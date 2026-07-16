මන්ත්රී චාමර සම්පත්ට එරෙහිව කාදිනල් මල්කම් රංජිත් නීතිමය පියවර ගන්නට සූදානම්
මන්ත්රී චාමර සම්පත් විසින් කළ බව කියන ප්රකාශ අසත්ය හා අපකීර්තිකර ඒවා ලෙස කාදිනල්වරයාගේ පාර්ශ්වය විසින් හඳුන්වා දෙනු ලබන අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් කාදිනල් මල්කම් රංජිත් හිමිපාණෝ නීතිමය පියවර ගැනීමේ අදහස ප්රකාශ කර සිටිති.
කාදිනල්වරයා තම ස්ථාවරය ප්රකාශ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් කීර්තිමත් ආගමික පුද්ගලයන් අතරට ගැනෙන කාදිනල්වරයා, තනතුරේ සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකුට එරෙහිව නීතිමය ක්ෂේත්රයට පිවිසීමේ මෙම තීරණය, මහජන රූ දෙදෙනෙකු අතර ඇති බව පෙනෙන ආරවුලක් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක් සනිටුහන් කරයි. කොළඹ අගරදගුරු හා රටේ කතෝලික ප්රජාව අතර පුළුල් ලෙස ගෞරවයට පාත්ර වන කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, ඔහුගේ නියෝජිතයන් විසින් හානිකර අසත්ය කරුණු ලෙස සංලක්ෂිත කරනු ලබන ඒවා අභියෝගයකින් තොරව ඉවසා සිටීමට ඉඩ නොතබන බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
කාදිනල්වරයාගේ කාර්යාලය පෙන්වා දෙන්නේ, මන්ත්රී චාමර සම්පත් විසින් කළ ප්රකාශ, නිහඬකමින් හෝ අවිධිමත් ක්රමවේදයකින් කටයුතු කළ නොහැකි සීමාවක් ඉක්මවා ගිය බවත්, ඒ හේතුවෙන් අධිකරණය හරහා විසඳුමක් ලබා ගැනීමේ තීරණය ගත් බවත්ය.
ආරවුලේ පසුබිම
මන්ත්රී සම්පත්ට ආරෝපණය කරන නිශ්චිත ප්රකාශවල සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් අධිකරණ ලේඛනවල විධිමත් ලෙස හෙළිදරව් කර නොතිබුණද, කාදිනල්වරයාට සමීප ආරංචි මාර්ග තහවුරු කර ඇත්තේ නීතිඥ කණ්ඩායම අවශ්ය නඩු පටිපාටිය සක්රීයව සකස් කරමින් සිටින බවයි. සම්බන්ධ ප්රධාන පුද්ගලයන් දෙදෙනාගේ තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම පියවර සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
2019 ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරයෙන් පසු යුක්තිය ඉටුවීම සඳහා හඬ නගන ප්රකාශකයෙකු ලෙස ශ්රී ලංකාවේ ජාතික වැදගත්කමක් ඇති කරුණු පිළිබඳව කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ දිගු කලක් තිස්සේ ප්රකාශකයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. නීතිමය මාර්ගයකින් දේශපාලන පුද්ගලයෙකුට මුහුණ දීමේ ඔහුගේ කැමැත්ත, රාජ්ය ජීවිතයේ සිටින්නන් වගකීමට ලක් කිරීමේ ඔහුගේ අඛණ්ඩ අධිෂ්ඨානයේ ප්රකාශනයක් ලෙස බොහෝ නිරීක්ෂකයන් දකිති.
මහජන හා දේශපාලන ප්රතිචාරය
මෙම නිවේදනය ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආගමික ප්රජාවන් අතර සැලකිය යුතු ප්රතිචාරයක් ජනනය කිරීමට ඉඩ ඇත. කාදිනල්වරයාගේ නීතිමය අභිප්රාය සම්බන්ධයෙන් මන්ත්රී චාමර සම්පත් තවමත් විධිමත් මහජන ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැත.
ජ්යෙෂ්ඨ කතෝලික කාදිනල්වරයෙකු හා තනතුරේ සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු සම්බන්ධ අපකීර්ති නඩු, ඒවායේ නීතිමය ගම්යතා සඳහාත්, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන කථාවේ සීමාවන් පිළිබඳව ඒවා ලබා දෙන පුළුල් පණිවිඩය සඳහාත් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබෙන බව නීති නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
නීතිමය පියවරේ ස්වභාවය හා එහි කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, කාදිනල්වරයාගේ නීතිඥ නියෝජිතයන් ඔවුන්ගේ නඩුව විධිමත් කරන ලෙසින් ඉදිරි දිනවල මහජනතාවට හෙළිදරව් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.