එක්සත් ජනපදය ජල විශෝධන කර්මාන්තශාලාවට පහර දීමෙන් ජනතාවට ජලය නැති වෙයි — ඉරානය ප්රහාර රාත්රී හතකට දිගු වෙයි
ජල විශෝධන කර්මාන්තශාලාවක් ඉලක්ක කර එල්ල වූ ප්රහාරයකින් පුද්ගලයන් 10,000කට ජල සැපයුම අඛණ්ඩව නතර වීමත් සමඟ, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්රධාන සිවිල් යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කළ බවට ඉරානය චෝදනා කර තිබේ. දෙරට අතර ශතෘත්වය ආතතිය සමනය වීමේ කිසිදු ලකුණක් නොමැතිව සලාකාව ඉකුත් වූ හත්වන රාත්රියට ද ව්යාප්ත විය.
ජල විශෝධන කර්මාන්තශාලාවට පහරක් — දහස් ගණනකට ජලය නැති වෙයි
ජල විශෝධන පහසුකමට එල්ල වූ ප්රහාරය සිදුවෙමින් පවතින හමුදා ගැටුමේ සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ඉරාන නිලධාරීන් එය සිවිල් ජීවිතයට අත්යාවශ්ය යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි හිතාමතා සිදු කළ ප්රහාරයක් ලෙස හෙළා දකිති. ආශ්රිත කර්මාන්තශාලාවේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී හම්සේ පූර් ප්රහාරය හේතුවෙන් සිදු වූ හානිය සහ ජල සැපයුමට ඇති වූ බාධාවේ පරිමාණය තහවුරු කළේය.
ඉරානය ගල්ෆ් අසල්වාසී රටවලට ප්රතිප්රහාර දෙයි
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ අඛණ්ඩ බෝම්බ ප්රහාරවලට ප්රතිචාර දක්වමින්, ඉරානය එක්සත් ජනපදය සහ සන්ධිත ගල්ෆ් රාජ්යයන් ඉලක්ක කරමින් නව ගුවන් රොන් යාත්රා හා කුමන්ත්රණ ප්රහාර රැල්ලක් දියත් කළ අතර, ගැටුමේ භූගෝලීය විෂය පථය ව්යාප්ත කරමින් කලාපීය රජයන් අතර බිය ජනනය කළේය.
ප්රතිප්රහාර ඇමෙරිකානු හමුදා මෙහෙයුම් ඉරාන භූමිය පුරා ඉලක්ක දිගටම ඇනකොටමින් සිටියත්, ඉරානයට තම දේශ සීමාවෙන් ඔබ්බට බලය ප්රක්ෂේපණය කළ හැකි බව ලෝකයට ප්රකාශ කිරීමේ ඉරානයේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නය නිරූපණය කරයි.
අඛණ්ඩ ප්රහාරවල රාත්රී හතක්
ඉරානය තුළ ඇති ඉලක්ක කෙරෙහි එක්සත් ජනපද හමුදාවේ අඛණ්ඩ හමුදා ක්රියාමාර්ගවලින් අඛණ්ඩ රාත්රී හතකට ව්යාප්ත වී ඇත. දිගු ව්යාපාරයේ ස්ථාවර ස්වභාවය, ලෝක නායකයන් හා මානුෂීය සංවිධාන සිවිල් ජනතාව කෙරෙහි ක්රමයෙන් ඉහළ යන බලපෑම ගැන අනතුරු අඟවනු ලබමින් ජාත්යන්තර ශ්රිතිය ඇද ගෙන ඇත.
ඉරාන නිලධාරීන් යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්රහාර ජාත්යන්තර මානවීය නීතියේ උල්ලංඝනයක් ලෙස නිරූපණය කරමින්, සන්නද්ධ ගැටුම් නීතිය යටතේ ජල පිරිපහදු සහ ජල විශෝධන කර්මාන්තශාලා වැනි සිවිල් පහසුකම් ආරක්ෂා කළ යුතු බව තර්ක කරති.
කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්
ගල්ෆ් රාජ්ය භූමිය කරා ගැටුම ව්යාප්ත වීම ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ලෝකයේ සෙසු කොටස්වලට සැලකිය යුතු උපාය මාර්ගික හා ආර්ථික වැදගත්කමක් ඇති කලාපයක් වන මධ්යම පෙරදිග පුරා කනස්සල්ල තීව්ර කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව ගල්ෆ් කලාපයෙන් ලබාගන්නා තෙල් ආනයනය මත දැඩිව රඳා පවතී.
දීර්ඝකාලීන හමුදා ගැටුමක් ශ්රී ලංකාවේ වෙළෙඳ ගනුදෙනු හා ඉන්ධන සැපයුම් හරහා ගමන් කරන නැව් 航路 අස්ථාවර කරමින් බලශක්ති වෙළෙඳ පොළ කලබල කළ හැකි බවට විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවති.
තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් වෙමින් පැවතීත් සමඟ, ජාත්යන්තර ප්රජාව ගැටුමේ සෑම පාර්ශ්වයකම සිවිල් ජීවිතය හා අත්යාවශ්ය සේවාවන් ආරක්ෂා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් වහාම සටන් විරාමයක් ප්රකාශ කරන ලෙස 촉구 කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.