පාප්තුමාගේ ඓතිහාසික ශ්රී ලංකා සංචාරය: එකමුතුකම හා සංහිඳියාවේ මෙහෙවරක්
රෝමානු කතෝලික සභාවේ නායකයා සුවය, එකමුතුකම හා සංහිඳියාව පිළිබඳ පණිවිඩයක් රැගෙන ශ්රී ලංකාවට පැමිණි පාප්තුමාගේ සංචාරය ගැඹුරු වැදගත්කමක් දරයි — දශක ගණනාවක් පුරා පැවති වාර්ගික හා සිවිල් ගැටුම්වල තුවාල තවමත් රදා පවතින රටකට මෙම පණිවිඩය ඉතා ගැඹුරු සේ දෝංකාර දෙයි.
සංකේතාත්මකත්වයෙන් පිරි සංචාරයක්
ශ්රී ලංකාවේ පාප්තුමාගේ සංචාරය, කතෝලික භක්තිකයන් සඳහා වූ ආගමික චාරිකාවකට ඔබ්බෙන් ගිය ඉතා වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කළේය. දීර්ඝ කාලීන අභ්යන්තර ගැටුම්වල ප්රතිවිපාකවලින් ගොදුරු වූ, ජාතිවාදී, ආගමික හා දේශපාලන රේඛා ඔස්සේ බෙදී ගිය සමාජ කණ්ඩායම් අතර පරතරය පියවා ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ රටකට කෙරෙහි දිගු කළ හිතකාමී අභිමුඛ 身姿 භාවයක් ලෙස එය සැලකිය හැකිය.
සිංහල, දෙමළ හා මුස්ලිම් ප්රජාවන් සහ බෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් හා ක්රිස්තියානි ඇතුළු විවිධ ආගමික සම්ප්රදායන් නියෝජනය කරන විවිධාකාර ජනගහනයකට නිවහනක් වන ශ්රී ලංකාව, සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ පසු සැබෑ ජාතික සංහිඳියාවක් ළඟා කර ගැනීමේ දී දැඩි අභියෝගයන්ට මුහුණ දී ඇත.
සියලු ප්රජාවන් වෙත යොමු වූ පණිවිඩයක්
පාප්තුමාගේ සංචාරය, කතෝලිකයන් පමණක් නොව සියලු ශ්රී ලාංකිකයන් වෙත ප්රජා සීමාවන් ඉක්මවා සංවාදය, සමාව දීම සහ අන්යෝන්ය අවබෝධය දිරිගන්වන අභියාචනයක් ලෙස බහුලව අර්ථ නිරූපණය විය. ලොව වඩාත් හඳුනාගත් ආධ්යාත්මික නායකයෙකු කෙරෙන් සංකේතාත්මකව ලැබෙන මෙවන් සංචාරයක ගාම්භීරත්වය ශ්රී ලාංකික ජනතාවට නොවැටහී ගියේ නැත.
මෙම සංචාරය, පසුගිය දුක්ඛිත අත්දැකීම් පිළිගෙන ඒකාබද්ධ අනාගතයක් කෙරෙහි කැපවීමට සියලු ප්රජාවන්ගේ සාමූහික කැමැත්ත අවශ්ය බව සිහිපත් කරවන ප්රබල සනිටුහනක් ලෙස ක්රියා කළේය.
සංහිඳියාව කේන්ද්රගත ව
සංචාරයේ හරය වූයේ සංහිඳියාව යන සංකල්පය — ශ්රී ලංකාවේ අතිශය දේශපාලනික හා සංවේදී බරක් දරන වචනයකි. වසර ගණනාවක් ඉදිරිපිට හිංසාවට හා අවතැන්වීමට ලක් වූ ප්රජාවන් අතර ගිණුම්කරණය, යුක්තිය සහ විශ්වාසය යළි ගොඩ නැගීම පිළිබඳ දුෂ්කර සාකච්ඡාවල නිරත වීමට රටට තවමත් සිදු ව ඇත.
ආගමික නායකයන් හා සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන්, සාමකාමී සහජීවනයේ වැදගත්කම තහවුරු කිරීමට සහ දේශපාලන නායකයන් අර්ථාන්විත සාකච්ඡා සඳහා දිරිගැන්වීමට ලැබෙන අවස්ථාවක් ලෙස පාප්තුමාගේ සංචාරය සාදරයෙන් පිළිගත්හ.
ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික ප්රජාව සඳහා වන වැදගත්කම
පුළුල් ජනගහනය අතර සැලකිය යුතු සුළුතරයක් නියෝජනය කරන ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික ජනතාවට මෙම සංචාරය ගැඹුරු ආධ්යාත්මික අර්ථයක් ගෙන දුන්නේය. ඓතිහාසික අවස්ථාව සනිටුහන් කරන අවස්ථාවන්හි සහභාගී වීමට දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම කතෝලිකයෝ විශාල සංඛ්යාවෙන් රැස් වූහ.
- ගැටුම් අනතුරු සාමය ගොඩ නැගීමේ ක්රියාවලියේ ආගමික ආයතනවල කාර්යභාරය මෙම සංචාරය ඉස්මතු කළේය.
- ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ සංහිඳියා ප්රයත්නයන් කෙරෙහි එය ජාත්යන්තර අවධානය යොමු කළේය.
- දිවයිනේ කතෝලික ප්රජාවන් තම භූමියේ පාප්තුමා පිළිගැනීමේ දුලභ අවස්ථාව සමරා ප්රීතිය සැමරූහ.
ශ්රී ලංකාවට පාප්තුමා සිදු කළ සංචාරය සුවිශේෂී ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස පවතී; රටේ නායකයන්ට හා ජනතාවට සැබෑ හා චිරස්ථාయී සංහිඳියාව කරා යන ගමන, දුෂ්කර වුවද, ළඟා කර ගත හැකි හා අත්යවශ්ය ඉලක්කයක් ලෙස සිහිපත් කරවමිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.