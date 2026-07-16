Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොලිස් නිලධාරියෙකුට වෙඩි තබා පලා ගිය කටුනායක සැකකරු අත්අඩංගුවට

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොලිස් නිලධාරියෙකුට වෙඩි තබා පලා ගිය කටුනායක සැකකරු අත්අඩංගුවට

අඟහරුවාදා දහවල් කටුනායකදී පොලිස් නිලධාරියෙකුට වෙඩි තැබූ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මූලාශ්‍ර සඳහන් කරයි.

එදිනම සිදු වූ එම නිර්භීත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ආරම්භ වූ උණුසුම් පුද්ගල සෙවීමේ මෙහෙයුම මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ ඉක්මනින් සමාප්ත විය. සිද්ධිය සිදු වී ටික වේලාවකින් සැකකරු භාරයට ගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළ නමුත්, අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර වහාම අනාවරණය කෙරුණේ නැත.

දිවා කාලයේ නිලධාරියාට එල්ල වූ ප්‍රහාරය

අඟහරුවාදා දහවල් කටුනායක ප්‍රදේශයේදී සිදු වූ මෙම වෙඩි තැබීම ප්‍රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කළේය. සැකකරු විසින් පොලිස් නිලධාරියෙකු ඉලක්ක කර වෙඩි තබා ඇති අතර, මෙය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට එරෙහිව සිදු වූ බරපතළ ප්‍රහාරයක් ලෙස බලධාරීන් සලකයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ හා ප්‍රධාන කාර්මික නිදහස් වෙළඳ කලාපයට නිවහන වන කටුනායක, රටේ වැදගත් හා කාර්යබහුල ප්‍රදේශයක් වන හෙයින්, එම ප්‍රදේශයේ නේවාසිකයන් සහ කම්කරුවන් තුළ මෙම සිද්ධිය විශේෂ භීතියක් ඇති කළේය.

පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

ප්‍රහාරයට හේතු වූ අරමුණ හඳුනා ගැනීම සහ වෙනත් පුද්ගලයින් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා පොලිසිය සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

තුවාල ලැබූ පොලිස් නිලධාරියාගේ තත්ත්වය සහ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුට එරෙහිව ගොනු කෙරෙන චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධ අතිරේක තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී පවතින පරීක්ෂණයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි Sinhala

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි

දිවයිනේ සුවිශේෂ ඉංජිනේරු ජයග්‍රහණයක් ලෙස, දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති බව බදාදා (බදාදා දින) නිලධාරීන් තහවුරු කළේය. මෙය…

16 Jul 2026 Discuss
මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි

මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් පිළිගන්නා අතර, මෙය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් බවට පත්විය හැකි යැයි…

16 Jul 2026 Discuss
අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි Sinhala

අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වලට බෙදා හරින ලද බවට වාර්තා වන දෝෂ සහිත කිරීටක ස්ටෙන්ට් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…

16 Jul 2026 Discuss