සම්පූර්ණ රාජ්ය බලය තවමත් අත්පත් කරගෙන නැති බව නියෝජ්ය අමාත්ය ගුණසේකර පිළිගනී
වර්තමාන රජය පරිපාලනයක් සාර්ථකව පිහිටුවා ගත්තද, රාජ්ය බල යන්ත්රණය සම්පූර්ණයෙන් අත්පත් කරගැනීමට තවම සමත් වී නොමැති බව නියෝජ්ය අමාත්ය එරංග ගුණසේකර පිළිගෙන තිබේ.
පරිපාලනය ස්ථාපිත වූවත්, අභියෝග ඉතිරිව පවතී
මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් ප්රසිද්ධියේ අදහස් දක්වමින් නියෝජ්ය අමාත්ය ගුණසේකර සිය තක්සේරුවේදී අවංකව ප්රකාශ කළේ, රජයක් පිහිටුවීම සහ සම්පූර්ණ රාජ්ය බලය ක්රියාත්මක කිරීම යන දෙක වෙනස් යථාර්ථයන් දෙකක් බවයි. පරිපාලනය ක්රියාත්මක වන නමුත්, රජය බලයේ සම්පූර්ණ පාලනය සිය අතට ගත්තා යැයි කිව හැකි වීමට පෙර ගෙවා දැමිය යුතු සැලකිය යුතු දුරක් ඉතිරිව ඇති බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.
මෙම පිළිගැනීම පාලක ස්ථාපනය තුළ දුර්ලභ වූ විනිවිදභාවයේ අවස්ථාවක් වන අතර, රටට මුහුණ දී ඇති ආර්ථික හා සමාජීය පීඩනයන් මධ්යයේ රජයේ කාර්යසාධනය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරන විපක්ෂ පක්ෂ මෙන්ම පුළුල් ශ්රී ලාංකික මහජනතාවගේද අවධානයට හා විමර්ශනයට ලක්වීම නොවැළැක්විය හැකිය.
ශ්රී ලංකා රාජ්ය පාලනය සඳහා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ රජයක් බවට පත්වීම, සියලු රාජ්ය ආයතන, අමාත්යාංශ සහ පරිපාලන ආයතන පිළිබඳ බාධාවකින් තොර පාලනයක් ස්වයංක්රීයව ලැබෙන්නක් නොවන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් දීර්ඝ කලක සිට පෙන්වා දෙමින් සිටී. ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් නිලධාරිවාදී ව්යුහයන්, උරුම ලත් පත්වීම් සහ එකිනෙකට බැඳුණු අවශ්යතාවන් බොහෝ විට නව පරිපාලනයකට සිය බලය තහවුරු කරගන්නා වේගය මන්දගාමී කරයි.
නියෝජ්ය අමාත්ය ගුණසේකරගේ අදහස් ප්රකාශ, භූමිය මත ඇති මෙම යථාර්ථය පිළිබිඹු කරන්නක් ලෙස පෙනෙන අතර, රාජ්ය කාර්ය සාධනයේ සියලු ත්රාසි සිය අධිකාරය යටතට ගැනීමේ සංකීර්ණ ක්රියාවලිය තවමත් ගමන් කරමින් සිටින බව ඉන්시사 කෙරේ.
මෙම ප්රකාශය තවදුරටත් දේශපාලන විවාදයට ඉන්ධන සපයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විපක්ෂ නායකයින් නියෝජ්ය අමාත්යවරයාගේ වචන පරිපාලන දුර්වලතාවයේ සාක්ෂි ලෙස යොදාගනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, රජයේ අනුගාමිකයින් මෙම අදහස් ප්රකාශ, සම්පූර්ණ පාලනයක් ඇති බවට නොමඟ යවන ප්රතිරූපයක් ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවට ඉදිරියේ ඇති අභියෝග පිළිගැනීමට කැමති, අවංක හා ඉමහත් නායකත්වයේ ලකුණක් ලෙස සඳහන් කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකාව දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ ආර්ථික යථාවත් කිරීම සඳහා ගන්නා උත්සාහය අඛණ්ඩව ඉදිරියට යන විට, ඵලදායී රාජ්ය පාලනය සහ ඒකාබද්ධ රාජ්ය බලය පිළිබඳ ප්රශ්නය, පරිපාලනය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසයේ කේන්ද්රීය කරුණ ලෙස ඉතිරිව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.