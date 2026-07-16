Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 අග භාගය වන විට ඉතා තීව්‍ර එල් නිඤ්ඤෝ සිදුවීමක් ඇතිවීමට 63%ක් සම්භාවිතාවක් — ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු ඇඟවීම

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 අග භාගය වන විට ඉතා තීව්‍ර එල් නිඤ්ඤෝ සිදුවීමක් ඇතිවීමට 63%ක් සම්භාවිතාවක් — ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු ඇඟවීම

එල් නිඤ්ඤෝ තත්ත්වයන් දැනට ශ්‍රී ලංකාව මත ක්‍රියාත්මක වන බව කාලගුණ අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම සංසිද්ධිය මේ වන විට දුර්වල තීව්‍රතා මට්ටමක ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. එහෙත්, ඉදිරි මාසවල දී සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් සිදුවිය හැකි බව පෙන්නුම් කරන පුරෝකථනයන් සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ දැඩි අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කරමින් සිටිති.

දැනට දුර්වල තත්ත්වයක් — එහෙත් ඉදිරියේ දී වඩා බරපතල තර්ජනයක්

වර්තමාන එල් නිඤ්ඤෝ තත්ත්වය දුර්වල ලෙස සලකනු ලැබුවද, ජාතික සාගරීය හා වායුගෝලීය පරිපාලනය විසින් සම්පාදිත දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ, 2026 නොවැම්බර් සිට 2027 ජනවාරි කාලය තුළ දී ඉතා තීව්‍ර ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකි මට්ටමකට තත්ත්වයන් තීව්‍ර ලෙස උත්සන්න වීමේ 63%ක සම්භාවිතාවක් පවතින බවයි.

එල් නිඤ්ඤෝ යනු මධ්‍යම හා නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඇතිවන කාලීන දේශගුණ සංසිද්ධියකි. ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල දීර්ඝ වියළි කාලගුණ, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය අඩු වීම සහ නියඟ අවදානම වැඩිවීම ඇතුළුව, දකුණු ආසියාව පුරා වර්ෂාපතන රටාවන් කඩාකප්පල් කිරීමේ ඓතිහාසික පසුබිමක් මෙම සංසිද්ධියට ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම කුමක්ද?

ඉතා තීව්‍ර එල් නිඤ්ඤෝ සිදුවීමක් ද්වීප රාජ්‍යයට දැඩි බලපෑම් ඇති කරනු ඇති අතර, විශේෂයෙන් දේශගුණ විචලනයට ගොදුරු විය හැකි ක්ෂේත්‍රයන් කෙරෙහි බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතී. ප්‍රධාන කනස්සල්ලට කරුණු ලෙස දැක්විය හැක්කේ:

  • වී වගාව හා ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කෙරෙහි බලපාන මෝසම් වර්ෂාපතනය අඩු වීම
  • ජල විදුලි ජනනය හා පානීය ජල සැපයුමට බලපාන ජලාශ මට්ටම් පහළ යාම
  • වර්ෂා ජලය මත රඳා පවතින ගොවීන් මත වැඩෙන බරපතලකම
  • සාගර තත්ත්වයන් වෙනස් වීම නිසා ධීවර කර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි බාධා

පෙර දැනුවත් වීම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි

එල් නිඤ්ඤෝ සිදුවීම් සම්බන්ධ කල්තියා අනතුරු ඇඟවීම, රජයන්ටත් ප්‍රජාවන්ටත් ජල සංරක්ෂණ පියවර ගැනීම, බෝග දිනදර්ශන සකස් කිරීම සහ සංභාව්‍ය නියඟ සහන වැඩසටහන් සඳහා සූදානම් වීම ඇතුළු වෙනස්කම් කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙන බව කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ හා ආපදා කළමනාකරණ නිළධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.

ප්‍රක්ෂේපිත උච්චස්ථානයට තවත් වසරකට වැඩි කාලයක් ඉතිරිව ඇති හෙයින්, ශ්‍රී ලංකාවට සූදානම් වීම සඳහා අවස්ථා කවුළුවක් ඇත — එහෙත් එම කවුළුව නුවණකාරව භාවිතා කළ යුතුය.

අධිකාරීන් ඉදිරියේ දී ද තත්ත්වයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම ඉදිරියටත් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂයෙන් ගොවිතැන් හා ධීවර ක්ෂේත්‍රවල නිරත ජනතාව, ඉදිරි මාසවල දී තත්ත්වය දියුණු වෙද්දී නිල කාලගුණ විද්‍යා යාවත්කාලීන කිරීම් හරහා දැනුවත්ව සිටිය යුතු ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් ඩොවාල්, වැදගත් BIMSTEC ජාතික ආරක්ෂක සමුළුවකට පෙර, ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය, බංග්ලාදේශය සහ මියන්මාරය යන රටවල ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක…

16 Jul 2026 Discuss
උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි Sinhala

උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි

රථවාහන සේවා ක්ෂේත්‍රයේ යෝධයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ තම ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, මෙය රටේ නියාමන හා බදු රාමුව තුළ කටයුතු කිරීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, දිවයිනේ පිරිසිදු හා විශ්වාසදායක විදුලි සැපයුම සඳහා වූ ප්‍රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස විශේෂඥයින් විසින් හඳුන්වනු ලබන සුවිශේෂී බලශක්ති යටිතල…

16 Jul 2026 Discuss