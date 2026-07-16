ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි
ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් ඩොවාල්, වැදගත් BIMSTEC ජාතික ආරක්ෂක සමුළුවකට පෙර, ශ්රී ලංකාව, තායිලන්තය, බංග්ලාදේශය සහ මියන්මාරය යන රටවල ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීම් මාලාවක් පවත්වා ඇත.
සමුළුවට පෙර රාජ්යතාන්ත්රික පදනම සකසීම
බෙංගාල් බොක්කේ කලාපය පුරා ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරීන් එකතු කළ මෙම රැස්වීම්, නිල BIMSTEC ආරක්ෂක සමුළුවට පෙර ස්ථාවරයන් එකඟ කිරීමට සහ සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීමට සකසන ලද සූදානම් කිරීමේ සාකච්ඡා ලෙස බහුලව සැලකේ. සමුළුවට පෙර මෙවැනි රාජ්යතාන්ත්රික සහභාගීත්වය කලාපීය කණ්ඩායමේ රාජ්යතාන්ත්රික දිනදර්ශනයේ ප්රධාන අංගයක් බවට පත්ව ඇති අතර, පුළුල් බහුපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවලට පෙර සාමාජික රාජ්යයන්ට ද්විපාර්ශ්වික ගැටලු විසඳා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
BIMSTEC — බෙංගාල් බොක්කේ බහු-අංශීය තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහයෝගීතා මුලපිරීම — ඉන්දියාව, ශ්රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, තායිලන්තය, මියන්මාරය, නේපාලය සහ භූතානය යන රටවල් හතක් කලාපීය ඒකාබද්ධතාව සහ ආරක්ෂක සහයෝගීතාව කෙරෙහි ඒකාබද්ධ අවධානයක් යොමු කරමින් එකතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව නව දිල්ලිය සමඟ තම උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය දිගටම ගැඹුරු කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් සමඟ පවත්වන රැස්වීම ශ්රී ලංකාවට විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. ද්විත්ව අසල්වැසි රාජ්ය දෙක ආරක්ෂාව, සමුද්ර ආරක්ෂාව සහ ත්රස්තවාදය මර්දනය යන අංශවල දිගුකාලීන සබඳතා බෙදා ගන්නා අතර, මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා එම බැඳීම් ශක්තිමත් කිරීමට දායක වේ.
ඉන්දියාන් සාගරයේ ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, ඉන්දියාවේ පුළුල් කලාපීය ආරක්ෂක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ තීරණාත්මක හවුල්කරුවෙකු කරයි. දෙපක්ෂයේම නිලධාරීන් ඒකාබද්ධ තර්ජන සම්බන්ධයෙන් සමීප සම්බන්ධීකරණයේ වැදගත්කම අඛණ්ඩව අවධාරණය කර ඇත.
කලාපීය ආරක්ෂාව න්යාය පත්රයේ
සාකච්ඡාවල නිශ්චිත විස්තර මහජනතාවට හෙළිදරව් නොකළද, පහත සඳහන් ප්රධාන කලාපීය ගැටලු ගණනාවක් ආවරණය වී ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:
- සමුද්ර ආරක්ෂාව සහ බෙංගාල් බොක්කේ තීරණාත්මක මුහුදු මාර්ග ආරක්ෂා කිරීම
- ත්රස්තවාදය මර්දනය කිරීමේ සහයෝගීතාව සහ බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරුව
- මත්ද්රව්ය ජාවාරම සහ මනුෂ්ය ජාවාරම ඇතුළු රාජ්ය සීමා ඉක්මවා සිදු කෙරෙන අපරාධ
- සාමාජික රාජ්යයන්ට බලපාන සයිබර් ආරක්ෂා තර්ජන
ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ඉන්දියාවේ වඩාත්ම පළපුරුදු බුද්ධි අංශ හා ආරක්ෂක පෞද්ගලිකයන්ගෙන් කෙනෙකු වන අතර, BIMSTEC රාජ්ය කිහිපයක සගයන් සමඟ ඔහු සෘජුව ගනු ලබන සහභාගීත්වය, කලාපයේ ප්රමුඛ ආරක්ෂක හවුල්කරු ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට නව දිල්ලිය දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.
BIMSTEC හි වර්ධනය වන උපායමාර්ගික භූමිකාව
සාමාජික රාජ්යයන් ඒකාබද්ධ අභියෝගවලට සාමූහික ප්රතිචාර ශක්තිමත් කිරීමට උත්සාහ කරන විට, BIMSTEC කණ්ඩායම මෑත වසරවල ක්රමයෙන් වැඩිවන උපායමාර්ගික අදාළත්වයක් ලබා ගෙන ඇත. ඉන්දියාව, කලාපය සමඟ ඇති තම පුළුල් අසල්වැසිකම් සහ නැගෙනහිරට ක්රියා කිරීමේ ප්රතිපත්තිවලට අනුපූරකයක් ලෙස සලකමින්, කණ්ඩායම තුළ ආරක්ෂක න්යාය පත්රය ඉදිරිපත් කිරීමේදී විශේෂයෙන් ක්රියාශීලී වී ඇත.
ඉදිරි ජාතික ආරක්ෂා සමුළුව සහයෝගීතා රාමු සම්බන්ධයෙන් ප්රායෝගික ප්රතිඵල ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඩොවාල් විසින් සිදු කරන ලද සමුළුවට පෙර සාකච්ඡා එම ගි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.