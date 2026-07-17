වෙනිසියුලා භූමිකම්ප අර්බුදය තීව්ර වෙද්දී මරණ සංඛ්යාව 5,000 ට ආසන්න වෙයි — තවමත් අතුරුදහන් දස දහස් ගණනක්
ජූනි මාසයේ වෙනිසියුලාවට පහර දුන් බලවත් භූමිකම්ප දෙකකින් සිදු වූ විනාශකාරී හානිය දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, තහවුරු වූ මරණ සංඛ්යාව දැනට 4,930 දක්වා ළඟා වී තිබේ. එමෙන්ම, 50,000 දක්වා පිරිසක් තවමත් අතුරුදහන් ව සිටිය හැකි බවත්, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු කඩා වැටුණු ගොඩනැගිලිවල සුන්බුන් යට සිරවී ඇතිව බිය බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අනතුරු ඇඟවීය.
ශෝකයෙන් යටවූ ජාතියක්
මේ වසරේ මුල් භාගයේ වෙනිසියුලාවට පහර දුන් භූමිකම්ප දෙක, රටේ මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ස්වාභාවික විපත්වලින් එකක් ලෙස රට සසල කර ඇත. දළ වශයෙන් 5,000 ට ආසන්න තහවුරු වූ මරණ සංඛ්යාවක් ලේඛනගත වී ඇතත්, ව්යසනයේ සැබෑ පරිමාණය ඊට වඩා බොහෝ සෙයින් විශාල විය හැකි බවට මානවීය ආධාර නිලධාරීන් බිය වෙමින්, දස දහස් ගණනක් පිරිස් තවමත් සොයා ගෙන නොමැත.
අතුරුදහන්ව සිටින්නන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය දැඩි සැලකිල්ල පළ කර ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ පුරා ගොඩිගොඩ ගොනු වූ සුන්බුන් යටට ගොදුරු බොහෝ දෙනෙකු හසු වී ඇති බව සඳහන් කළේය. මෙය සෙවුම් හා බේරාගැනීමේ කටයුතුවලටත්, හානිය නිවැරදිව ලේඛනගත කිරීමේ හැකියාවටත් බාධා එල්ල කර ඇත.
ව්යසනයේ පරිමාණය
සහන සංවිධාන භූමිකම්පවලින් පසුව ව්යාප්ත වූ ව්යසනයේ දර්ශන විස්තර කරමින් සඳහන් කළේ, සමස්ත ප්රජාවන් සුන්බුන් බවට පත් ව ඇති බවයි. අතුරුදහන් පුද්ගලයින්ගේ විශාල සංඛ්යාව, භූමිය මත කාර්ය සාධනය කරන හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් කෙරෙහි දැඩි බරක් පටවා ඇත.
- දැනට තහවුරු වූ මරණ සංඛ්යාව 4,930 ක් ලෙස සටහන් ව ඇත
- එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුව, 50,000 දක්වා පිරිසක් තවමත් අතුරුදහන් ව සිටින බව ගණන් බලා ඇත
- අතුරුදහන් ව සිටිනන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු කඩා වැටුණු ඉදිකිරීම් යට සිරව ඇතිව බිය ජනිත වෙයි
- ජූනි මාසයේ දී වෙනස් භූමිකම්ප සිදුවීම් දෙකක් වෙනිසියුලාවට පහර දුන්නේය
ව්යසනයෙන් අනතුරුව 50,000 දක්වා පිරිසක් තවමත් අතුරුදහන් ව සිටිය හැකි බවත්, ඔවුන්ගෙන් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් සුන්බුන් යට මරු මුවට පත් ව ඇතිව බිය බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගණන් බලා ඇත.
ජාත්යන්තර සැලකිල්ල වර්ධනය වෙයි
මානවීය ආධාර ආයතන බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්ට සහාය වීම සඳහා හදිසි සහයෝගයක් ඉල්ලා සිටිමින්, මෙම ව්යසනය ජාත්යන්තර අවධානය ඉහළ නැංවෙමින් ඇත. දිගින් දිගටම සිදු කෙරෙන දිවි ගලවා ගැනීමේ සෙවුම් කාර්යයන් සහ භූමිකම්ප ආවාටවල සාර්ථකව ක්රියාත්මක වීමේ ව්යවහාරික අභියෝග හේතුවෙන්, සහන කටයුත්ත ඉතාමත් සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගෙන ඇත.
වෙනිසියුලාව මෙම ව්යසනයේ සම්පූර්ණ පරිමාණය හා ගැටෙමින් සිටියදී, ඉදිරි දින හා සති කිහිපය තුළ සැබෑ මිනිස් හානිය පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්රයක් මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ — එහෙත් අවසාන මරණ සංඛ්යාව දැනට තහවුරු වූ ඉලක්කම් ඉතාමත් ඉක්මවා යා හැකි බවට නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.