Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෛද්‍ය හදිනාකමකදී රේගු විමර්ශනයකට ලක්වූ හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් කරයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෛද්‍ය හදිනාකමකදී රේගු විමර්ශනයකට ලක්වූ හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රමුඛ ඇඳුම් සිල්ලර වෙළඳ දාමයන්ගෙන් එකක හිමිකරු, රේගු අධිකාරීන් විසින් පවත්වනු ලබන විමර්ශනයකට අනුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇති අතර, ඔහු දිවයිනේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය රෝහලක වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී.

සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් මධ්‍යේ සිල්ලර වෙළෙන්දා අත්අඩංගුවට

ප්‍රසිද්ධ ඇඳුම් සිල්ලර වෙළඳසැලක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු ප්‍රීතී ජයවර්ධන, කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන අතරතුර අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් භාරයට යවා ඇත. ජයවර්ධන රෝගාතුර වූ බව වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතත්, ඔහුගේ අඛණ්ඩ ප්‍රතිකාර ලැබීමේ තත්ත්වය නොතකා අධිකාරීන් රිමාන්ඩ් නියෝගය ක්‍රියාත්මක කළේය.

රේගු විමර්ශනය නඩුවේ කේන්ද්‍රය වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් ආරම්භ කරන ලද විමර්ශනයකට අනුව මෙම රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කර ඇති නමුත්, ජයවර්ධනට එරෙහිව ඉදිරිපත් කෙරෙන චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර මෙතෙක් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැත. රේගු විමර්ශකයින් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටින අතර, ඔහු රෝහල්ගත වීම සම්බන්ධ තත්ත්වය සලකා බැලූවද, රිමාන්ඩ් භාරය සුදුසු බව අධිකරණය තීරණය කළේය.

ප්‍රසිද්ධ නඩුව මහජන අවධානය ආකර්ෂණය කරයි

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස්, දිවයින පුරා සැලකිය යුතු පාරිභෝගික පදනමක් සහිත, දරාගත හැකි ඇඳුම් හා රෙදිපිළි සඳහා ප්‍රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පුරා පුළුල්ව හඳුනාගෙන ඇත. දේශීය වෙළඳපොළේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දරන මෙම ආයතනයේ හිමිකරු රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

ඉදිරි දිනවල නඩු කටයුතු අධිකරණය හරහා ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නෛතික ක්‍රියාවලිය දියත් වත්ම වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇත. රේගු සම්බන්ධ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය දක්වමින් අධිකාරීන් විසින් නිල ප්‍රකාශයක් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු ප්‍රීතී ජයවර්ධන අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් කෙරේ Sinhala

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු ප්‍රීතී ජයවර්ධන අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් කෙරේ

ප්‍රසිද්ධ සිල්ලර වෙළඳ දාමයක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හි著名 හිමිකරු ප්‍රීතී ජයවර්ධන, ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන තොරතුරු අනුව, නීතිමය කටයුතු අනුගමනය කරමින් රිමාන්ඩ්…

18 Jul 2026 Discuss
මිහිරි ආහාර ඇසුරුම් තුළ කොකේන් සඟවා ගෙනා මැලේසියානු සංචාරකයෙකු BIA හිදී අත්අඩංගුවට Sinhala

මිහිරි ආහාර ඇසුරුම් තුළ කොකේන් සඟවා ගෙනා මැලේසියානු සංචාරකයෙකු BIA හිදී අත්අඩංගුවට

බණ්ඩාරනායක ජාන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොළේ (BIA) දී ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් මිහිරි ආහාර හෙවත් රසකැවිලි ඇසුරුම් ලෙස පෙනෙන භාණ්ඩ තුළ සඟවා තිබූ කොකේන්…

18 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය ජල විශෝධන කර්මාන්තශාලාවට පහර දීමෙන් ජනතාවට ජලය නැති වෙයි — ඉරානය ප්‍රහාර රාත්‍රී හතකට දිගු වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ජල විශෝධන කර්මාන්තශාලාවට පහර දීමෙන් ජනතාවට ජලය නැති වෙයි — ඉරානය ප්‍රහාර රාත්‍රී හතකට දිගු වෙයි

ජල විශෝධන කර්මාන්තශාලාවක් ඉලක්ක කර එල්ල වූ ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයන් 10,000කට ජල සැපයුම අඛණ්ඩව නතර වීමත් සමඟ, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රධාන සිවිල් යටිතල පහසුකම්…

18 Jul 2026 Discuss