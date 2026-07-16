Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද බස්නාහිර, සබරගමු සහ වයඹ ප්‍රදේශවලට විසිරුණු වැසි අපේක්ෂා කෙරේ

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද බස්නාහිර, සබරගමු සහ වයඹ ප්‍රදේශවලට විසිරුණු වැසි අපේක්ෂා කෙරේ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 16 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්‍රික්කවලට හුදකලා වැසි ඇතිවිය හැකි බවත්, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිනය පුරාම වියළි කාලගුණ තත්ත්වයන් පැවතිය හැකි බවත් අනාවැකි කර ඇත.

වැසි ඇතිවිය හැකි ප්‍රදේශ

බදාදා පූර්වාහන 5.30 ට නිකුත් කළ අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්‍රදේශවලට ස්වල්ප වැසි ඇතිවිය හැකි බව පෙන්වා දේ:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමු පළාත
  • වයඹ පළාත
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය

අනෙකුත් ප්‍රදේශවල වියළි කාලගුණය

ඉහත සඳහන් නොවන ප්‍රදේශවල වාසය කරන ජනතාවට දිනයේ ඉතිරි කාලය පුරාම බොහෝ දුරට වියළි කාලගුණ තත්ත්වයන් පැවතිය හැකි බව අපේක්ෂා කෙරේ. අද සඳහා නිකුත් කළ කාලගුණ අනාවැකිය සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු දරුණු කාලගුණ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර නොමැත.

බලපාන දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව, විශේෂයෙන් දහවල් සහ සවස් වරුවලදී වැසි ක්‍රියාකාරකම් තීව්‍ර වීමට නැඹුරු බැවින්, වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

දිනය ගෙවී යත්ම අනාවැකියේ සිදුවිය හැකි සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කෙරෙන යාවත්කාලීන තොරතුරු නිරීක්ෂණය කරන ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් ඩොවාල්, වැදගත් BIMSTEC ජාතික ආරක්ෂක සමුළුවකට පෙර, ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය, බංග්ලාදේශය සහ මියන්මාරය යන රටවල ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක…

16 Jul 2026 Discuss
උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි Sinhala

උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි

රථවාහන සේවා ක්ෂේත්‍රයේ යෝධයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ තම ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, මෙය රටේ නියාමන හා බදු රාමුව තුළ කටයුතු කිරීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, දිවයිනේ පිරිසිදු හා විශ්වාසදායක විදුලි සැපයුම සඳහා වූ ප්‍රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස විශේෂඥයින් විසින් හඳුන්වනු ලබන සුවිශේෂී බලශක්ති යටිතල…

16 Jul 2026 Discuss