එක්සත් ජනපදය ඉරානයට නව ප්රහාර එල්ල කරයි — ට්රම්ප් දැඩි අවවාද නිකුත් කරයි
එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නැවත වතාවක් හමුදා ප්රහාර එල්ල කර ඇති අතර, හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් ඉරාන නායකත්වය වෙත දැඩි අවවාද නිකුත් කිරීමත් සමග මැදපෙරදිග ආතතීන් උත්සන්න වී තිබේ.
නව හමුදා මෙහෙයුම් වටයක්
ඇමරිකානු හමුදා බලකා ඉරාන ඉලක්ක කරා ගෙන නවතම ප්රහාර දියත් කර ඇති අතර, එය වොෂිංටනය සහ තෙහෙරාන් අතර සතුරුකම් සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර වීමේ සලකුණක් ලෙස සැලකේ. මෙම තත්ත්වය ජාත්යන්තර ප්රජාවේ පුළුල් අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, කලාපීය ගැටුමක් ව්යාප්ත වීමේ අවදානම පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල මතු කර තිබේ.
ඉරානය කෙරෙහි හමුදා පීඩනය පවත්වා ගැනීමට තමන් සූදානම් බව ඇඟවෙන තත්ත්වයක් තුළ, උග්ර වූ රාජ්යතාන්ත්රික ගැටුම් මධ්යයේ මෙම ප්රහාර සිදු වී ඇත. වොෂිංටනයේ නිලධාරීන් ඉරාන ක්රියාකාරකම් මගින් ඇතිවන ප්රදීප්ත තර්ජන ගැන සඳහන් කරමින් අඛණ්ඩ හමුදා ස්ථාවරය සාධාරණීකරණය කර ඇත.
ට්රම්ප් තෙහෙරාන්ට අවවාද නිකුත් කරයි
ඉරානය කෙරෙහි ඓතිහාසිකව ආක්රමණශීලී ස්ථාවරයක් ගත් ට්රම්ප් පරිපාලනය, ප්රහාර සම්බන්ධව ඉරාන රජයට නැවුම් අවවාද නිකුත් කළේය. ඔහුගේ ප්රකාශ දෘඩ ස්ථාවරයක් අවධාරණය කළ අතර, ප්රතිප්රහාරාත්මක පියවර හෝ වැඩිදුර උසිගැන්වීම්වලින් වැළකී සිටින ලෙස තෙහෙරාන්ට අනතුරු ඇඟවීය.
ට්රම්ප්ගේ ප්රකාශ ඉරානයට උපරිම පීඩනය යෙදීමේ ඔහුගේ දීර්ඝකාලීන ප්රවේශයට අනුකූල වන අතර, එම උපායමාර්ගයට 2015 න්යෂ්ටික ගිවිසුමෙන් එක්සත් ජනපදය탈퇴 කිරීම සහ පුළුල් ආර්ථික සම්බාධක නැවත පැනවීම ඇතුළත් විය.
කලාපීය හා ගෝලීය ප්රතිවිපාක
නව හමුදා ක්රියාකාරකම් ජාත්යන්තර ප්රජාව පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, රජයන් සහ විශ්ලේෂකයන් තවදුරටත් උත්සන්නයක් ඇතිවීමේ ලකුණු ගවේෂණය කරමින් තත්ත්වය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. ප්රතිවිරෝධී අවශ්යතා සහ ක්රියාකාරී ගැටුම් මධ්යයේ දැනටමත් ව්යාකූල කලාපයක් වන මැදපෙරදිග, සතුරුකම් ඉහළ යමින් තිබේ නම් පුළුල් ගැටුමකට මුහුණ දීමේ අවදානමක් ඇත.
පුළුල් කලාපය හරහා රාජ්යතාන්ත්රික හා ආර්ථික සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන ශ්රී ලංකාවට, මෙවැනි තතත්ත්වයන් ගෝලීය තෙල් මිල, වෙළඳ මාර්ග සහ සමස්ත භූ-දේශපාලන ස්ථාවරත්වය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. නවතම තතත්ත්වය පිළිබඳව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
තත්ත්වය තවමත් ද්රව ස්වභාවයෙන් පවතින අතර, වොෂිංටනය හා තෙහෙරාන් දෙකෙහිම ප්රතිචාරය සමග තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.