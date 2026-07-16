උබර් සමාගම ශ්රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි
රථවාහන සේවා ක්ෂේත්රයේ යෝධයා වන උබර් සමාගම ශ්රී ලංකාවේ තම ස්වදේශීකරණ ක්රියාවලිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, මෙය රටේ නියාමන හා බදු රාමුව තුළ කටයුතු කිරීමේ සමාගමේ කැපවීමේ වැදගත්이정표වක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවට ස්වදේශීකරණය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ස්වදේශීකරණය සම්පූර්ණ වීමෙන් අදහස් වන්නේ ශ්රී ලංකාවේ උබර් මෙහෙයුම් දැන් නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි වී දේශීය අධිකරණය යටතේ ක්රියාත්මක වන බවත්, එමඟින් සමාගම දේශීය බදු බැඳීම් සහ නියාමන අධීක්ෂණයට යටත් වන බවත්ය. මෙම පියවර ගෝලීය තාක්ෂණ සමාගම ශ්රී ලංකා නීතියට අනුකූල කරවන අතර, රටේ ඉපැයෙන ආදායම් විදේශ ආයතන හරහා යොමු නොකොට දේශීයව වාර්තා කිරීම සහතික කරයි.
ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක වන බහුජාතික ඩිජිටල් වේදිකා සමාගම් අතර බදු අනුකූලතාව ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහයන් සඳහා මෙම පියවර ධනාත්මක ඉදිරි පිය්වරක් ලෙස දැකිය හැකිය.
දේශීය ආර්ථිකයට වැදගත්කම
තම බදු පදනම පුළුල් කිරීමට සහ වගකිවයුතු විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාව සඳහා, උබර්ගේ ස්වදේශීකරණය දේශීය මූල්ය නියාමනවලට අනුකූල වන ප්රධාන ජාත්යන්තර සමාගමක ठोस නිදසුනක් නියෝජනය කරයි. අදාළ දේශීය බදු හා අනුකූලතා අවශ්යතා හරහා රජයේ ආදායමට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- උබර්ගේ මෙහෙයුම් දැන් ශ්රී ලංකා බදු අධිකරණය යටතට ගැනෙනු ඇත
- මෙම පියවර ඒ වේදිකාව සඳහා වඩා ශක්තිමත් නියාමන විනිවිදභාවයක් සහතික කරයි
- දේශීය රියදුරන් සහ මගීන්ට වඩාත් විධිමත් ලෙස පාලනය වන සේවා ව්යුහයකින් ප්රතිලාභ ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ
පුළුල් පසුබිම
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාව, විශේෂයෙන් විදේශ හිමිකාරත්වයෙන් යුත් වේදිකා ඇතුළු ඩිජිටල් හා තාක්ෂණ පදනම් ව්යාපාර දේශීය බදු හා ව්යාපාර ලියාපදිංචි අවශ්යතාවලට අනුකූල වීම සහතික කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කර ඇත. උබර්ගේ සාර්ථක ස්වදේශීකරණය දැනට රටේ ක්රියාත්මක වෙන අනෙකුත් බහුජාතික ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන්ට ආදර්ශයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකිය.
රථවාහන සේවා වේදිකාව කොළඹ සහ අනෙකුත් ප්රධාන නාගරික මධ්යස්ථාන හරහා දිනපතා දහස් ගණනක් ගමනාගමන යාත්රිකයින්ට සේවය කරමින් ශ්රී ලංකාවේ ශක්තිමත් පැවැත්මක් පවත්වාගෙන ඇත. එහි මෙහෙයුම් දැන් සම්පූර්ණයෙන් ස්වදේශීකරණය කර ඇති බැවින්, ඉදිරියේදී සමාගමටත් එහි පරිශීලකයින්ටත් වඩාත් ව්යුහගත හා නීත්යනුකූලව ස්ථාපිත සේවා පරිසරයක් අපේක්ෂා කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.