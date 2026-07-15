මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතිය සඳහා ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි
ඓතිහාසික ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ද්වීපජාතිය ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි
මෙගාවොට් 250 (MW) සහ මෙගාවොට්-පැය 1,000 (MWh) ධාරිතාවයෙන් යුත් විශාල පරිමාණ බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් (BESS) සඳහා ජාත්යන්තර ටෙන්ඩරයක් විවෘත කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව අක්ෂය ශක්තිය සංක්රමණය කරා තීරණාත්මක පියවරක් ඉදිරියට තබා ඇත.
ශ්රී ලංකාව වඩාත් තිරසාර හා ශක්තිමත් ශක්ති අනාගතයක් කරා ගමන් කරන මෙම මොහොතේ, රටේ විදුලි බල ජාලය නවීකරණය කිරීමට සහ ෆොසිල් ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීමට රජය굳ෘඩ ලෙස කැපවී සිටින බව මෙම ඉදිරි පියවරෙන් ඉස්මතු වේ.
ව්යාපෘතිය ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද?
යෝජිත BESS ව්යාපෘතිය රටේ ඉතිහාසයේ වඩාත් ඉලක්කාකාරී ශක්ති ගබඩා කටයුතු අතර ස්ථානගත වේ. මෙම පරිමාණයේ බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධති සූර්යාලෝකය සහ සුළං වැනි පුනර්ජනනීය ප්රභවයන්ගෙන් ජනනය වන අතිරික්ත විදුලිය ගබඩා කර, ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති හෝ ජනනය අඩු කාල වකවානු වලදී නැවත ජාලයට නිකුත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
MW 250/MWh 1,000 ධාරිතාවයේ පද්ධතියකට සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් පැය හතරක් දක්වා ජාතික ජාලයට ගබඩා ශක්තිය සැපයීමේ හැකියාව ඇති අතර, එමගින් 섬全 ජාල ස්ථායිතාව සහ විශ්වාසදායකත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර දරුණු විදුලි කප්පාදු ඇතුළු දිගුකාලීන ශක්ති අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. විශාල පරිමාණ ශක්ති ගබඩා යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කිරීම, අනාගතයේ එවැනි හිඟකම් වළක්වා ගැනීමේ තීරණාත්මක සාධකයක් ලෙස ශක්ති විශේෂඥයන් පරිශ්රය ව්යාප්ත ලෙස සලකයි.
- උච්ච ඉල්ලුම් කාලසීමා වලදී වැඩිදියුණු වූ ජාල ස්ථායිතාව
- විචල්ය පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්රභවයන්ගේ වැඩි ඒකාබද්ධතාවය
- මිල අධික හා දූෂක තාප විදුලි බලාගාර මත යැපීම අඩු කිරීම
- ගෘහස්ථ හා ව්යාපාරික දෙඅංශය සඳහාම වැඩිදියුණු වූ ශක්ති සුරක්ෂිතතාව
ජාත්යන්තර ලංසුකරුවන් ආරාධනා කෙරේ
ටෙන්ඩරය ජාත්යන්තර වෙළඳපොළට විවෘත කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව, වේගයෙන් පුළුල් වන ශක්ති ගබඩා ක්ෂේත්රයේ අත්දැකීම් සම්පන්න ගෝලීය ක්රීඩකයන්誘引 ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ස්ථානගත කර ගනිමින් සිටී. මෙම ප්රවේශය තුළින් ප්රතිස්පර්ධී මිල ගණන්, උසස් තාක්ෂණය සහ දේශීයව තවම සම්පූර්ණයෙන් නොමැති ජාත්යන්තර ප්රවීණතාව ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ටෙන්ඩරය ශ්රී ලංකාවේ අවබෝධය ප්රතිබිම්බ කරයි — පුනර්ජනනීය ශක්ති ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ජනනය ධාරිතාව පමණක් නොව, එම ජනනය විශ්වාසදායක හා නම්යශීලී කිරීමට ශක්ති ගබඩා යටිතල පහසුකම් ද අත්යවශ්ය බව රට තේරුම් ගෙන ඇති බවයි.
ශ්රී ලංකාව ඉදිරි දශකවලදී විදුලි ශක්තියේ සැලකිය යුතු කොටසක් පුනර්ජනනීය ප්රභවයන්ගෙන් ජනනය කිරීමේ ඉලක්ක කලින් නිර්ණය කර ඇත. BESS මුලපිරීම වැනි ව්යාපෘති, ජාල විශ්වාසදායකත්වය සම්මුතියකින් තොරව එම ඉලක්ක සාක්ෂාත් කිරීමේ පදනම ලෙස සැලකේ.
පුළුල් ශක්ති සංක්රමණ සන්දර්භය
බැටරි ගබඩා තාක්ෂණය සඳහා ආයෝජන ත්වරාන්විත කරන දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාවේ රටවල් ජාල සිදු කරන මෙම මොහොතේ මෙම නිවේදනය එළිදකී — එය පතිත වන පිරිවැය සහ දේශගුණ කැපවීම් සොලවන හදිසිය නිසා ත්රේරිතය. මෙතරම් විශාල ටෙන්ඩරයක් ආරම්භ කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව, ජාල-පරිමාණ ශක්ති ගබඩා යෙදවීමේ කලාපීය පුරෝගාමීන් අතරට ඇතුළත් වේ.
ටෙන්ඩර් ක්රියාවලිය, ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනයන් සහ තක්සේරු නිර්ණායක පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අදාළ රජයේ ශක්ති අධිකාරීන් ම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.