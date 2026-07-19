Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතුරුදහන් වූ දරුවන් පිළිබඳ පරීක්ෂණයකදී ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති බ්‍රිතාන්‍ය මවක් බලධාරීන් විසින් සෙවෙයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතුරුදහන් වූ දරුවන් පිළිබඳ පරීක්ෂණයකදී ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති බ්‍රිතාන්‍ය මවක් බලධාරීන් විසින් සෙවෙයි

අතුරුදහන් වූ දරුවන් සම්බන්ධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික උරුමයක් ඇති බ්‍රිතාන්‍ය මවක් සොයමින් බ්‍රිතාන්‍ය බලධාරීන් රහස් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන අතර, එය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සහ පුළුල් සමාජය අතර බරපතල සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසිභාවය දරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් මූල ඇති එම කාන්තාව, නඩුව හා සම්බන්ධ අතුරුදහන් දරුවන් සොයා ගැනීමට පරීක්ෂකයන් කටයුතු කරන ඔවුන් අතින් රහස් පොලිස් කාර්යයක් සිදු කෙරේ. ඔවුන්ගේ අතුරුදහන්වීම වටා පවතින තත්ත්වයන් බලධාරීන්ගෙන් ක්‍රියාශීලී හා හදිසි ප්‍රතිචාරයකට තුඩු දී ඇත.

සෙවීම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙයි

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් එම මව පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන සැකස්කරු ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. කාන්තාව සහ නඩුවට සම්බන්ධ දරුවන් සොයා ගැනීමට සහාය විය හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

නඩුව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර මාන්‍යයක් ද ඇති බවට හැකියාවක් ඇතැයි පරීක්ෂකයන් බැහැර නොකරන අතර, ශ්‍රී ලංකාව හා ඇති පවුල් සම්බන්ධතා නිසා නඩුව සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇත.

සමාජයේ සැලකිල්ල

දෙරට හා සම්බන්ධ පවුල් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන විට, එක්සත් රාජධානියේ සහ දිවයිනේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවන් අතර නඩුව සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත. ළමා සුභසාධන සංවිධාන දරුවන් සොයා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ හදිසිය අවධාරණය කර ඇත.

මව හෝ දරුවන්ගේ පිහිටීම සම්බන්ධ අදාළ තොරතුරු ඇති ඕනෑ අයෙකු ඉදිරිපත් වී වහාම පොලිසිය හා සම්බන්ධ වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින අතර, පරීක්ෂණය පුරාම දරුවන්ගේ සුභසිද්ධිය ප්‍රධාන කරුණ ලෙස පවතින බව අවධාරණය කරයි.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ප්‍රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම සංශෝධනය — බදු ඉඩකඩ වසා දමා වංචා වැළැක්වීමට පියවර Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම සංශෝධනය — බදු ඉඩකඩ වසා දමා වංචා වැළැක්වීමට පියවර

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දීර්ඝකාලීනව පැවැති ද්විත්ව බදු වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) සංශෝධනය කිරීමට ඉන්දියාව පියවර ගෙන ඇති අතර, එම ගිවිසුමේ ප්‍රතිලාභ අවභාවිත…

19 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්‍රතිශතාංශ ලක්ෂ්‍යයකින් ඉහළ නංවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩලීමට පොලී අනුපාත පූර්ණ ප්‍රතිශතාංශ ලක්ෂ්‍යයකින් ඉහළ නංවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, රටේ ඉහළ යන උද්ධමන අර්බුදයට තීරණාත්මක ලෙස මුහුණ දෙමින්, දිගින් දිගටම පීඩාවට පත්ව ඇති ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම අරමුණු කරගත් තීරණාත්මක…

19 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩ ප්‍රමාදයන් මධ්‍යේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ආපසු භාරදීම Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩ ප්‍රමාදයන් මධ්‍යේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ආපසු භාරදීම

පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කර තිබූ අරමුදල් ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ආපසු භාරදී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමාද වී ඇති මෙම මැතිවරණ…

19 Jul 2026 Discuss