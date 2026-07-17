Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න උණ්ඩු තුවාලයකින් මිය යයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තමා විසින්ම එල්ල කරගත් වෙඩි තුවාලයකින් මිය ගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

රට පුරා ජ්‍යෙෂ්ඨතම පොලිස් නිලධාරියා ලෙස පොලිස්පති ධුරය හොබවා සිටි වික්‍රමරත්න, එම සිදුවීමෙන් අනතුරුව අභාවප්‍රාප්ත විය. වෙඩි තැබීම සිදු වූ හේතු සහ සාධක සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම සම්බන්ධ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ අභාවය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රජාව සඳහා ගැඹුරු ශෝකාවහ මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ. සමස්ත ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවාවේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ වික්‍රමරත්න, තම රාජකාරී කාලය තුළ රටේ ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය තුළ ඉතාමත් ජ්‍යෙෂ්ඨ හා බලගතු ධුරයක් දරා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් සහ රජයේ නියෝජිතයන් විසින් මෙම ඛේදවාචකය සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක නිල ප්‍රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.

වික්‍රමරත්නගේ හිටපු ධුරයේ ඉහළ පෙළේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බලධාරීන් නුදුරු කාලයක් තුළ මෙය පිළිබඳ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් සිදු කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාර්ක්‍රම්, වොල්වාඩ්ට් සහ හාමර් 2026 සම්මාන උළෙලේදී ක්‍රිකට් දකුණු අප්‍රිකාවේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් ලෙස දිලෙයි Sinhala

මාර්ක්‍රම්, වොල්වාඩ්ට් සහ හාමර් 2026 සම්මාන උළෙලේදී ක්‍රිකට් දකුණු අප්‍රිකාවේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් ලෙස දිලෙයි

2026 වර්ෂයේ ක්‍රිකට් දකුණු අප්‍රිකාවේ වාර්ෂික සම්මාන උළෙල තුළින් කැපී පෙනෙන ශූරයන් තිදෙනෙකු බිහි වූ අතර, ක්‍රීඩාවේ සියලු ආකෘතිවලදී දක්වන ලද අසාමාන්‍ය දස්කම්…

17 Jul 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එදිරිව ශ්‍රී ලංකා 1වන T20 මූලාශ්‍ර 2026 | WI එදිරිව SL 2026 | WI එදිරිව SL 1වන T20 මූලාශ්‍ර 2026 Oklo Stock (GyNSdqoS5E) - Mshale Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එදිරිව ශ්‍රී ලංකා 1වන T20 මූලාශ්‍ර 2026 | WI එදිරිව SL 2026 | WI එදිරිව SL 1වන T20 මූලාශ්‍ර 2026 Oklo Stock (GyNSdqoS5E) - Mshale

සපයා ඇති මූල පාඨයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එදිරිව ශ්‍රී ලංකා T20 තරඟය පිළිබඳ සැබෑ පුවත් අන්තර්ගතයක් හෝ කිසිදු සත්‍යාපිත තොරතුරක් අඩංගු නොවේ — එය මාතෘකා පෙළක්, කොටස්…

17 Jul 2026 Discuss
පාප්තුමාගේ ඓතිහාසික ශ්‍රී ලංකා සංචාරය: එකමුතුකම හා සංහිඳියාවේ මෙහෙවරක් Sinhala

පාප්තුමාගේ ඓතිහාසික ශ්‍රී ලංකා සංචාරය: එකමුතුකම හා සංහිඳියාවේ මෙහෙවරක්

රෝමානු කතෝලික සභාවේ නායකයා සුවය, එකමුතුකම හා සංහිඳියාව පිළිබඳ පණිවිඩයක් රැගෙන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පාප්තුමාගේ සංචාරය ගැඹුරු වැදගත්කමක් දරයි — දශක ගණනාවක් පුරා…

17 Jul 2026 Discuss