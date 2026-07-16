පොලිස් නිලධාරියෙකුට වෙඩි තබා පලා ගිය කටුනායක සැකකරු අත්අඩංගුවට
අඟහරුවාදා දහවල් කටුනායකදී පොලිස් නිලධාරියෙකුට වෙඩි තැබූ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මූලාශ්ර සඳහන් කරයි.
එදිනම සිදු වූ එම නිර්භීත ප්රහාරයෙන් අනතුරුව ආරම්භ වූ උණුසුම් පුද්ගල සෙවීමේ මෙහෙයුම මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ ඉක්මනින් සමාප්ත විය. සිද්ධිය සිදු වී ටික වේලාවකින් සැකකරු භාරයට ගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළ නමුත්, අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර වහාම අනාවරණය කෙරුණේ නැත.
දිවා කාලයේ නිලධාරියාට එල්ල වූ ප්රහාරය
අඟහරුවාදා දහවල් කටුනායක ප්රදේශයේදී සිදු වූ මෙම වෙඩි තැබීම ප්රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කළේය. සැකකරු විසින් පොලිස් නිලධාරියෙකු ඉලක්ක කර වෙඩි තබා ඇති අතර, මෙය නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට එරෙහිව සිදු වූ බරපතළ ප්රහාරයක් ලෙස බලධාරීන් සලකයි.
ශ්රී ලංකාවේ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ හා ප්රධාන කාර්මික නිදහස් වෙළඳ කලාපයට නිවහන වන කටුනායක, රටේ වැදගත් හා කාර්යබහුල ප්රදේශයක් වන හෙයින්, එම ප්රදේශයේ නේවාසිකයන් සහ කම්කරුවන් තුළ මෙම සිද්ධිය විශේෂ භීතියක් ඇති කළේය.
පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
ප්රහාරයට හේතු වූ අරමුණ හඳුනා ගැනීම සහ වෙනත් පුද්ගලයින් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා පොලිසිය සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.
තුවාල ලැබූ පොලිස් නිලධාරියාගේ තත්ත්වය සහ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුට එරෙහිව ගොනු කෙරෙන චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සිද්ධිය සම්බන්ධ අතිරේක තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී පවතින පරීක්ෂණයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.