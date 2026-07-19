අතුරුදහන් වූ දරුවන් පිළිබඳ පරීක්ෂණයකදී ශ්රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති බ්රිතාන්ය මවක් බලධාරීන් විසින් සෙවෙයි
අතුරුදහන් වූ දරුවන් සම්බන්ධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකික උරුමයක් ඇති බ්රිතාන්ය මවක් සොයමින් බ්රිතාන්ය බලධාරීන් රහස් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන අතර, එය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සහ පුළුල් සමාජය අතර බරපතල සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.
බ්රිතාන්ය පුරවැසිභාවය දරන අතර ශ්රී ලංකාවේ පවුල් මූල ඇති එම කාන්තාව, නඩුව හා සම්බන්ධ අතුරුදහන් දරුවන් සොයා ගැනීමට පරීක්ෂකයන් කටයුතු කරන ඔවුන් අතින් රහස් පොලිස් කාර්යයක් සිදු කෙරේ. ඔවුන්ගේ අතුරුදහන්වීම වටා පවතින තත්ත්වයන් බලධාරීන්ගෙන් ක්රියාශීලී හා හදිසි ප්රතිචාරයකට තුඩු දී ඇත.
සෙවීම් කටයුතු ක්රියාත්මක වෙයි
නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් එම මව පරීක්ෂණයේ ප්රධාන සැකස්කරු ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. කාන්තාව සහ නඩුවට සම්බන්ධ දරුවන් සොයා ගැනීමට සහාය විය හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
නඩුව පිළිබඳ ජාත්යන්තර මාන්යයක් ද ඇති බවට හැකියාවක් ඇතැයි පරීක්ෂකයන් බැහැර නොකරන අතර, ශ්රී ලංකාව හා ඇති පවුල් සම්බන්ධතා නිසා නඩුව සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇත.
සමාජයේ සැලකිල්ල
දෙරට හා සම්බන්ධ පවුල් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන විට, එක්සත් රාජධානියේ සහ දිවයිනේ ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන් අතර නඩුව සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත. ළමා සුභසාධන සංවිධාන දරුවන් සොයා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ හදිසිය අවධාරණය කර ඇත.
මව හෝ දරුවන්ගේ පිහිටීම සම්බන්ධ අදාළ තොරතුරු ඇති ඕනෑ අයෙකු ඉදිරිපත් වී වහාම පොලිසිය හා සම්බන්ධ වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින අතර, පරීක්ෂණය පුරාම දරුවන්ගේ සුභසිද්ධිය ප්රධාන කරුණ ලෙස පවතින බව අවධාරණය කරයි.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ප්රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.