Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, දිවයිනේ පිරිසිදු හා විශ්වාසදායක විදුලි සැපයුම සඳහා වූ ප්‍රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස විශේෂඥයින් විසින් හඳුන්වනු ලබන සුවිශේෂී බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතියක් — මෙගාවොට් 250 ජාතික විදුලි බල ජාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය — සඳහා ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්ට දොරටු විවෘත කර ඇත.

බලශක්ති පරිවර්තනයේ ඉතිහාසගත이정표

ජාතික විදුලි බල ජාලය නවීකරණය කිරීමටත්, දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින ෆොසිල ඉන්ධන මත රඳා පැවතීම අවම කිරීමටත්겨냥 කරමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ශ්‍රේෂ්ඨාභිලාෂී බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිවලින් එකකි. විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා පද්ධති ජාලයට ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, සූර්ය හා සුළං විදුලිය වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්‍රවල විරාම ස්වභාවය වඩාත් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කළ හැකි වනු ඇතැයි බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.

ගෝලීය ආයෝජකයින්ට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය විදේශ ආයෝජනය සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බව ප්‍රකාශ කරමින් රජය විසින් ජාත්‍යන්තර නියමලු ඉදිරිපත් කිරීමට ව්‍යාපෘතිය විවෘත කර ඇත. ආසියාව, යුරෝපය සහ ඉන් ඔබ්බෙහි බැටරි ගබඩා ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන බලශක්ති සංවර්ධකයින් සහ තාක්ෂණ සමාගම් ඉදිරිපත් කිරීම් ලබාදිය හැකිද යන්න සොයා බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

බැටරි ගබඩාකරණය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ජාතික ජාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා පද්ධති, උච්ච නිෂ්පාදන කාල වලදී ජනනය වන අතිරික්ත බලශක්තිය ගබඩා කර, ඉල්ලුම ඉහළ යන විට එය නිදහස් කිරීමෙන් විදුලි සැපයුම ස්ථාවර කිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෑත වසරවලදී විදුලි හිඟකම් සහ බලශක්ති පිරිවැය පිළිබඳ අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම තාක්ෂණය ග්‍රෙටර් බලශක්ති ආරක්ෂාවක් කරා ප්‍රායෝගික මාවතක් සපයයි.

  • ව්‍යාපෘතියේ ධාරිතාව මෙගාවොට් 250 ක් වන අතර, එය ප්‍රයෝජනෝපකාරී පරිමාණ ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් කරයි
  • ජාතික විදුලි ජාලයට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සහාය වීමට එය සැලසුම් කෙරී ඇත
  • හොඳම තාක්ෂණික ප්‍රවීණත්වය හා ප්‍රාග්ධනය誘හිරවා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කෙරී ඇත

පුළුල් බලශක්ති අභිලාෂයන්

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වෙත සංක්‍රමණය ත්වරණය කිරීමට සහ දිගු කාලීන විදුලිබල අංශ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සකස් කළ පුළුල් කාර්ය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ. රටේ බලශක්ති මිශ්‍රණයේ පුනර්ජනනීය ශක්‍යතාවය ඉහළ නැංවීමට ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේෂ්ඨාභිලාෂී ඉලක්ක නියම කර ගෙන ඇති අතර, ජාතික ජාල පරිමාණ ගබඩාකරණය ඒ සංක්‍රමණයේ අත්‍යවශ්‍ය සක්‍රියකාරකයක් ලෙස ව්‍යාප්තව සලකනු ලැබේ.

ජාතික ජාල පරිමාණ බැටරි ගබඩාකරණය තවදුරටත් අනාගතයේ තාක්ෂණයක් නොවේ — ශ්‍රී ලංකාවට, වඩාත් ස්ථිතිස්ථාපක හා තිරසාර විදුලිබල පද්ධතියක් ගොඩනැංවීමට රට ප්‍රයත්න ගන්නා මෙවන් අවස්ථාවක, එය ඉක්මනින්ම වර්තමාන අවශ්‍යතාවයක් බවට පත් වෙමින් පවතී.

ගෝලීය ආයෝජකයින්ට මෙම ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින ආර්ථික පරිසරය හා තීරණාත්මක ජාතික යටිතල පහසුකම් ගොඩනැංවීමෙහිලා ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සහයෝගිතාව පවත්වා ගැනීමට රටේ සූදානම පිළිබඳ ශුභ සංඥාවක් ලෙස දැකිය හැකිය. ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය හා කාල සටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සුදුසු කාලයක දී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් ඩොවාල්, වැදගත් BIMSTEC ජාතික ආරක්ෂක සමුළුවකට පෙර, ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය, බංග්ලාදේශය සහ මියන්මාරය යන රටවල ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක…

16 Jul 2026 Discuss
උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි Sinhala

උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි

රථවාහන සේවා ක්ෂේත්‍රයේ යෝධයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ තම ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, මෙය රටේ නියාමන හා බදු රාමුව තුළ කටයුතු කිරීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
සේනාධිනායකගේ සේවා කාලය延長 කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරදිනාල්වරයා සම්බන්ධ කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව NDF පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව කාදිනල්වරයාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිවේදනය කරයි Sinhala

සේනාධිනායකගේ සේවා කාලය延長 කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරදිනාල්වරයා සම්බන්ධ කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව NDF පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව කාදිනල්වරයාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිවේදනය කරයි

යාබදව ගත් හමුදාපති සේවා කාල දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කාදිනල්වරයා සම්බන්ධ කරමින් නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ (NDF) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දිසානායක…

16 Jul 2026 Discuss