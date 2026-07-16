Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය තත්පර වන අතර විපක්ෂය අධිකරණ ගැටලු එක්සත් ජාතීන්ට යොමු කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය තත්පර වන අතර විපක්ෂය අධිකරණ ගැටලු එක්සත් ජාතීන්ට යොමු කරයි

විපක්ෂය රජයේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාවලට එරෙහි සිය කනස්සල්ල ජාත්‍යන්තර මට්ටමට රැගෙන ගොස් ඇති අතර, හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා බදාදා කොළඹ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ පදිංචි සම්බන්ධීකාරකවරයා හමුවිය.

විපක්ෂය එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතයා සමඟ කනස්සල්ල බෙදා ගනී

මහාචාර්ය පීරිස් මහතා, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ රජය ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ පදිංචි සම්බන්ධීකාරක මාර්ක්-අන්ද්‍රේ ෆ්‍රාන්ෂේ මහතාට විස්තරාත්මකව දැනුම් දුන්නේය. ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ඉහළ සෝපානයන්හි පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමාද වීම පිළිබඳවද හිටපු අමාත්‍යවරයා කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම හමුව විපක්ෂ නායකයින් විසින් ගෙන ඇති සැලකිය යුතු තීව්‍රතාවක් සංඥා කරන අතර, ඔවුහු රටේ අධිකරණ ආයතනවල ස්වාධීනත්වයට හා අඛණ්ඩතාවට බලපාන ව්‍යාකූල වර්ධනයන් ලෙස සිය විස්තර කිරීමට ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමු කිරීමට දෘඩ අධිෂ්ඨානයෙන් සිටින බව පෙනේ.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල

රජයේ යෝජනාවට විරෝධය දක්වන්නෝ තර්ක කරන්නේ, විධායක හෝ ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාමාර්ගයක් මගින් ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අනතුරේ හෙලිය හැකි අතර, ආණ්ඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි වැඩි බලපෑමක් ඇති කර ගැනීමට ඉඩ සලසන බවයි. ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන ප්‍රකාශනය තුළ බලය වෙන් කිරීමේ මූලධර්මය සමහර අවස්ථාවල ගැටුම්කාරී කරුණක් වී ඇති හෙයින් මෙවැනි කනස්සල්ල නැවත නැවතත් මතු වී ඇත.

විනිශ්චයකාර පත්වීම් ප්‍රමාද වීම සහ යෝජිත විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම ඒකාබද්ධව සලකා බලන විට, ස්වදේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ද සූක්ෂ්ම අධීක්ෂණයට ලක් විය යුතු රටාවක් ගොඩ නැගෙන බව විපක්ෂය ස්ථාවර ලෙස පවසයි.

රජයේ ප්‍රතිචාරය තවමත් නැත

වාර්තා කළ අවස්ථාව වන විට, විපක්ෂය එක්සත් ජාතීන්ගේ පදිංචි සම්බන්ධීකාරකට මෙම කරුණු දැනුම් දීමේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් රජය විධිමත් මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. ජනාධිපති දිසානායක මහතාගේ රජය, බලයට පත්වීමෙන් පසු දේශපාලනික හා ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ගෙනයමින් ඇති අතර, විනිශ්චයකාර පත්වීම් විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල ඇතිකළ සමීප අවධානය ඇද ගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයෙන් එකක් වී ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ පදිංචි සම්බන්ධීකාරකගේ කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා රජය සහ පුළුල් එක්සත් ජාතීන්ගේ පද්ධතිය අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීමේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන නිසා, මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ස්ථානය ලෙස එය තෝරා ගැනීම විපක්ෂය ගෙන ඇති රළු දේශපාලනික ප්‍රකාශනයකි.

ඉදිරි දිනවල රජය ගෙනෙන ප්‍රතිචාරය මෙන්ම, එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත කාර්යාලය මෙම කරුණේ ස්ථිර ස්ථාවරයක් ගනී ද යන්නද දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් ඩොවාල්, වැදගත් BIMSTEC ජාතික ආරක්ෂක සමුළුවකට පෙර, ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය, බංග්ලාදේශය සහ මියන්මාරය යන රටවල ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක…

16 Jul 2026 Discuss
උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි Sinhala

උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි

රථවාහන සේවා ක්ෂේත්‍රයේ යෝධයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ තම ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, මෙය රටේ නියාමන හා බදු රාමුව තුළ කටයුතු කිරීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, දිවයිනේ පිරිසිදු හා විශ්වාසදායක විදුලි සැපයුම සඳහා වූ ප්‍රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස විශේෂඥයින් විසින් හඳුන්වනු ලබන සුවිශේෂී බලශක්ති යටිතල…

16 Jul 2026 Discuss