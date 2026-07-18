ඉන්දිය-ශ්රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්රොටෝකෝලය ක්රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ
ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන් ක්රියාත්මක වී ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ආර්ථික සහයෝගිතාවය ඉදිරියට ගෙන යාමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.
මෙම ප්රොටෝකෝලයෙන් බදු ගෙවන්නන්ට අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
යාවත්කාලීන කරන ලද ප්රොටෝකෝලය ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර දීර්ඝකාලීනව පැවති ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුම මත ගොඩනඟා ඇති අතර, රටවල් දෙකෙහිම එකම ආදායම සඳහා දෙවරක් බදු අය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා යොදා ගත් වැඩිදියුණු කළ විධිවිධාන හඳුන්වා දෙයි. මෙම පියවර නිසා දේශ සීමා හරහා සිදු කෙරෙන මූල්ය ගනුදෙනු සඳහා වැඩි පැහැදිලිභාවයක් සහ සාධාරණත්වයක් ලැබෙන බවත්, රටවල් දෙක අතර ආයෝජන ප්රවාහයන් දිරිගැන්වෙන බවත් අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉන්දියාවේ ව්යාපාර කරන ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරිකයින් හා වෘත්තිකයින් සඳහා මෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන ඔවුන්ගේ ඉන්දීය සගයින් සඳහාද, ප්රොටෝකෝලය දේශ සීමා හරහා බදු වගකීම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වඩාත් සරල හා විනිවිද පෙනෙන රාමුවක් ලබා දෙයි.
වෙළඳාම හා ආයෝජන වර්ධනය කිරීම
ශ්රී ලංකාව තම පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස විදේශ ආයෝජන誘 誘 誘ක ලබා ගැනීමට ක්රියාකාරීව සිටින මෙවැනි කාලෙකදී මෙම ප්රොටෝකෝලය ක්රියාත්මක කිරීම කාලෝචිත පියවරක් ලෙස සැලකේ. ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ම සැලකිය යුතු වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු සහ සෘජු විදේශ ආයෝජනයේ ප්රධාන මූලාශ්රයක් ලෙස ඉන්දියාව දිගටම පවතී.
- ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජනය කරන ඉන්දීය සමාගම් සඳහා බදු සම්බන්ධ බාධාවන් අඩු කිරීමට ප්රොටෝකෝලය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ඉන්දියාවේ මෙහෙයුම් හෝ ආදායම් මූලාශ්ර ඇති ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරවලට වඩාත් පැහැදිලි බදු සැලකීමෙන් ප්රතිලාභ ලැබිය හැකිය.
- ද්විත්ව බදු අය කිරීම හා සම්බන්ධ මූල්ය නිරුත්සාහ ඉවත් කිරීමෙන් ගිවිසුම ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමට සහය දක්වයි.
කලාපීය ආර්ථික ඒකාබද්ධතාවය දෙසට ඉදිරි පියවරක්
කොළඹ සහ නව දිල්ලිය අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින ආර්ථික සම්බන්ධතාවයේ පිළිබිඹුවක් ලෙස විශ්ලේෂකයින් මෙම ප්රොටෝකෝලය දකිති. ශ්රී ලංකාව සිය මෑත කාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව රාජ්ය මාලිය ස්ථාවරීකරණය දෙසට ගමන් කරමින් සිටීම සමඟ, මෙවැනි ගිවිසුම් ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමටත් තිරසාර වර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීමටත් ඉවහල් වන ප්රධාන මෙවලම් ලෙස සැලකේ.
මෙම ප්රොටෝකෝලය ක්රියාත්මක වීම, නීත්යානුකූල දේශ සීමා හරහා සිදු කෙරෙන වාණිජ හා ආයෝජන කටයුතු සඳහා වඩාත් හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට රජයන් දෙකෙහිම කැපවීම සංඥා කරයි.
යාවත්කාලීන කරන ලද DTAA රාමුව බදු රහිත ගිවිසුම් කළමනාකරණයේ ජාත්යන්තර හොඳම පිළිවෙත්වලට අනුකූල බව රටවල් දෙකෙහිම නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇති අතර, ඒ යටතේ බදු පැහැර හැරීම වැළැක්වීමේ පියවරයන් සහ අධිකරණ දෙකෙහිම මූල්ය වාර්තාකරණයේ වැඩි විනිවිදභාවය සහතික කිරීමේ පියවරයන් ඇතුළත් වේ.
පාල්ක් සමුද්රී සන්ධිය දෙපස ව්යාපාරික ප්රජාවන් දිගු කලක් ඉන්දිය-ශ්රී ලංකා ආර්ථික සම්බන්ධතාවයේ වර්ධනයට සහය දැක්වීම සඳහා වඩාත් පැහැදිලි හා සාධාරණ බදු ඒකාබද්ධතාවකට කතා කරමින් සිටි අතර, මෙම ප්රවර්ධනය ඔවුන් විසින් උණුසුමෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.