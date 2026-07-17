හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සල්ලේගේ රඳවාගැනීමේ අභියෝගය却下 කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් අධිකරණයට යෑමේ
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානීගේ අභියාචනාවට එරෙහිව අගරදගුරුවරයා මැදිහත්වීමේ පෙත්සමක් ගොනු කරයි
කොළඹ අගරදගුරු මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, විශ්රාමික මේජර් ජෙනරල් සුරේෂ් සල්ලේ තම අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවාගෙන සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ අභියෝගයට ප්රතිචාර වශයෙන් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ මැදිහත්වීමේ පෙත්සමක් ගොනු කරමින් නීතිමය ක්රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇත.
රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්යක්ෂ සල්ලේ, තම අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හා ඉන් අනතුරුව රඳවාගෙන සිටීමේ නීත්යානුකූලභාවය අභියෝගයට ලක් කරමින් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනු කර ඇත. 2019 අප්රේල් 21 වන දින දිවි 260කට අධික ප්රමාණයක්앗ාගෙන සිය ගණනකට තුවාල සිදු කළ ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරයන්ට සම්බන්ධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් කතෝලික සභාවේ අඛණ්ඩ සක්රීය අවධානය පිළිබිඹු කරමින් කාදිනල්වරයා මේ මැදිහත්වීමට පියවර ගෙන ඇත.
යුක්තිය ඉල්ලා සිටීමේ කාදිනල්වරයාගේ භූමිකාව
ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි හා සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගත් මාරාන්තික සමන්විත බෝම්බ ප්රහාරයන් සම්බන්ධයෙන් වගවීම ඉල්ලා සිටින කැපී පෙනෙන හා නොනවතින කටහඬ ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ කටයුතු කර ඇත. මැදිහත්වීමේ පෙත්සම ඔස්සේ අගරදගුරුවරයා, සල්ලේගේ අභියාචනාධිකරණ අයදුම්පත却下 කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ අධ්යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ සුරේෂ් සල්ලේ, බුද්ධි අංශයේ අසාර්ථකත්වයන් එම ඛේදවාචකයට දායක වූවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් ගවේෂණයට ලක් වී ඇත. ඔහුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, බෝම්බ ප්රහාරයන් සඳහා වගකිව යුත්තන් හා ආරක්ෂක ආයතනය තුළ ඇති විය හැකි අඩුපාඩුකම් සොයා බලන දිගුකාලීන විමර්ශනවල සැලකිය යුතු සංවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබීය.
නීතිමය ක්රියාදාමය ඉදිරියට
මැදිහත්වීමේ පෙත්සමක් ගොනු කිරීම, නඩුවක ප්රතිඵලය සම්බන්ධයෙන් නීත්යානුකූල අවශ්යතාවක් ඇති තෙවන පාර්ශ්වයකට ක්රියාදාමයට රාමානුකූලව සහභාගී වීමට ඉඩ සලසයි. මෙම පියවර ගැනීම මගින් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, සල්ලේගේ රඳවාගැනීමේ අභියෝගය සම්බන්ධ නීතිමය ක්රියාදාමයේ සක්රීය පාර්ශ්වකරුවකු ලෙස කොළඹ අගරදගුරු කාර්යාලය ස්ථානගත කර ඇත.
ඊස්තර් ඉරිදා සංහාරයන් සඳහා වගකිව යුත්තන් යුක්තිය ඉදිරියට ගෙන ඒමේ ප්රමාදයන් හා ඌනතාවයන් ලෙස ඔහු විස්තර කරන දෑ සම්බන්ධයෙන් කාදිනල්වරයා නිරතුරු විවේචනය කර ඇත. ඔහුගේ නීතිමය මැදිහත්වීම, අධිකරණ ක්රියාදාමය වගවීම දුර්වල කිරීමේ මාධ්යයක් නොවන බව සහතික කිරීමේ තවදුරත් ප්රයත්නයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මැදිහත්වීමේ පෙත්සම දැන් අධිකරණය ඉදිරිපිට රාමානුකූල වාර්තාවේ කොටසක් ලෙස ඇතුළත් වී ඇති අතර, අභියාචනාධිකරණය නුදුරු කලෙකදී මෙම කාරණය අතට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.