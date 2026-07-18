Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

ලෝකෙටම හොඳම තැනක සිටිමින් — එහෙත් සදාකාලිකව පසුගාමී වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉර්ෂ්‍යා සහගත සමුද්‍රීය හරස් මාර්ගවලින් එකක මධ්‍යයේය. ඉන්දියන් සාගරයේ ඉතාමත් කාර්යබහුල නැගෙනහිර-බටහිර නාවික මාර්ග දිගේ පිහිටා ඇති මෙම දූපත් රාජ්‍යය, ආසියාව, යුරෝපය සහ අප්‍රිකාව සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන ගෝලීය වාණිජ මාර්ගවලට සමීපයෙන් පිහිටා ඇත. සෑම භූගෝලීය මිනුමකින්ම විනිශ්චය කළ හොත්, ශ්‍රී ලංකාව දියුණු සමුද්‍රීය මධ්‍යස්ථානයක් විය යුතුය. එහෙත් දශකයෙන් දශකය ගෙවී යද්දී, එම අතිවිශාල හැකියාව බොහෝ දුරට නිශ්ඵල ලෙස ඉතිරිව ඇත.

ඉන්දියන් සාගරයේ පොරොන්දුව

වාර්ෂිකව නෞකා 60,000ක් පමණ ඉන්දියන් සාගරය හරහා ගමන් කරන අතර, ඒවායෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ශ්‍රී ලාංකික ජලයට ප්‍රමාණවත් තරම් සමීපව ගමන් කරන හෙයින්, රට ඉන්ධන සැපයීම, ට්‍රාන්ස්ශිප්මන්ට් සහ නැව් අලුත්වැඩියා සේවා සඳහා ස්වාභාවික නතර වීමේ ස්ථානයක් බවට පත්විය හැකිය. කොළඹ වරාය දැනටමත් දකුණු ආසියාවේ කාර්යබහුලම කන්ටේනර් පර්යන්තයන් අතරට ගණනය වන අතර, දකුණේ හම්බන්තොට වරාය අතිරේක ගැඹුරු ජල ධාරිතාවක් ලබා දෙයි. ලිඛිතව නිරීක්ෂණය කළ හොත්, කලාපීය සමුද්‍රීය බලකේන්ද්‍රයක් සඳහා පදනම් ශක්තිමත් ලෙස ස්ථාපිතව ඇත.

දැක්ම අඩාල වන තැන

මෙම වාසිදායක තත්ත්වයන් තිබියදීත්, විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවට භූගෝලීය ස්ථානය සමෘද්ධියක් බවට පත් කර ගැනීම වළකාලූ ගැඹුරින් මුල් බැසගත් බාධක කිහිපයක් ඇති බවය.

  • ප්‍රතිපත්ති අස්ථාවරත්වය: අනුප්‍රාප්තික රජයන් සමුද්‍රීය සංවර්ධන සැලසුම් හඳුන්වා දී, දේශපාලන ප්‍රමුඛතා වෙනස් වූ විට ඒවා අත්හැර දමා හෝ තනුක කර ඇත. දිගු කාලීන උපායමාර්ගික දැක්ම නැවත නැවතත් කෙටි කාලීන දේශපාලන සලකා බැලීම් සඳහා කැප කර ඇත.
  • නිලතාන්ත්‍රික බාධක: රේගු තීරණ ක්‍රියාවලිය මන්දගාමීවීම, අධික ලිපිකාර කටයුතු සහ විදේශීය නැව් සමාගම් රටේ කලාපීය කඳවුරු ස්ථාපිත කිරීමෙන් අධෛර්යමත් කරන නියාමන පරිසරය නිසා වරාය මෙහෙයුම් සහ සැපයුම් සේවාවන් දිගටම බාධාවලට ලක් වෙයි.
  • සීමිත පෞද්ගලික අංශ සහභාගිත්වය: වරාය යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය ආධිපත්‍යය ඐතිහාසිකව පෞද්ගලික ආයෝජන කොන්දේසි සීමා කර ඇත. මෑත වසරවලදී ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර කිහිපයක් — විශේෂයෙන්ම කොළඹ වරායේ බටහිර කන්ටේනර් පර්යන්තයේ — ක්‍රියාත්මක වී ඇතත්, ප්‍රගතිය තරඟකාරී කලාපීය වරායන් ළඟා කරගත් ප්‍රමාණයට වඩා මන්දගාමී වී ඇත.
  • දක්ෂ ශ්‍රම බලකාය හිඟය: සමුද්‍රීය කර්මාන්තයට නැව් කළමනාකරණය, සමුද්‍ර ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ සමුද්‍රීය නීතිය වැනි ක්ෂේත්‍රවල ඉතා විශේෂිත ප්‍රවීණත්වය අවශ්‍ය වේ. ශ්‍රී ලංකාව දේශීයව මෙම දක්ෂතා පරිපෝෂණය ගොඩනැගීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස ආයෝජනය කර නොමැත.
  • භූ දේශපාලනික සංවේදීතා: ශ්‍රී ලංකාවේ උපායමාර්ගික පිහිටීම, විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව සහ චීනය අතර ප්‍රධාන බලවතුන්ගේ තරඟය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට රට පත් කර ඇත. ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් දුරස් නොකොට මෙම ප්‍රතිවිරෝධතා සකස් කිරීම, වරාය යටිතල පහසුකම් සඳහා ස්ථාවර ජාත්‍යන්තර ආයෝජන誘引ා කර ගැනීමේ ප්‍රයත්නයන් සංකීර්ණ කර ඇත.

කොළඹ එදිරිව තරඟකරුවන්

කලාපීය තරඟකරුවන් සමඟ සසඳන විට වෙනස ඉතා සුවිශේෂය. සිංගප්පූරුව, ස්වාභාවික සම්පත් කිසිවක් නොමැතිව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් ස්වල්පයක් ඇතිව, යටිතල පහසුකම්, තාක්‍ෂණය සහ සේවා ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි නිරන්තර ආයෝජනය හරහා ලෝකයේ දෙවන කාර්යබහුලම කන්ටේනර් වරාය ගොඩනඟා ගෙන ඇත. ඊට වඩා ළඟින්, ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශයේ වරාය

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි Sinhala

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ Sinhala

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන්…

18 Jul 2026 Discuss
වෛද්‍ය හදිනාකමකදී රේගු විමර්ශනයකට ලක්වූ හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් කරයි Sinhala

වෛද්‍ය හදිනාකමකදී රේගු විමර්ශනයකට ලක්වූ හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රමුඛ ඇඳුම් සිල්ලර වෙළඳ දාමයන්ගෙන් එකක හිමිකරු, රේගු අධිකාරීන් විසින් පවත්වනු ලබන විමර්ශනයකට අනුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇති අතර, ඔහු දිවයිනේ…

18 Jul 2026 Discuss