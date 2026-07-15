Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාංශු උණ්ඩු නූල් හේතුවෙන් හමුදා පුහුණු ගුවන් යානයකට අනතුරක් — ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාංශු උණ්ඩු නූල් හේතුවෙන් හමුදා පුහුණු ගුවන් යානයකට අනතුරක් — ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) විසින් හදිසි මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත්තේ, ගුවන් ගමනක් අතරතුර පාංශු නූල් හේතුවෙන් පුහුණු ගුවන් යානයක් එම නූල්වල අසුවූ භයානක සිද්ධියකට අනුව වන අතර, මෙය රටපුරා ගුවන් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.

ඇසට නොපෙනෙන සැඟවුණු අනතුරක්

පාංශු ඉගිලවීම ශ්‍රී ලාංකිකයන් දහස් ගණනක් විශේෂයෙන් උත්සව සමයවලදී හා සති අන්ත දිනවලදී ප්‍රිය කරන විනෝදාස්වාද ක්‍රියාකාරකමක් වුවද, අඩු උන්නතාංශවල ගමන් කරන හමුදා හා සිවිල් ගුවන් යාන දෙකටම එය සැලකිය යුතු හා බොහෝ විට අවතක්සේරු කෙරෙන තර්ජනයක් බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අවධාරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පුහුණු ගුවන් යානයකට සම්බන්ධ මෙම සිද්ධිය, විශේෂයෙන් ඇඹරුම් ද්‍රව්‍ය ආලේප කරන ලද පාංශු නූල් ගුවන් යාන එන්ජින්, ප්‍රොපෙලර් සහ පාලන පෘෂ්ඨ සඳහා ඇති කරන සැබෑ භයානකත්වය ඉස්මතු කළේය. එවැනි බැඳීම් ඉක්මනින් විසඳා නොගතහොත් ඒවා ව්‍යසනකාරී ප්‍රතිවිපාකවලට හේතු විය හැකිය.

ගුවන් හමුදාව මහජන වගකීම ඉල්ලා සිටී

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව තම අනතුරු ඇඟවීමෙහිදී, ගුවන් හමුදා කඳවුරු, ගුවන් මාර්ග හා නිශ්චිත අඩු උන්නතාංශ පුහුණු කලාපවල අවට ප්‍රදේශවල පාංශු ඉගිලවීමෙන් වැළකී, ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. නිර්දෝෂී විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස පෙනෙන දෙය, අහිතකර තත්ත්වයන් යටතේ, ජීවිතයට තර්ජනයක් වන ගුවන් හදිසි අවස්ථාවක් ඇති කළ හැකි බව ගුවන් හමුදාව අවධාරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, ගුවන් යාන ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ අසල පාංශු ඉගිලවීම නියාමු නියාමුවන්ට මෙන්ම සාමාන්‍ය මහජනතාවට ඇති කරන බරපතළ අවදානම් සම්බන්ධයෙන් සිහිබුද්ධියෙන් කටයුතු කරමින් වගකීමෙන් යුතුව හැසිරෙන ලෙසටයි.

අඩු උන්නතාංශ මෙහෙයුම් සඳහා වර්ධනය වන තර්ජනයක්

පුහුණු ගුවන් ගමන් ස්වභාවයෙන්ම වාණිජ ගුවන් යානවලට වඩා අඩු උන්නතාංශවල ගමන් කරන බැවින්, ඒවා පාංශු නූල්, බැලූන් සහ රියදුරු රහිත ගුවන් වස්තූන් වැනි බිම් මට්ටමේ තර්ජනවලට විශේෂයෙන් ගොදුරු වේ. එවැනි බාධා වේගයෙන් ගමන් කිරීමේදී හඳුනා ගැනීම හා වළකා ගැනීම දුෂ්කර බැවින් නියාමු නියාමුවන්ට ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට කාලය ඉතා අල්ප බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පෙන්වා දුන්නේය.

ගුවන් ආරක්ෂා අධිකාරීන් බොහෝ කලෙකිනුත් හඳුනාගෙන ඇත්තේ, පාංශු සටනේදී ශ්‍රේෂ්ඨතාව ලබා ගැනීම සඳහා වීදුරු කුඩු හෝ ලෝහ නූල් ආලේප කරන ලද පාංශු නූල් ගුවන් යානවලට පමණක් නොව බිම්මඟ යන යතුරු පැදිකරුවන්ට හා පාගාමිකයන්ටද බරපතළ අනතුරක් බව ය.

ආරක්ෂක මාර්ගෝපදේශ පිළිපැදීමට මහජනතාවට ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අනතුරු ඇඟවීම, පෞද්ගලික විනෝදාස්වාද ක්‍රියාකාරකම් පුළුල් මහජන ආරක්ෂා වගකීම් දරන බව මතක් කරවන කාලෝචිත සිහිවටනයකි. මහජනතාව දිරිමත් කෙරෙනුයේ:

  • හමුදා ගුවන් කඳවුරු හා දන්නා ගුවන් මාර්ග ආසන්නයේ පාංශු ඉගිලවීමෙන් වැළකීමට
  • ඇඹරුම් ද්‍රව්‍ය හෝ ලෝහ ආලේපිත පාංශු නූල් භාවිතයෙන් ඈත්වීමට
  • පාංශු නූල් හා ගුවන් යාන සම්බන්ධ ඕනෑම සිද්ධියක් ඉක්මනින් අදාළ අධිකාරීන් වෙත වාර්තා කිරීමට
  • සීමා කළ ප්‍රදේශවල පාංශු ඉගිලවීමේ විය හැකි අනතුරු සම්බන්ධයෙන් ළමයින් හා තරුණ පරපුර දැනුවත් කිරීමට

එවැනි සිද්ධීන් ඉදිරියටත් සිදු වේ නම්, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් වැඩිදුර නියාමන පියවර ගැනීම සලකා බලනු ඇති බවත්, තත්ත්වය අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති බවත් ගුවන් හමුදාව පෙන

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: අධිවේගී ICE ප්‍රවාහනය අත්අඩංගුවකින් අවසන් Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: අධිවේගී ICE ප්‍රවාහනය අත්අඩංගුවකින් අවසන්

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ දී සිදු කරන ලද ඉලක්කගත පොලිස් මෙහෙයුමකදී ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් ICE ලෙස හඳුන්වන ස්ඵටික මෙතැම්ෆෙටමීන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට…

15 Jul 2026 Discuss
මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි Sinhala

මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි

ඓතිහාසික ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ද්වීපජාතිය ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි මෙගාවොට් 250 (MW) සහ මෙගාවොට්-පැය 1,000 (MWh) ධාරිතාවයෙන් යුත් විශාල පරිමාණ බැටරි…

15 Jul 2026 Discuss
සම්පූර්ණ රාජ්‍ය බලය තවමත් අත්පත් කරගෙන නැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගුණසේකර පිළිගනී Sinhala

සම්පූර්ණ රාජ්‍ය බලය තවමත් අත්පත් කරගෙන නැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගුණසේකර පිළිගනී

වර්තමාන රජය පරිපාලනයක් සාර්ථකව පිහිටුවා ගත්තද, රාජ්‍ය බල යන්ත්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් අත්පත් කරගැනීමට තවම සමත් වී නොමැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර පිළිගෙන…

15 Jul 2026 Discuss