මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්රහණය කරයි
ලංකා ප්රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ධාවන 36ක් ජයග්රහණයක් ලැබීය.
අසලංක ඉනිම බබළවයි
බැට්ස්මන් ලෙස කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ චරිත් අසලංක, ඉල්ලීම් 38ක් ගෙවා රන් 65ක් ලබා ගනිමින් දිළිසෙන ඉනිමක් ක්රීඩා කළේය. ශක්තිමත් වාමහස්ත පිතිකරු සිව් ද නොවේ සීමා ගසා හතක් සහ ෂොට් ගසා තුනක් ලබා ගත් ඔහුගේ ඉනිම ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායමේ ස්වරය නිර්ණය කරමින් කිංග්ස් කණ්ඩායම මත පීඩනයක් ගෙන ඒමට ප්රමාණවත් ලකුණු ප්රමාණයක් ගොඩ නැගීය.
මාලිංග රන් හඹා යෑම කඩා දමමින්
ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම රන් හඹා යාමට පිටියට බැසි කල, ප්රධාන විනාශකරු ලෙස ඉදිරිපත් වූයේ තරුණ වේගවත් පන්දු යවන්නා වන ඊෂාන් මාලිංගය. මාලිංග කිංග්ස් කණ්ඩායමේ බැටිං රේඛාව දිරාකර දමමින් කඩුලු හතරක් පෙරළා දමා සාර්ථක රන් හඹා යෑමේ ඕනෑම බලාපොරොත්තුවක් ක්රමයෙන් දුෂ්කර කළේය. ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම කිංග්ස් කණ්ඩායම රන් හඹා යෑමේ දී ශක්තිමත් ලෙස ග
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.