TWC Capital සමාගම ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර අංශ සඳහා IFC ආයෝජනවලින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 28ක් යොමු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය උපදේශන ක්ෂේත්රයට සැලකිය යුතු ශක්තියක් එක් වී ඇති අතර, ජාතික ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ දෙකක් වන බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය සංස්ථාවෙන් (IFC) ඒකාබද්ධ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 28ක ආයෝජනයක් සුරක්ෂිත කිරීමේදී TWC Capital සමාගම මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසයේ වැදගත් ප්රකාශනයක්
ලෝක බැංකු සමූහයේ පෞද්ගලික අංශ අංශය වන IFC හරහා මෙහෙයවන ලද මෙම ආයෝජන, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය හා දිගුකාලීන සංවර්ධන හැකියාව කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි. TWC Capital සමාගම මෙම ගනුදෙනු දෙකේදීම මූල්ය උපදේශකයා ලෙස කටයුතු කළ අතර, එය දිවයිනේ ඉහළ අගයකින් යුත් දේශසීමා හරස් ගනුදෙනු සකස් කිරීමේදී 해당 ආයතනයේ ක්ෂේත්රයේ බලපෑම පුළුල් වෙමින් පවතින බව ඔප්පු කරයි.
දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන්ගෙන් අනතුරු ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා විදේශ ප්රාග්ධනය誘ිනා ගැනීමට ගන්නා ලද අඛණ්ඩ උත්සාහයන් සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම ආයෝජනවල ද්විත්ව-අංශීය ප්රවේශය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. තිරසාර වර්ධනය හා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර යන ක්ෂේත්ර දෙක රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ස්තම්භ දෙකක් නියෝජනය කරයි.
බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර ක්ෂේත්ර කේන්ද්රස්ථානයේ
බලශක්ති අංශ ආයෝජනය, විශ්වසනීය හා තිරසාර විදුලි ශක්ති නිෂ්පාදනය කරා ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් සංක්රාන්තියට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විදුලි සැපයුම් ගැටලු හා ඉන්ධන යැපීම සම්බන්ධ රටේ ප්රසිද්ධ අරගල මධ්යයේ එය අනුප්රාප්තික ආණ්ඩු විසින් අවධාරණය කරන ලද ප්රමුඛතාවයකි.
මේ අතර, කෘෂිව්යාපාර ආයෝජනය ග්රාමීය ජීවනෝපාය හා අපනයන ආදායම සඳහා මූලික ව පවතින ක්ෂේත්රයක් ඉලක්ක කරයි. ශ්රී ලංකාවේ විශාල ජනගහනයක් ගොවිතැන මත සෘජු හෝ වක්ර ලෙස යැපෙමින් සිටීම සැලකිල්ලට ගත් කල, කෘෂිව්යාපාර ව්යවසායන්ට නව ප්රාග්ධනය පොහොසත් කිරීමෙන් රැකියා නිර්මාණය කිරීමට, ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු කිරීමට හා රට පුරා සැපයුම් දාම ශක්තිමත් කිරීමට හැකියාවක් ඇත.
TWC Capital සමාගමේ උපදේශන කාර්යභාරය
ගනුදෙනු දෙකෙහිම උපදේශනය සඳහා TWC Capital සමාගමේ සහභාගිත්වය, ශ්රී ලංකාවට සැලකිය යුතු ආයතනික ආයෝජන ලබා ගැනීමේදී දේශීය වශයෙන් පිහිටුවා ගත් මූල්ය උපදේශන ආයතනවල වර්ධනය වන ධාරිතාව ඉස්මතු කරයි. IFC වැනි ජාත්යන්තර මූල්යකරුවන් හා දේශීය ව්යවසායන් අතර පරතරය පියවීමෙන් TWC Capital වැනි ආයතන, ගෝලීය ප්රාග්ධනය ප්රායෝගික ආර්ථික බලපෑමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
IFC ආයතනයට නැගී එන වෙළෙඳපොළවල ආයෝජනය කිරීමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති අතර, මෙම ගනුදෙනු හරහා ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි ගත් නැවුම් කැපවීම, රටේ ඵලදායී අංශයන් කරා තවදුරටත් විදේශ ප්රත්යක්ෂ ආයෝජන දිරිගැන්වීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය හා වර්ධනය කරා ගමන් කරන මෙම සන්ධිස්ථානයේදී, මෙවැනි ගනුදෙනු, රටේ පෞද්ගලික අංශය තුළ හොඳින් ව්යුහගත කළ අවස්ථාවන්ට සහාය දීමට ජාත්යන්තර ආයෝජකයින් තවමත් සූදානම් බව පෙන්නුම් කරන ධෛර්යජනක සංඥා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.