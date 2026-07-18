හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු ප්රීතී ජයවර්ධන අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් කෙරේ
ප්රසිද්ධ සිල්ලර වෙළඳ දාමයක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හි著名 හිමිකරු ප්රීතී ජයවර්ධන, ශ්රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන තොරතුරු අනුව, නීතිමය කටයුතු අනුගමනය කරමින් රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබ ඇත.
ව්යාපාරිකයා රිමාන්ඩ් භාරයට
ජනප්රිය හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් බ්රෑන්ඩය හරහා ශ්රී ලංකාවේ සිල්ලර ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ කීර්තිමත් චරිතයක් ලෙස සිය නම දිනාගත් ජයවර්ධන, අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කර අනතුරුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබීය. රට පුරා ශ්රී ලාංකික සාප්පු සවාරිකරුවන්ට හුරුපුරුදු සිල්ලර අලෙවිසැල් ජාලයක් පවත්වාගෙන ගිය මෙම著名 ව්යාපාරික පෞද්ගලිකත්වය සඳහා මෙය ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලාංකික සිල්ලර වෙළඳාමේ ගෘහස්ථ නාමයක්
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් අතර දැරිය හැකි මිලට ඇඳුම් ලබාගත හැකි අත්යවශ්ය ගමනාන්තයක් ලෙස සැලකී ඇති අතර, නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රජාවන් අතර එම බ්රෑන්ඩය පුළුල් පිළිගැනීමක් භුක්ති විඳ ඇත. වසර ගණනාවක් පුරා ප්රවේශ විය හැකි විලාසිතා වෙළඳාම වටා සිය අනන්යතාවය ගොඩනගාගත් මෙම ව්යාපාරය පුළුල් හා විශ්වාසවන්ත පාරිභෝගික පදනමක් ගොඩනගාගෙන ඇත.
නීතිමය කටයුතු ක්රියාත්මකව
නඩු කටයුතු ඉදිරියට යාමත් සමඟ අධිකාරීන් රිමාන්ඩ් නියෝගය ක්රියාත්මක කළේය. නඩුව සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා හා නඩුවේ ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, කරුණු අධිකරණය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ සිල්ලර වෙළඳ අංශය තුළ ජයවර්ධනගේ ඉහළ තත්ත්වය හේතුවෙන්, ව්යාපාරික ප්රජාව මෙන්ම සාමාන්ය මහජනතාව ද මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. අධිකරණ ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.