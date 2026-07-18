වෛද්ය හදිනාකමකදී රේගු විමර්ශනයකට ලක්වූ හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රමුඛ ඇඳුම් සිල්ලර වෙළඳ දාමයන්ගෙන් එකක හිමිකරු, රේගු අධිකාරීන් විසින් පවත්වනු ලබන විමර්ශනයකට අනුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇති අතර, ඔහු දිවයිනේ ප්රධාන රාජ්ය රෝහලක වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටී.
සෞඛ්ය අර්බුදයක් මධ්යේ සිල්ලර වෙළෙන්දා අත්අඩංගුවට
ප්රසිද්ධ ඇඳුම් සිල්ලර වෙළඳසැලක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු ප්රීතී ජයවර්ධන, කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්රතිකාර ලබන අතරතුර අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් භාරයට යවා ඇත. ජයවර්ධන රෝගාතුර වූ බව වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතත්, ඔහුගේ අඛණ්ඩ ප්රතිකාර ලැබීමේ තත්ත්වය නොතකා අධිකාරීන් රිමාන්ඩ් නියෝගය ක්රියාත්මක කළේය.
රේගු විමර්ශනය නඩුවේ කේන්ද්රය වෙයි
ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් ආරම්භ කරන ලද විමර්ශනයකට අනුව මෙම රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කර ඇති නමුත්, ජයවර්ධනට එරෙහිව ඉදිරිපත් කෙරෙන චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර මෙතෙක් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැත. රේගු විමර්ශකයින් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටින අතර, ඔහු රෝහල්ගත වීම සම්බන්ධ තත්ත්වය සලකා බැලූවද, රිමාන්ඩ් භාරය සුදුසු බව අධිකරණය තීරණය කළේය.
ප්රසිද්ධ නඩුව මහජන අවධානය ආකර්ෂණය කරයි
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස්, දිවයින පුරා සැලකිය යුතු පාරිභෝගික පදනමක් සහිත, දරාගත හැකි ඇඳුම් හා රෙදිපිළි සඳහා ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල්ව හඳුනාගෙන ඇත. දේශීය වෙළඳපොළේ ප්රමුඛ ස්ථානයක් දරන මෙම ආයතනයේ හිමිකරු රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
ඉදිරි දිනවල නඩු කටයුතු අධිකරණය හරහා ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නෛතික ක්රියාවලිය දියත් වත්ම වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇත. රේගු සම්බන්ධ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය දක්වමින් අධිකාරීන් විසින් නිල ප්රකාශයක් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.