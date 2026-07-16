ශ්රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි
ශ්රී ලංකාව, දිවයිනේ පිරිසිදු හා විශ්වාසදායක විදුලි සැපයුම සඳහා වූ ප්රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස විශේෂඥයින් විසින් හඳුන්වනු ලබන සුවිශේෂී බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘතියක් — මෙගාවොට් 250 ජාතික විදුලි බල ජාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා ව්යාපෘතිය — සඳහා ජාත්යන්තර ආයෝජකයින්ට දොරටු විවෘත කර ඇත.
බලශක්ති පරිවර්තනයේ ඉතිහාසගත이정표
ජාතික විදුලි බල ජාලය නවීකරණය කිරීමටත්, දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින ෆොසිල ඉන්ධන මත රඳා පැවතීම අවම කිරීමටත්겨냥 කරමින් ක්රියාත්මක කෙරෙන මෙම ව්යාපෘතිය, ශ්රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ශ්රේෂ්ඨාභිලාෂී බලශක්ති ගබඩා ව්යාපෘතිවලින් එකකි. විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා පද්ධති ජාලයට ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, සූර්ය හා සුළං විදුලිය වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්රවල විරාම ස්වභාවය වඩාත් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කළ හැකි වනු ඇතැයි බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
ගෝලීය ආයෝජකයින්ට සාදරයෙන් පිළිගනිමු
ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය විදේශ ආයෝජනය සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බව ප්රකාශ කරමින් රජය විසින් ජාත්යන්තර නියමලු ඉදිරිපත් කිරීමට ව්යාපෘතිය විවෘත කර ඇත. ආසියාව, යුරෝපය සහ ඉන් ඔබ්බෙහි බැටරි ගබඩා ක්ෂේත්රයේ ක්රියාත්මක ප්රධාන බලශක්ති සංවර්ධකයින් සහ තාක්ෂණ සමාගම් ඉදිරිපත් කිරීම් ලබාදිය හැකිද යන්න සොයා බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බැටරි ගබඩාකරණය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ජාතික ජාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා පද්ධති, උච්ච නිෂ්පාදන කාල වලදී ජනනය වන අතිරික්ත බලශක්තිය ගබඩා කර, ඉල්ලුම ඉහළ යන විට එය නිදහස් කිරීමෙන් විදුලි සැපයුම ස්ථාවර කිරීමේ ප්රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෑත වසරවලදී විදුලි හිඟකම් සහ බලශක්ති පිරිවැය පිළිබඳ අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති ශ්රී ලංකාවට, මෙම තාක්ෂණය ග්රෙටර් බලශක්ති ආරක්ෂාවක් කරා ප්රායෝගික මාවතක් සපයයි.
- ව්යාපෘතියේ ධාරිතාව මෙගාවොට් 250 ක් වන අතර, එය ප්රයෝජනෝපකාරී පරිමාණ ව්යාපෘතියක් බවට පත් කරයි
- ජාතික විදුලි ජාලයට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සහාය වීමට එය සැලසුම් කෙරී ඇත
- හොඳම තාක්ෂණික ප්රවීණත්වය හා ප්රාග්ධනය誘හිරවා ගැනීම සඳහා ජාත්යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩර් ක්රියාවලිය ආරම්භ කෙරී ඇත
පුළුල් බලශක්ති අභිලාෂයන්
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වෙත සංක්රමණය ත්වරණය කිරීමට සහ දිගු කාලීන විදුලිබල අංශ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කිරීමට ශ්රී ලංකාව සකස් කළ පුළුල් කාර්ය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක වේ. රටේ බලශක්ති මිශ්රණයේ පුනර්ජනනීය ශක්යතාවය ඉහළ නැංවීමට ශ්රී ලංකාව ශ්රේෂ්ඨාභිලාෂී ඉලක්ක නියම කර ගෙන ඇති අතර, ජාතික ජාල පරිමාණ ගබඩාකරණය ඒ සංක්රමණයේ අත්යවශ්ය සක්රියකාරකයක් ලෙස ව්යාප්තව සලකනු ලැබේ.
ජාතික ජාල පරිමාණ බැටරි ගබඩාකරණය තවදුරටත් අනාගතයේ තාක්ෂණයක් නොවේ — ශ්රී ලංකාවට, වඩාත් ස්ථිතිස්ථාපක හා තිරසාර විදුලිබල පද්ධතියක් ගොඩනැංවීමට රට ප්රයත්න ගන්නා මෙවන් අවස්ථාවක, එය ඉක්මනින්ම වර්තමාන අවශ්යතාවයක් බවට පත් වෙමින් පවතී.
ගෝලීය ආයෝජකයින්ට මෙම ව්යාපෘතිය විවෘත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වෙමින් පවතින ආර්ථික පරිසරය හා තීරණාත්මක ජාතික යටිතල පහසුකම් ගොඩනැංවීමෙහිලා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සහයෝගිතාව පවත්වා ගැනීමට රටේ සූදානම පිළිබඳ ශුභ සංඥාවක් ලෙස දැකිය හැකිය. ටෙන්ඩර් ක්රියාවලිය හා කාල සටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සුදුසු කාලයක දී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.