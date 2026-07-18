Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ධාවන 36ක් ජයග්‍රහණයක් ලැබීය.

අසලංක ඉනිම බබළවයි

බැට්ස්මන් ලෙස කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ චරිත් අසලංක, ඉල්ලීම් 38ක් ගෙවා රන් 65ක් ලබා ගනිමින් දිළිසෙන ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළේය. ශක්තිමත් වාමහස්ත පිතිකරු සිව් ද නොවේ සීමා ගසා හතක් සහ ෂොට් ගසා තුනක් ලබා ගත් ඔහුගේ ඉනිම ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායමේ ස්වරය නිර්ණය කරමින් කිංග්ස් කණ්ඩායම මත පීඩනයක් ගෙන ඒමට ප්‍රමාණවත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගොඩ නැගීය.

මාලිංග රන් හඹා යෑම කඩා දමමින්

ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම රන් හඹා යාමට පිටියට බැසි කල, ප්‍රධාන විනාශකරු ලෙස ඉදිරිපත් වූයේ තරුණ වේගවත් පන්දු යවන්නා වන ඊෂාන් මාලිංගය. මාලිංග කිංග්ස් කණ්ඩායමේ බැටිං රේඛාව දිරාකර දමමින් කඩුලු හතරක් පෙරළා දමා සාර්ථක රන් හඹා යෑමේ ඕනෑම බලාපොරොත්තුවක් ක්‍රමයෙන් දුෂ්කර කළේය. ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම කිංග්ස් කණ්ඩායම රන් හඹා යෑමේ දී ශක්තිමත් ලෙස ග‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? Sinhala

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

ලෝකෙටම හොඳම තැනක සිටිමින් — එහෙත් සදාකාලිකව පසුගාමී වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉර්ෂ්‍යා සහගත සමුද්‍රීය හරස් මාර්ගවලින් එකක මධ්‍යයේය. ඉන්දියන්…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ Sinhala

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන්…

18 Jul 2026 Discuss
වෛද්‍ය හදිනාකමකදී රේගු විමර්ශනයකට ලක්වූ හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් කරයි Sinhala

වෛද්‍ය හදිනාකමකදී රේගු විමර්ශනයකට ලක්වූ හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රමුඛ ඇඳුම් සිල්ලර වෙළඳ දාමයන්ගෙන් එකක හිමිකරු, රේගු අධිකාරීන් විසින් පවත්වනු ලබන විමර්ශනයකට අනුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇති අතර, ඔහු දිවයිනේ…

18 Jul 2026 Discuss