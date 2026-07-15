දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මත්ද්රව්ය වැටලීම: අධිවේගී ICE ප්රවාහනය අත්අඩංගුවකින් අවසන්
දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ දී සිදු කරන ලද ඉලක්කගත පොලිස් මෙහෙයුමකදී ශ්රී ලංකා පොලීසිය විසින් ICE ලෙස හඳුන්වන ස්ඵටික මෙතැම්ෆෙටමීන් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ ප්රධාන මත්ද්රව්ය මෙහෙයුමකදී සිදු කළ අත්අඩංගුවීම් කිහිපයක් වාර්තා වේ.
විශේෂ මෙහෙයුමකින් විශාල මත්ද්රව්ය තොගයක් අත්අඩංගුවට
කොළඹ සිට දකුණු පළාත දක්වා දිවෙන ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අධිවේගී මාර්ග කොරිඩෝවක් වන දකුණු අධිවේගී මාර්ගය දිගේ ප්රවේශමෙන් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද විශේෂ මෙහෙයුමකට අනුව අත්අඩංගුවීම් සිදු කළ බව පොලිස් බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
අධිවේගී මාර්ගය හරහා ICE තොගය ප්රවාහනය කිරීමට උත්සාහ කළ බව වාර්තා වන සැකකරුවන්, ඔවුන්ගේ ගමන සම්පූර්ණ කිරීමට පෙරම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස මත්ද්රව්ය අත්අඩංගුවට ගත් බලධාරීන්, රටේ ක්රියාත්මක වන පුළුල් මත්ද්රව්ය බෙදාහැරීමේ ජාලයක කොටසක් විය හැකි යැයි විමර්ශකයෝ විශ්වාස කරන ජාලයට දැඩි පහරක් එල්ල කළහ.
ICE ජාවාරම ඉහළ නැගෙමින්
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාව මුහුණදෙන වඩාත්ම බරපතළ මත්ද්රව්ය තර්ජනයක් ලෙස ස්ඵටික මෙතැම්ෆෙටමීන් මතු වී ඇත. අන්තර්ජාතික සීමා හරහා විහිදෙන බව විශ්වාස කෙරෙන සැපයුම් දාම සහිතව, දිවයිනේ ICE ජාවාරම ක්රමයෙන් වර්ධනය වන බව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන නිතර නිතර අවධාරණය කර ඇත.
සාම්ප්රදායික මාර්ගවලට සාපේක්ෂව අධිවේගී මාර්ගයේ ඉහළ වේගය සහ සාපේක්ෂව සීමිත පරීක්ෂාකාරී ස්ථාන වාසිය ලෙස ගනිමින්, කලාප අතර තොග ඉක්මනින් ගෙනයාමට මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන් විසින් භාවිතා කරන මාර්ගයක් ලෙස දකුණු අධිවේගී මාර්ගය කලින් ද පොලීසිය විසින් හඳුනාගෙන තිබේ.
විමර්ශන අඛණ්ඩව
අත්අඩංගුවීම් සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම පවතින බව ශ්රී ලංකා පොලීසිය පෙන්වා දී ඇති අතර, මෙම නවතම අත්අඩංගු කිරීමට සම්බන්ධ ජාලයේ සම්පූර්ණ විස්තර අනාවරණය කර ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. නඩු කටයුතු නීතිමය ක්රියාවලිය හරහා ඉදිරියට යත්ම, අත්අඩංගු කරගත් මත්ද්රව්යවල ප්රමාණය සහ අත්අඩංගුවට ගත් අයගේ අනන්යතාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ICE දිවයිනේ ප්රජාවන් තුළට ක්රමයෙන් කිතු කරගෙන යත්ම, දෘඪ මත්ද්රව්ය ජාවාරමේ වර්ධනය වන තර්ජනය මැඩලීමට ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල කැපවීම මෙම මෙහෙයුම තහවුරු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.