discuss