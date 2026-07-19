Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දේශීය මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මෙතෙක් අත්කරගත් විශාලතම ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන එකතුව සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම කොටා තබා ඇති අතර, එය රටේ බැංකු අංශය සඳහා සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

වාර්තා තබන ජයග්‍රහණයක්

මෙම ජයග්‍රහණය කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහා අභූතපූර්ව සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරයි. දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කීර්තිමත් හා ඉදිරි දැක්මක් සහිත මූල්‍ය ආයතනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලබන මෙම බැංකුව, ශ්‍රේෂ්ඨ කලාපීය සම්මාන වැඩසටහනේදී කිසිදු ශ්‍රී ලාංකික බැංකුවක් ඉකිවර දැක්වූ ප්‍රතිඵල ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, ආසියාවේ තරඟකාරී මූල්‍ය පරිසරය හරහා ආයතනයේ ක්‍රමයෙන් ඉහළ නගින තත්ත්වය ඉස්මතු කරයි.

දේශීය යෝධයෙකුට ලැබෙන කලාපීය පිළිගැනීමක්

ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන, මූල්‍ය සේවා කර්මාන්තයේ විශිෂ්ටතාවයේ මිණුම් දණ්ඩක් ලෙස මහාද්වීපය පුරා පුළුල් ලෙස ගරු කෙරෙන අතර, ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වන බැංකුවකට ලද හැකි වඩාත් ප්‍රතිලාභ සහගත ගෞරවයන් අතර එහි සම්මාන සැලකේ. මෙම මට්ටමේ පිළිගැනීමක් ලැබීම, කොමර්ෂල් බැංකුව මහාද්වීපයේ ප්‍රමුඛ බැංකු ආයතනවල සමාගම් අතරට ස්ථිරවම ස්ථාන ගන්වයි.

ජාතික ආඩම්බරයේ ප්‍රකාශනයක්

ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හා ස්ථාවර කිරීමේ ගමන දිගටම කරගෙන යන විශේෂ කාලසන්ධියකදී මෙම ජයග්‍රහණය රටට හිමිවේ. මෙම පිළිගැනීම, ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ආයතනවලට ඉහළම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව තරඟ කිරීමේ හැකියාව ඇති බව කලාපීය හා ගෝලීය වෙළෙඳපොළවලට සංඥා කරයි.

ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන උළෙලේදී කොමර්ෂල් බැංකුවේ වාර්තා තැබූ ප්‍රකාශනය, දේශීය හා විදේශ ආයෝජකයින්, හවුල්කරුවන් හා පාරිභෝගිකයින් අතර විශ්වාසය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දූපත් රාජ්‍යයේ මූල්‍ය පද්ධතියේ ශිලාස්ථම්භයක් ලෙස බැංකුවේ කීර්තිය තහවුරු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන් Sinhala

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

ජෝර්දානයේ ඇමෙරිකානු හමුදා පුද්ගලයින්ට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM) සදහන් කරන අන්දමට, ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන්…

19 Jul 2026 Discuss
හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? Sinhala

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනන්‍යතාවය නිර්ණය කරන අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක හන්දියක සිටී. එරට ආදායම් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විවාද දැඩි වෙමින් පවතින අතර,…

19 Jul 2026 Discuss
කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක ජනාධිපති දූෂණ විරෝධී කොමිෂමට සාක්ෂි ලබා දේ Sinhala

කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක ජනාධිපති දූෂණ විරෝධී කොමිෂමට සාක්ෂි ලබා දේ

කොළඹ මහා නගර සභාවේ (CMC) කොරප්පු හා වංචා සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ විමර්ශනය වැඩිවැඩියෙන් වේගවත් වෙමින් පවතින අතර, කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මිය…

19 Jul 2026 Discuss