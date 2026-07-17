Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් රැස්වීමේදී ධීවර අමාත්‍ය චන්ද්‍රසේකර් සහ යාපනය මන්ත්‍රී අර්චුනා අතර උණුසුම් ගැටුමක්

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් රැස්වීමේදී ධීවර අමාත්‍ය චන්ද්‍රසේකර් සහ යාපනය මන්ත්‍රී අර්චුනා අතර උණුසුම් ගැටුමක්

බ්‍රහස්පතින්දා (16) පැවැති කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී ධීවර අමාත්‍ය රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකර් සහ යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්චුනා රාමනාදන් අතර උග්‍ර ගැටුමක් ඇති වූ අතර, එය උතුරු පළාත පුරා දැඩි අවධානයට ලක් විය.

පසුව බහුලව සංසරණය වූ සිදුවීමේ වීඩියෝ දර්ශනවල, සාමාන්‍ය පරිපාලන රැස්වීමක් ලෙස සැලසුම් කර තිබූ අවස්ථාවකදී අමාත්‍යවරයා සහ මන්ත්‍රීවරයා අතර උනන්දුවෙන් පිරි වාග් විවාදයක් ඇති වූ ආකාරය දැකිය හැකිය. රැස්වීමට සහභාගී වූ අනෙකුත් නිලධාරීන් ඉදිරිපිටදීම ඇති වූ මෙම ගැටුම, සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම දේශපාලන අසමගියේ දර්ශනයක් බවට පත් කළේය.

උතුරු දේශපාලන කවයන් තුළ ගොඩනැගෙන තතුව

මෙම ආරවුල් ජනසමක්ෂයේ ඇති වීම දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අතර විස්මය ජනක කරුණක් බවට පත් ව ඇති අතර, එයට හේතුව වන්නේ දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ප්‍රජාවන් නියෝජනය කිරීමයි. සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් සාමාන්‍යයෙන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සංවර්ධන ගැටළු සහ පරිපාලන කටයුතු සාකච්ඡා කිරීමට කැඳවනු ලබන නිසා, මෙවැනි කෝලාහලයක් ඇති වීම සිරිතෙන් බැහැරවූ සාධනීය සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම ගැටුම, මෑත මාසවලදී ජනතාව විසින් තේරී පත් නිලධාරීන් අතර එකිනෙකා සමඟ ගැටෙන අවශ්‍යතා හා ප්‍රමුඛතා ඉතා ප්‍රකටව මතු වෙමින් ඇති, උතුරේ දේශපාලන නියෝජනය තුළ ගිනි අඟුරු ලෙස රැඳී ඇති තතු ඉස්මතු කරයි.

අමාත්‍ය චන්ද්‍රසේකර් සහ මන්ත්‍රී අර්චුනා රාමනාදන් අතර ආරවුලට නිශ්චිත හේතුව කුමක්දැයි කිසිදු පාර්ශ්වයකින් තවමත් නිල වශයෙන් පැහැදිලි කර නොමැත. මෙම සිදුවීම, උතුරු පළාතේ ජනතාවට සේවය කරන නියෝජිතයන්ගෙන් වැඩි ශිෂ්ටාචාරශීලී හැසිරීමක් ඉල්ලා සිටීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙනිසියුලා භූමිකම්ප අර්බුදය තීව්‍ර වෙද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 5,000 ට ආසන්න වෙයි — තවමත් අතුරුදහන් දස දහස් ගණනක් Sinhala

වෙනිසියුලා භූමිකම්ප අර්බුදය තීව්‍ර වෙද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 5,000 ට ආසන්න වෙයි — තවමත් අතුරුදහන් දස දහස් ගණනක්

ජූනි මාසයේ වෙනිසියුලාවට පහර දුන් බලවත් භූමිකම්ප දෙකකින් සිදු වූ විනාශකාරී හානිය දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, තහවුරු වූ මරණ සංඛ්‍යාව දැනට 4,930 දක්වා ළඟා…

17 Jul 2026 Discuss
හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න උණ්ඩු තුවාලයකින් මිය යයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න උණ්ඩු තුවාලයකින් මිය යයි

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තමා විසින්ම එල්ල කරගත් වෙඩි තුවාලයකින් මිය ගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. රට පුරා ජ්‍යෙෂ්ඨතම පොලිස් නිලධාරියා ලෙස පොලිස්පති…

17 Jul 2026 Discuss
මාර්ක්‍රම්, වොල්වාඩ්ට් සහ හාමර් 2026 සම්මාන උළෙලේදී ක්‍රිකට් දකුණු අප්‍රිකාවේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් ලෙස දිලෙයි Sinhala

මාර්ක්‍රම්, වොල්වාඩ්ට් සහ හාමර් 2026 සම්මාන උළෙලේදී ක්‍රිකට් දකුණු අප්‍රිකාවේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් ලෙස දිලෙයි

2026 වර්ෂයේ ක්‍රිකට් දකුණු අප්‍රිකාවේ වාර්ෂික සම්මාන උළෙල තුළින් කැපී පෙනෙන ශූරයන් තිදෙනෙකු බිහි වූ අතර, ක්‍රීඩාවේ සියලු ආකෘතිවලදී දක්වන ලද අසාමාන්‍ය දස්කම්…

17 Jul 2026 Discuss