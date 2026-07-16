අද බස්නාහිර, සබරගමු සහ වයඹ ප්රදේශවලට විසිරුණු වැසි අපේක්ෂා කෙරේ
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 16 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්රික්කවලට හුදකලා වැසි ඇතිවිය හැකි බවත්, දිවයිනේ බොහෝ ප්රදේශවල දිනය පුරාම වියළි කාලගුණ තත්ත්වයන් පැවතිය හැකි බවත් අනාවැකි කර ඇත.
වැසි ඇතිවිය හැකි ප්රදේශ
බදාදා පූර්වාහන 5.30 ට නිකුත් කළ අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්රදේශවලට ස්වල්ප වැසි ඇතිවිය හැකි බව පෙන්වා දේ:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමු පළාත
- වයඹ පළාත
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
අනෙකුත් ප්රදේශවල වියළි කාලගුණය
ඉහත සඳහන් නොවන ප්රදේශවල වාසය කරන ජනතාවට දිනයේ ඉතිරි කාලය පුරාම බොහෝ දුරට වියළි කාලගුණ තත්ත්වයන් පැවතිය හැකි බව අපේක්ෂා කෙරේ. අද සඳහා නිකුත් කළ කාලගුණ අනාවැකිය සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු දරුණු කාලගුණ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර නොමැත.
බලපාන දිස්ත්රික්කවල ජනතාව, විශේෂයෙන් දහවල් සහ සවස් වරුවලදී වැසි ක්රියාකාරකම් තීව්ර වීමට නැඹුරු බැවින්, වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
දිනය ගෙවී යත්ම අනාවැකියේ සිදුවිය හැකි සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කෙරෙන යාවත්කාලීන තොරතුරු නිරීක්ෂණය කරන ලෙස ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.