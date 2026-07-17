මාර්ක්රම්, වොල්වාඩ්ට් සහ හාමර් 2026 සම්මාන උළෙලේදී ක්රිකට් දකුණු අප්රිකාවේ හොඳම ක්රීඩකයන් ලෙස දිලෙයි
2026 වර්ෂයේ ක්රිකට් දකුණු අප්රිකාවේ වාර්ෂික සම්මාන උළෙල තුළින් කැපී පෙනෙන ශූරයන් තිදෙනෙකු බිහි වූ අතර, ක්රීඩාවේ සියලු ආකෘතිවලදී දක්වන ලද අසාමාන්ය දස්කම් සඳහා ගෞරව දක්වමින් අයිඩන් මාර්ක්රම්, ලෝරා වොල්වාඩ්ට් සහ සයිමන් හාමර් ශීර්ෂ තනි සම්මාන හිමිකර ගත්හ.
පිරිමි සම්මාන මාර්ක්රම් සහ හාමර් වෙත
දකුණු අප්රිකාවේ තාක්ෂණිකව වඩාත් දක්ෂ පිතිකරුවන් අතර කැපී පෙනෙන අයිඩන් මාර්ක්රම්, ප්රොටියාස් කණ්ඩායමේ විවිධ ආකෘතිවල ඔහුගේ වැදගත්කම ඉස්මතු කළ දීප්තිමත් දිනකාලයකට අනතුරුව ශ්රේෂ්ඨ පිරිමි සම්මානය රැගෙන ගියේය. ස්පිනර් සයිමන් හාමර් ද එම රාත්රියේ ප්රධාන සම්මානයකට ලක් වූ අතර, ගතවූ වසර පුරාවට දකුණු අප්රිකාවේ ක්රිකට් සාර්ථකත්වයට ඔහුගේ ස්ථිරසාර වික්කට් ලබා ගැනීමේ හැකියාව කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.
කාන්තා ක්රීඩාව දියුණු වෙද්දී වොල්වාඩ්ට්ට පිළිගැනීම
ලෝරා වොල්වාඩ්ට් ලෝකයේ වඩාත් ප්රවීණ කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩිකාවන් අතර ඇගේ විශිෂ්ට ගමනාගමනය දිගටම ගෙන යමින් කාන්තා ශ්රේණියේ ශ්රේෂ්ඨ තනි සම්මානය දිනා ගත්තාය. සමස්ත දිනකාලය පුරාවට ඇගේ දස්කම් පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් වී ඇති අතර, දකුණු අප්රිකාවේ ක්රීඩා පරිසරය තුළ කාන්තා ක්රිකට්වල වර්ධනය වෙමින් පවතින තත්ත්වය ඇගේ සම්මානය පිළිබිඹු කරයි.
න්ගිඩි සහ ද කොක් ද සම්මානිත
එම සවස ප්රතිලාභීන් තිදෙනෙකුට පමණක් සීමා නොවීය. වේගවත් පන්දු යවන්නා ලුන්ගි න්ගිඩි සහ වික්කට් රකින්නා-පිතිකරු ක්වින්ටන් ද කොක් ද දිනය සමරන ලද නම් අතර වූ අතර, දිනකාලය තුළ දකුණු අප්රිකා ක්රිකට්වලට ඔවුන් කළ සැලකිය යුතු දායකත්වයන් සඳහා ගෞරව දක්වමින් සම්මාන ලබා ගත්හ.
CSA සම්මාන උළෙල දකුණු අප්රිකා ක්රිකට් තුළ පිළිගැනීමේ ශිඛරය ලෙස ක්රියා කරන අතර, සම්පූර්ණ දින දර්ශන වර්ෂයක් පුරාවට ප්රතිවාදිත්වය හරහා පිරිමි සහ කාන්තා ක්රීඩා දෙකෙහිම ශ්රේෂ්ඨ ප්රසිද්ධ ක්රීඩකයන් සමරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.