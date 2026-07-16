සේනාධිනායකගේ සේවා කාලය延長 කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරදිනාල්වරයා සම්බන්ධ කළ ප්රකාශය සම්බන්ධව NDF පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව කාදිනල්වරයාගේ මාධ්ය ප්රකාශක නිවේදනය කරයි
යාබදව ගත් හමුදාපති සේවා කාල දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කාදිනල්වරයා සම්බන්ධ කරමින් නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණේ (NDF) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චාමර සම්පත් දිසානායක සිදු කළ බවට කියැවෙන ප්රකාශ හේතුවෙන්, ඔහුට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කරන බව පූජ්ය මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ මාධ්ය ප්රකාශකවරයා නිවේදනය කර ඇත.
කාදිනල්වරයාගේ මාධ්ය ප්රකාශකවරයා ලෙස කටයුතු කරන පූජ්යපාද සිරිල් ගමිණි ෆර්නාන්දු පියතුමා ඊයේ (අදට දිනකට පෙර) මෙම නිවේදනය සිදු කළ අතර, මන්ත්රීවරයාගේ ප්රකාශය දේශපාලනික අරමුණින් නිර්මිත අසත්යකථනයක් බවත්, ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික සභාවේ ජ්යෙෂ්ඨතම නායකයාගේ කීර්තිය කෙලඹීමට සහ බෙදීම් ඇති කිරීමට සූදානම් කරන ලද්දක් බවත් හෙතෙම අවධාරණය කළේය.
දේශපාලනික අරමුණින් පෙළඹවූ චෝදනා ලෙස හංවඩු ගැසීම
ෆර්නාන්දු පියතුමා එම ප්රකාශය තද ලෙස හෙළා දකිමින්, එහි සත්යතාවක් නොමැති බවත්, මහජනතාව නොමඟ යවා කාදිනල්වරයාගේ පිළිගැනීම අවලංගු කිරීම සඳහා හිතාමතාම සකස් කරන ලද ප්රකාශයක් බවත් අවධාරණය කළේය. කාදිනල්වරයාගේ කාර්යාලයේ ඉහළම මට්ටමින් මෙම කරුණ බරපතළ ලෙස සලකා බලා, නීතිඥ උපදෙස් ලබාගෙන අදාළ නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ද හෙතෙම ප්රකාශ කළේය.
කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් සෑදෙම දෙයකදීම අඛණ්ඩව අඛණ්ඩතාවය හා අපක්ෂපාතිත්වය ආරක්ෂා කර ගෙන ඇති බවත්, දේශපාලනික හෝ හමුදා පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් ඔහු හා සම්බන්ධ ඕනෑම යෝජනාවකට ලබාගත හැකි සියලු නීතිමය මාර්ග ඔස්සේ දෘඩ ලෙස ප්රතිරෝධය දැක්වෙන බවත් මාධ්ය ප්රකාශකවරයා අවධාරණය කළේය.
ආරවුලේ පසුබිම
හමුදාපතිට ලබා දුන් සේවා කාල දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධ තත්ත්වය පිළිබඳව මන්ත්රී චාමර සම්පත් දිසානායක සිදු කළ බවට කියැවෙන ප්රකාශ මෙම මතවාදය මතු කිරීමට හේතු වී ඇත. NDF මන්ත්රීවරයා ඒ තීරණය හා කාදිනල්වරයා අතර සම්බන්ධයක් ඇඟවුම් කළ බවට කියැවෙන අතර, කාදිනල්වරයාගේ කාර්යාලය එය සම්පූර්ණයෙන් ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
එවැනි ප්රකාශයකට අභියෝග නොකර ඉඩ දීම ඉතාමත් භයානක පූර්වාදර්ශයක් ඇති කරන බව ෆර්නාන්දු පියතුමා පැහැදිලි කළේය; විශේෂයෙන් ශ්රී ලාංකික සමාජයේ කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් සේ ප්රකට සහ සදාචාරාත්මක අධිකාරියක් ඇති ආගමික නායකයකු ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කෙරෙන ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් ය.
වාර්තා කරන මොහොත දක්වා, නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ නිවේදනයට මන්ත්රීවරයා මහජන ප්රතිචාරයක් දක්වා නොතිබුණි. සම්බන්ධ පාර්ශ්ව දෙකේම සමාජ තත්ත්වය හේතුවෙන්, මෙම නඩු කාරණය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ගොනු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.