හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්රමරත්න උණ්ඩු තුවාලයකින් මිය යයි
හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්රමරත්න තමා විසින්ම එල්ල කරගත් වෙඩි තුවාලයකින් මිය ගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
රට පුරා ජ්යෙෂ්ඨතම පොලිස් නිලධාරියා ලෙස පොලිස්පති ධුරය හොබවා සිටි වික්රමරත්න, එම සිදුවීමෙන් අනතුරුව අභාවප්රාප්ත විය. වෙඩි තැබීම සිදු වූ හේතු සහ සාධක සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම සම්බන්ධ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ අභාවය ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රජාව සඳහා ගැඹුරු ශෝකාවහ මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ. සමස්ත ශ්රී ලංකා පොලිස් සේවාවේ ප්රධානියා ලෙස කටයුතු කළ වික්රමරත්න, තම රාජකාරී කාලය තුළ රටේ ආරක්ෂක යාන්ත්රණය තුළ ඉතාමත් ජ්යෙෂ්ඨ හා බලගතු ධුරයක් දරා සිටියේය.
ශ්රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් සහ රජයේ නියෝජිතයන් විසින් මෙම ඛේදවාචකය සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක නිල ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
වික්රමරත්නගේ හිටපු ධුරයේ ඉහළ පෙළේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බලධාරීන් නුදුරු කාලයක් තුළ මෙය පිළිබඳ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් සිදු කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.